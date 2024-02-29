https://ukraina.ru/20240229/1053641012.html

На Украине не досчитались трёх артистов – с гастролей они не вернулись

На Украине не досчитались трёх артистов – с гастролей они не вернулись - 29.02.2024 Украина.ру

На Украине не досчитались трёх артистов – с гастролей они не вернулись

Ведущие артисты Львовской оперы безвозвратно покинули Украину 8 февраля. Солисты Андрей Михалиха, Юлия Михалиха-Рома и артист балета Богдан Ключник остались в Финляндии, где проходили их гастроли, сообщает украинский портал "Zaxid.net"

2024-02-29T22:48

2024-02-29T22:48

2024-02-29T22:49

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Уточняется, что балетная труппа Львовской оперы с 8 по 22 февраля выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот" Людвига Минкуса. По возвращению из командировки, артисты должны были выступать на львовской сцене 1 марта, но этого не произойдёт. Их имена не значатся в списке артистов на предстоящий спектакль, убрали информацию о них и с сайта театра. Сейчас в театре проводят служебное расследование, впоследствии обещают прокомментировать эту ситуацию. Отметим, артисты Львова были не первыми, кто сбежали из Украины таким образом. В конце прошлого года киевский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС. До этого издание "Фокус" информировало о том, что за период проведения спецоперации, 309 спортсменов поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину. Им грозит исключение из национальных сборных и лишение всех спортивных званий.

https://ukraina.ru/20240229/1053634972.html

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новости, украина, побег, мобилизация, сво, спецоперация