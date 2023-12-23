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Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС

Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС - 23.12.2023 Украина.ру

Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС

Телеведущий украинского СМИ "24 Канал" Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который был аккредитован. Своё решение он назвал "сложным", но продиктованным основополагающими принципами Конвенции по правам человека

2023-12-23T00:59

2023-12-23T00:59

2023-12-23T00:59

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Он также пообещал, что продолжит "информационную борьбу и никогда не откажется от поисков помощи для украинской армии", но уже за пределами страны. Далее он рассыпался в благодарностях боевикам киевского режима, но и указал (уже с высоты своего местонахождения) на то, что Украине "не хватает именно горизонтальной коммуникации с западным обществом". Ранее украинское издание "Фокус" информировало о том, что за период проведения Спецоперации, 309 спортсменов поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину. Им грозит исключение из национальных сборных и лишение всех спортивных званий.

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новости, украина, мобилизация, побег, уклонисты, евросоюз, всу, сво, спецоперация