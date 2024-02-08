https://ukraina.ru/20240208/1053176152.html
Киевскую чиновницу осудят за телеграм-канал Азарова
Киевскую чиновницу осудят за телеграм-канал Азарова - 08.02.2024 Украина.ру
Киевскую чиновницу осудят за телеграм-канал Азарова
Киевскую чиновницу будут судить за то, что она вела телеграм-канал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, сообщили 8 февраля в Офисе генпрокурора Украины
2024-02-08T17:29
2024-02-08T17:29
2024-02-08T17:29
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телеграм-каналы
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Киевская прокуратура направила в суд обвинение в отношении чиновницы столичной районной государственной администрации. По версии прокуратуры, женщина посягнула на территориальную целостность Украины.Женщина работала начальником организационного отдела в одной из столичных районных администраций. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что она якобы координировала деятельность экс-премьер-министра в телеграм-канале и других соцсетях. Также чиновница помогала в организации интервью Азарова российским СМИ.Сотрудничество с экс-премьером женщина начала ещё в 2015 году. Сейчас она находится под стражей.Николай Азаров - премьер-министром Уркаины (2010-2014 гг.), один из основателей "Партии регионов". В связи с государственным переворотом в результате Евромайдана Азаров уходит в отставку 28 января 2014 года, а через два года его исключили из Партии регионов. Вместе с семьей он переехал в Россию.Вместе с другими депутатами Украины времен президентства Януковича Азаров в августе 2015 года объединяется в "Комитет спасения Украины".СБУ объявила Азарова в розыск. 20 октября 2021 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал экс-премьера по подозрению в государственной измене.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, николай азаров, генеральная прокуратура украины, прокуратура, телеграм-каналы
Новости, Украина, Киев, Николай Азаров, Генеральная прокуратура Украины, Прокуратура, телеграм-каналы
Киевскую чиновницу осудят за телеграм-канал Азарова
Киевскую чиновницу будут судить за то, что она вела телеграм-канал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, сообщили 8 февраля в Офисе генпрокурора Украины
Киевская прокуратура направила в суд обвинение в отношении чиновницы столичной районной государственной администрации. По версии прокуратуры, женщина посягнула на территориальную целостность Украины.
Женщина работала начальником организационного отдела в одной из столичных районных администраций. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что она якобы координировала деятельность экс-премьер-министра в телеграм-канале и других соцсетях. Также чиновница помогала в организации интервью Азарова
российским СМИ.
Сотрудничество с экс-премьером женщина начала ещё в 2015 году. Сейчас она находится под стражей.
Николай Азаров - премьер-министром Уркаины (2010-2014 гг.), один из основателей "Партии регионов". В связи с государственным переворотом в результате Евромайдана Азаров уходит в отставку 28 января 2014 года, а через два года его исключили из Партии регионов. Вместе с семьей он переехал в Россию.
Вместе с другими депутатами Украины времен президентства Януковича Азаров в августе 2015 года объединяется в "Комитет спасения Украины".
СБУ объявила Азарова в розыск. 20 октября 2021 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал экс-премьера по подозрению в государственной измене.