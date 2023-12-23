Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС
Украинский пропагандист отказался возвращаться домой после командировки в ЕС
Телеведущий украинского СМИ "24 Канал" Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который был аккредитован. Своё решение он назвал "сложным", но продиктованным основополагающими принципами Конвенции по правам человека
"На сегодня уровень поддержки Украины среди западного общества меняется. (...) Я принял сложное для себя решение и я осознаю, что на Украине меня ждёт общественное осуждение.(...) Я осознаю, что любые мои слова будут восприниматься крайне критически, но я хочу быть с вами честным. Это мой личный сознательный выбор и никто кроме меня к нему не причастен", – написал тележурналист в сети.
Он также пообещал, что продолжит "информационную борьбу и никогда не откажется от поисков помощи для украинской армии", но уже за пределами страны.
"Я руководствуюсь основополагающими принципами Конвенции по правам человека и безопасности журналистов, которые описывают право на поиск, получение и передачу любой информации и идей без вмешательства и независимо от границ", – объяснил Печий.
Далее он рассыпался в благодарностях боевикам киевского режима, но и указал (уже с высоты своего местонахождения) на то, что Украине "не хватает именно горизонтальной коммуникации с западным обществом".
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