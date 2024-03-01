Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные
© РИА Новости . Андрей Луковский / Перейти в фотобанкПостановка спектакля "Ревизор" в исправительной колонии
Среди российских бойцов есть люди, которые пришли из исправительных учреждений, заключив полноценный контракт с ВС РФ. Эти люди сильно замотивированы, после окончания контракта их ждет жизнь с чистого листа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"
У нас в подразделениях есть категория военнослужащих, которые пришли из мест заключения. Они пришли из исправительных учреждений, заключив полноценный контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, рассказал военный.
Теперь эти люди стали полноценными военнослужащими. Их главный плюс в том, что эти люди очень сильно замотивированы, поскольку после окончания контракта их ждет светлая жизнь с чистого листа, добавил командир.
"Они действительно хотят заводить семьи, хотят устраиваться на нормальную работу и полноценно жить. СВО для них – проверка на прочность: кто выдержит, дойдет до конца и начнет сначала, а кто совершил ошибку и на самом деле не готов", - сообщил Кучер.
Человек может быть не готов воевать. Он может даже не представлял себе, что это такое. Соответственно, такие люди нуждаются в усиленном контроле. То есть с ними должна проводится определенная работа, разъяснения и тому подобное, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.