Соратника покойного Кивы приговорили к 15 годам тюрьмы – шпионил в пользу РФ - 29.02.2024 Украина.ру
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Соратника покойного Кивы приговорили к 15 годам тюрьмы – шпионил в пользу РФ
Соратника покойного Кивы приговорили к 15 годам тюрьмы – шпионил в пользу РФ - 29.02.2024 Украина.ру
Соратника покойного Кивы приговорили к 15 годам тюрьмы – шпионил в пользу РФ
На Украине вынесли приговор соратнику убитого экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Служба безопасности страны (СБУ) сообщает, что за шпионаж в пользу России, он получил 15 лет тюрьмы
2024-02-29T19:37
2024-02-29T19:37
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Уточняется, что осуждённый также возглавлял в Днепропетровске некое общественное объединение, которое якобы действовало под предводительством запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". После начала российской спецоперации, соратник Кивы остался на Украине, откуда, как сообщает СБУ, передавал РФ локации украинской системы противовоздушной обороны.Ранее сообщалось, что на Украине будут судить киевскую чиновницу за то, что она вела телеграм-канал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
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новости, украина, сбу, шпионаж, илья кива, сво, пво, вс рф, всу
Новости, Украина, СБУ, шпионаж, Илья Кива, СВО, ПВО, ВС РФ, ВСУ

Соратника покойного Кивы приговорили к 15 годам тюрьмы – шпионил в пользу РФ

19:37 29.02.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
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На Украине вынесли приговор соратнику убитого экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Служба безопасности страны (СБУ) сообщает, что за шпионаж в пользу России, он получил 15 лет тюрьмы

"Срок заключения получил ещё один российский агент, который действовал на Днепропетровщине. Злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Ильи Кивы, которого в конце 2023 года ликвидировали в России, где он скрывался от правосудия", – сказано в телеграм-канале СБУ.

Уточняется, что осуждённый также возглавлял в Днепропетровске некое общественное объединение, которое якобы действовало под предводительством запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".
После начала российской спецоперации, соратник Кивы остался на Украине, откуда, как сообщает СБУ, передавал РФ локации украинской системы противовоздушной обороны.

"После 24 февраля 2022 года мужчина перешёл на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере (...) По материалам Службы безопасности суд назначил ему 15 лет тюрьмы", – добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что на Украине будут судить киевскую чиновницу за то, что она вела телеграм-канал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
киев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 21:09
Дела семейные: киевлянка сдала зятя СБУ за пророссийские взгляды В Киеве тёща сообщила правоохранителя, что её зять поддерживает российскую армию. Суд отправил его в тюрьму, сообщает телеграм-канал "Политика страны"
 
НовостиУкраинаСБУшпионажИлья КиваСВОПВОВС РФВСУ
 
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