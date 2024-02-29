Bloomberg прогнозирует прорыв обороны ВСУ летом - 29.02.2024 Украина.ру
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Bloomberg прогнозирует прорыв обороны ВСУ летом
Bloomberg прогнозирует прорыв обороны ВСУ летом - 29.02.2024 Украина.ру
Bloomberg прогнозирует прорыв обороны ВСУ летом
Российская сторона перехватила инициативу на линии фронта, а Конгресс США до сих пор не согласовал новый пакет военной помощи для Киева. В совокупности эти факторы могут привести к тому, что летом ВС РФ прорвут оборону украинской армии, передаёт Bloomberg
2024-02-29T17:21
2024-02-29T17:21
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Речь идёт о разрушении линий обороны по всем фронтам. Уточняется, что после потери Авдеевки и нескольких иных населённых пунктов под Донецком, внутренние оценки ситуации на поле боя из Киева становятся всё более мрачными. Нынешний главком ВСУ Александр Сырский считает, что крупный город был утрачен из-за "ошибок командующих на передовой". Если российская армия сможет взять под контроль Одессу, для Украины окажутся перекрыты важнейшие маршруты экспорта зерна через Чёрное море, прогнозируют журналисты. С другой стороны, это также "откроет доступ к Молдавии". Ранее на Украине сообщали, что в прорыве обороны ВСУ под Донецком виноваты инженеры, которые не сумели вовремя построить линию обороны.
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новости, украина, сво, спецоперация, всу, оборона, вс рф
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, оборона, ВС РФ

Bloomberg прогнозирует прорыв обороны ВСУ летом

17:21 29.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российская сторона перехватила инициативу на линии фронта, а Конгресс США до сих пор не согласовал новый пакет военной помощи для Киева. В совокупности эти факторы могут привести к тому, что летом ВС РФ прорвут оборону украинской армии, передаёт Bloomberg
“Украина может начать проигрывать войну в этом году”, – цитирует автор публикации специалиста по России и Украине Майкла Кофмана.
Речь идёт о разрушении линий обороны по всем фронтам. Уточняется, что после потери Авдеевки и нескольких иных населённых пунктов под Донецком, внутренние оценки ситуации на поле боя из Киева становятся всё более мрачными.
Нынешний главком ВСУ Александр Сырский считает, что крупный город был утрачен из-за "ошибок командующих на передовой".

"Падение Авдеевки и нескольких близлежащих деревень усиливает опасения, что оборона Киева может оказаться не в состоянии удержаться", – говорится в статье.

Если российская армия сможет взять под контроль Одессу, для Украины окажутся перекрыты важнейшие маршруты экспорта зерна через Чёрное море, прогнозируют журналисты. С другой стороны, это также "откроет доступ к Молдавии".

"Стратегия Украины заключается в том, чтобы попытаться удержать линию фронта как можно дольше до второй половины года, когда она может получить истребители F-16, а производство боеприпасов на западе должно увеличиться. Это позволило бы Киеву планировать ещё одно возможное контрнаступление в 2025 году", – добавило СМИ.

Ранее на Украине сообщали, что в прорыве обороны ВСУ под Донецком виноваты инженеры, которые не сумели вовремя построить линию обороны.
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