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Соратника покойного Кивы приговорили к 15 годам тюрьмы – шпионил в пользу РФ

Соратника покойного Кивы приговорили к 15 годам тюрьмы – шпионил в пользу РФ - 29.02.2024 Украина.ру

Соратника покойного Кивы приговорили к 15 годам тюрьмы – шпионил в пользу РФ

На Украине вынесли приговор соратнику убитого экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Служба безопасности страны (СБУ) сообщает, что за шпионаж в пользу России, он получил 15 лет тюрьмы

2024-02-29T19:37

2024-02-29T19:37

2024-02-29T19:37

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Уточняется, что осуждённый также возглавлял в Днепропетровске некое общественное объединение, которое якобы действовало под предводительством запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". После начала российской спецоперации, соратник Кивы остался на Украине, откуда, как сообщает СБУ, передавал РФ локации украинской системы противовоздушной обороны.Ранее сообщалось, что на Украине будут судить киевскую чиновницу за то, что она вела телеграм-канал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

https://ukraina.ru/20240222/1053481682.html

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новости, украина, сбу, шпионаж, илья кива, сво, пво, вс рф, всу