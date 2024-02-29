Bloomberg прогнозирует прорыв обороны ВСУ летом
Российская сторона перехватила инициативу на линии фронта, а Конгресс США до сих пор не согласовал новый пакет военной помощи для Киева. В совокупности эти факторы могут привести к тому, что летом ВС РФ прорвут оборону украинской армии, передаёт Bloomberg
“Украина может начать проигрывать войну в этом году”, – цитирует автор публикации специалиста по России и Украине Майкла Кофмана.
Речь идёт о разрушении линий обороны по всем фронтам. Уточняется, что после потери Авдеевки и нескольких иных населённых пунктов под Донецком, внутренние оценки ситуации на поле боя из Киева становятся всё более мрачными.
Нынешний главком ВСУ Александр Сырский считает, что крупный город был утрачен из-за "ошибок командующих на передовой".
"Падение Авдеевки и нескольких близлежащих деревень усиливает опасения, что оборона Киева может оказаться не в состоянии удержаться", – говорится в статье.
Если российская армия сможет взять под контроль Одессу, для Украины окажутся перекрыты важнейшие маршруты экспорта зерна через Чёрное море, прогнозируют журналисты. С другой стороны, это также "откроет доступ к Молдавии".
"Стратегия Украины заключается в том, чтобы попытаться удержать линию фронта как можно дольше до второй половины года, когда она может получить истребители F-16, а производство боеприпасов на западе должно увеличиться. Это позволило бы Киеву планировать ещё одно возможное контрнаступление в 2025 году", – добавило СМИ.
Ранее на Украине сообщали, что в прорыве обороны ВСУ под Донецком виноваты инженеры, которые не сумели вовремя построить линию обороны.