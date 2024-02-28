На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры - 28.02.2024 Украина.ру
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На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры
На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры - 28.02.2024 Украина.ру
На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры
Вооружённые силы Украины вынуждены отступать перед натиском российской армии, потому что инженерные службы не успели подготовить для ВСУ укреплённые окопы. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на заявление инженера, который работает на линии обороны ВСУ в Донбассе
2024-02-28T17:30
2024-02-28T17:30
новости
украина
всу
сво
донбасс
спецоперация
потери всу
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По его словам, украинское руководство инженерных бригад "не умеет планировать наперёд и не вовремя подает запросы", потому линия обороны ВСУ укреплена плохо. Кроме того, инженер жалуется на отсутствие древесины и бетона – материалов необходимых для строительства. Он также утверждает, что по строительной технике нужно заключать договоры с бизнесом, но этим никто не занимается. Ранее сообщалось, что к западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск, из-за чего продвижение российской армии там проходит успешно. Накануне, 27 февраля, в ВСУ признали потерю населённых пунктов Северное и Степовое на авдеевской линии фронта.
https://ukraina.ru/20240227/1053518624.html
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новости, украина, всу, сво, донбасс, спецоперация, потери всу
Новости, Украина, ВСУ, СВО, Донбасс, Спецоперация, потери ВСУ

На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры

17:30 28.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Вооружённые силы Украины вынуждены отступать перед натиском российской армии, потому что инженерные службы не успели подготовить для ВСУ укреплённые окопы. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на заявление инженера, который работает на линии обороны ВСУ в Донбассе
По его словам, украинское руководство инженерных бригад "не умеет планировать наперёд и не вовремя подает запросы", потому линия обороны ВСУ укреплена плохо. Кроме того, инженер жалуется на отсутствие древесины и бетона – материалов необходимых для строительства.
"Когда я приезжаю на место, у меня нет ни карты, ни надлежащего обоснования. Как правило, говорят: "Надо выкопать от того пенька и до посадки". Но это так не работает. Оборона должна быть сплошной", – объясняет инженер.
Он также утверждает, что по строительной технике нужно заключать договоры с бизнесом, но этим никто не занимается.
"И опять-таки, где должна быть третья линия обороны? На востоке ни одна бригада не подала проект (прим. ред. строительства)", – добавляет инженер.
Ранее сообщалось, что к западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск, из-за чего продвижение российской армии там проходит успешно. Накануне, 27 февраля, в ВСУ признали потерю населённых пунктов Северное и Степовое на авдеевской линии фронта.
Украинский флаг
Вчера, 03:30
Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет КиевЕсли Украина продолжит вести боевые действия в таком же режиме, то рано или поздно это приведет к новой катастрофе на фронте. Также киевские власти могут вступить в переговоры с Россией и сделать вид, что еще не проиграли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
 
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