Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС - 23.12.2023 Украина.ру
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Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС
Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС - 23.12.2023 Украина.ру
Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС
Телеведущий украинского СМИ "24 Канал" Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который был аккредитован. Своё решение он назвал "сложным", но продиктованным основополагающими принципами Конвенции по правам человека
2023-12-23T00:59
2023-12-23T00:59
новости
украина
мобилизация
побег
уклонисты
евросоюз
всу
сво
спецоперация
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Он также пообещал, что продолжит "информационную борьбу и никогда не откажется от поисков помощи для украинской армии", но уже за пределами страны. Далее он рассыпался в благодарностях боевикам киевского режима, но и указал (уже с высоты своего местонахождения) на то, что Украине "не хватает именно горизонтальной коммуникации с западным обществом". Ранее украинское издание "Фокус" информировало о том, что за период проведения Спецоперации, 309 спортсменов поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину. Им грозит исключение из национальных сборных и лишение всех спортивных званий.
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новости, украина, мобилизация, побег, уклонисты, евросоюз, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, мобилизация, побег, уклонисты, Евросоюз, ВСУ, СВО, Спецоперация

Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС

00:59 23.12.2023
 
Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС
Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС
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Телеведущий украинского СМИ "24 Канал" Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который был аккредитован. Своё решение он назвал "сложным", но продиктованным основополагающими принципами Конвенции по правам человека
"На сегодня уровень поддержки Украины среди западного общества меняется. (...) Я принял сложное для себя решение и я осознаю, что на Украине меня ждёт общественное осуждение.(...) Я осознаю, что любые мои слова будут восприниматься крайне критически, но я хочу быть с вами честным. Это мой личный сознательный выбор и никто кроме меня к нему не причастен", – написал тележурналист в сети.
Он также пообещал, что продолжит "информационную борьбу и никогда не откажется от поисков помощи для украинской армии", но уже за пределами страны.
"Я руководствуюсь основополагающими принципами Конвенции по правам человека и безопасности журналистов, которые описывают право на поиск, получение и передачу любой информации и идей без вмешательства и независимо от границ", – объяснил Печий.
Далее он рассыпался в благодарностях боевикам киевского режима, но и указал (уже с высоты своего местонахождения) на то, что Украине "не хватает именно горизонтальной коммуникации с западным обществом".
Ранее украинское издание "Фокус" информировало о том, что за период проведения Спецоперации, 309 спортсменов поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину. Им грозит исключение из национальных сборных и лишение всех спортивных званий.
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