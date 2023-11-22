Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных - 22.11.2023 Украина.ру
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Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных
Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных - 22.11.2023 Украина.ру
Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных
Исключение из национальных сборных и лишение всех спортивных званий грозит 309 украинским спортсменам, которые поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило украинское издание "Фокус"
2023-11-22T20:17
2023-11-22T20:17
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По данным источника, с 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года правом выезда воспользовались примерно девять тысяч спортсменов и их тренеров. Не вернулись на Украину по разным причинам 247 атлетов и их наставников по олимпийским видам спорта, а также 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским. По данным издания "Лига", всего из выезжавших 3,41% покинули Украину. До этого пресс-служба минспорта Украины опубликовала список, включающий имена 304 спортсменов, которые остались за рубежом, несмотря на предписание вернуться в страну. В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия). Позднее ведомство удалило со своего сайта списки скрывающихся за рубежом атлетов.Украинские спортсмены имеют право выезжать за границу на соревнования и сборы даже во время боевых действий.Многие из них пользуются ситуацией и бегут из страны. Так, и в октябре футболист украинского футбольного клуба Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". Показательной стала история украинского участника уличного рыболовного чемпионата Артура Билана. Выехав на чемпионат мира в Италии, он решил не возвращаться на Украину и прямо признал, что не желает быть призванным в Вооружённые силы страны.
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новости, спорт, уклонисты, украина, всу, сво
Новости, спорт, уклонисты, Украина, ВСУ, СВО

Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных

20:17 22.11.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / artur_bilan
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / artur_bilan
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Исключение из национальных сборных и лишение всех спортивных званий грозит 309 украинским спортсменам, которые поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило украинское издание "Фокус"
По данным источника, с 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года правом выезда воспользовались примерно девять тысяч спортсменов и их тренеров. Не вернулись на Украину по разным причинам 247 атлетов и их наставников по олимпийским видам спорта, а также 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским.
По данным издания "Лига", всего из выезжавших 3,41% покинули Украину.
"Министерство спорта Украины и спортивные федерации угрожают уклоняющимся исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий", - уточняют журналисты.
До этого пресс-служба минспорта Украины опубликовала список, включающий имена 304 спортсменов, которые остались за рубежом, несмотря на предписание вернуться в страну. В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия). Позднее ведомство удалило со своего сайта списки скрывающихся за рубежом атлетов.
Украинские спортсмены имеют право выезжать за границу на соревнования и сборы даже во время боевых действий.Многие из них пользуются ситуацией и бегут из страны. Так, и в октябре футболист украинского футбольного клуба Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена".
Показательной стала история украинского участника уличного рыболовного чемпионата Артура Билана. Выехав на чемпионат мира в Италии, он решил не возвращаться на Украину и прямо признал, что не желает быть призванным в Вооружённые силы страны.
 
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