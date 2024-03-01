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"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку

"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку - 01.03.2024 Украина.ру

"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку

Скорее всего, все исправные американские танки, которые есть у ВСУ, находятся на Авдеевском направлении. Безусловно, потеря "Абрамса" ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу Германии уничтожение "Леопардов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-03-01T04:50

2024-03-01T04:50

2024-03-01T04:50

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Как утверждают разведчики, в районе Авдеевки было замечено до пяти танков "Абрамс". Скорее всего, все исправные американские танки, которые есть у ВСУ, находятся на Авдеевском направлении, их должно быть около 70 боевых машин, рассказал обозреватель.Это значит, что "Абрамсы" не находятся на других направлениях. Например, на границе с Белгородской и Курской областями. Если украинские военные планировали диверсии на территорию России при помощи западной бронетехники, то эти планы потерпели крах, добавил волонтер.Момент, когда на поле боя сгорит первый "Абрамс" ВСУ, был неизбежен. Скоро точно также сгорит и второй, третий и четвёртый. Безусловно, это ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу немецкого ВПК уничтожение "Леопардов", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053592376.html

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