"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку - 01.03.2024 Украина.ру
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"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку - 01.03.2024 Украина.ру
"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
Скорее всего, все исправные американские танки, которые есть у ВСУ, находятся на Авдеевском направлении. Безусловно, потеря "Абрамса" ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу Германии уничтожение "Леопардов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-03-01T04:50
2024-03-01T04:50
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Как утверждают разведчики, в районе Авдеевки было замечено до пяти танков "Абрамс". Скорее всего, все исправные американские танки, которые есть у ВСУ, находятся на Авдеевском направлении, их должно быть около 70 боевых машин, рассказал обозреватель.Это значит, что "Абрамсы" не находятся на других направлениях. Например, на границе с Белгородской и Курской областями. Если украинские военные планировали диверсии на территорию России при помощи западной бронетехники, то эти планы потерпели крах, добавил волонтер.Момент, когда на поле боя сгорит первый "Абрамс" ВСУ, был неизбежен. Скоро точно также сгорит и второй, третий и четвёртый. Безусловно, это ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу немецкого ВПК уничтожение "Леопардов", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, авдеевка, днр, m1 abrams, танки, вооружение, сво, диверсия
Новости, Украина, Россия, Авдеевка, ДНР, M1 Abrams, танки, вооружение, СВО, диверсия

"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку

04:50 01.03.2024
 
© Фото : соцсетиподбитый "Абрамс" под Авдеевкой
подбитый Абрамс под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : соцсети
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Скорее всего, все исправные американские танки, которые есть у ВСУ, находятся на Авдеевском направлении. Безусловно, потеря "Абрамса" ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу Германии уничтожение "Леопардов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Как утверждают разведчики, в районе Авдеевки было замечено до пяти танков "Абрамс". Скорее всего, все исправные американские танки, которые есть у ВСУ, находятся на Авдеевском направлении, их должно быть около 70 боевых машин, рассказал обозреватель.
Это значит, что "Абрамсы" не находятся на других направлениях. Например, на границе с Белгородской и Курской областями. Если украинские военные планировали диверсии на территорию России при помощи западной бронетехники, то эти планы потерпели крах, добавил волонтер.
"Осталось понять, куда они дели моторизованные бригады на "Страйкерах". Две механизированные бригады "Страйкеров" готовились для развития успеха в случае прорыва к Мелитополю. Они должны были прикрывать скоростными танками "Абрамс" и "Челленджер", - подчеркнул Живов.
Момент, когда на поле боя сгорит первый "Абрамс" ВСУ, был неизбежен. Скоро точно также сгорит и второй, третий и четвёртый. Безусловно, это ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу немецкого ВПК уничтожение "Леопардов", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 05:09
Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую банюПланы США по войне с Россией всегда были конкретными. Просто они варьировались в зависимости от политической обстановки.
 
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