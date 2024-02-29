Соратника покойного Кивы приговорили к 15 годам тюрьмы – шпионил в пользу РФ
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
На Украине вынесли приговор соратнику убитого экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Служба безопасности страны (СБУ) сообщает, что за шпионаж в пользу России, он получил 15 лет тюрьмы
"Срок заключения получил ещё один российский агент, который действовал на Днепропетровщине. Злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Ильи Кивы, которого в конце 2023 года ликвидировали в России, где он скрывался от правосудия", – сказано в телеграм-канале СБУ.
Уточняется, что осуждённый также возглавлял в Днепропетровске некое общественное объединение, которое якобы действовало под предводительством запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".
После начала российской спецоперации, соратник Кивы остался на Украине, откуда, как сообщает СБУ, передавал РФ локации украинской системы противовоздушной обороны.
"После 24 февраля 2022 года мужчина перешёл на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере (...) По материалам Службы безопасности суд назначил ему 15 лет тюрьмы", – добавили в спецслужбе.
Ранее сообщалось, что на Украине будут судить киевскую чиновницу за то, что она вела телеграм-канал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.