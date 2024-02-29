На Украине не досчитались трёх артистов – с гастролей они не вернулись
22:48 29.02.2024 (обновлено: 22:49 29.02.2024)
На Украине не досчитались трёх артистов – с гастролей не вернулись
Ведущие артисты Львовской оперы безвозвратно покинули Украину 8 февраля. Солисты Андрей Михалиха, Юлия Михалиха-Рома и артист балета Богдан Ключник остались в Финляндии, где проходили их гастроли, сообщает украинский портал "Zaxid.net"
"Все трое (прим. ред. - артистов) сообщили об этом (своём решении) коллегам, попрощавшись с ними виртуально. Сейчас на страницах артистов в соцсетях информации об их решении нет", – сказано в публикации.
Уточняется, что балетная труппа Львовской оперы с 8 по 22 февраля выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот" Людвига Минкуса. По возвращению из командировки, артисты должны были выступать на львовской сцене 1 марта, но этого не произойдёт.
Их имена не значатся в списке артистов на предстоящий спектакль, убрали информацию о них и с сайта театра.
"Теперь на страницах всех трех артистов, где раньше были фото и информация об артистах пишет Ошибка "404 страница не существует или была удалена!", – уточняет СМИ.
Сейчас в театре проводят служебное расследование, впоследствии обещают прокомментировать эту ситуацию.
Отметим, артисты Львова были не первыми, кто сбежали из Украины таким образом. В конце прошлого года киевский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС.
До этого издание "Фокус" информировало о том, что за период проведения спецоперации, 309 спортсменов поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину. Им грозит исключение из национальных сборных и лишение всех спортивных званий.