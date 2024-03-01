https://ukraina.ru/20240301/1053636960.html

Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные

Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные - 01.03.2024 Украина.ру

Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные

Среди российских бойцов есть люди, которые пришли из исправительных учреждений, заключив полноценный контракт с ВС РФ. Эти люди сильно замотивированы, после окончания контракта их ждет жизнь с чистого листа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"

2024-03-01T05:10

2024-03-01T05:10

2024-03-01T05:10

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У нас в подразделениях есть категория военнослужащих, которые пришли из мест заключения. Они пришли из исправительных учреждений, заключив полноценный контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, рассказал военный.Теперь эти люди стали полноценными военнослужащими. Их главный плюс в том, что эти люди очень сильно замотивированы, поскольку после окончания контракта их ждет светлая жизнь с чистого листа, добавил командир.Человек может быть не готов воевать. Он может даже не представлял себе, что это такое. Соответственно, такие люди нуждаются в усиленном контроле. То есть с ними должна проводится определенная работа, разъяснения и тому подобное, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053631450.html

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новости, всу, вс рф, бойцы, заключенные, сво, спецоперация, мотивация, минобороны рф, контракт