https://ukraina.ru/20240228/1053597521.html

На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры

На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры - 28.02.2024 Украина.ру

На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры

Вооружённые силы Украины вынуждены отступать перед натиском российской армии, потому что инженерные службы не успели подготовить для ВСУ укреплённые окопы. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на заявление инженера, который работает на линии обороны ВСУ в Донбассе

2024-02-28T17:30

2024-02-28T17:30

2024-02-28T17:30

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По его словам, украинское руководство инженерных бригад "не умеет планировать наперёд и не вовремя подает запросы", потому линия обороны ВСУ укреплена плохо. Кроме того, инженер жалуется на отсутствие древесины и бетона – материалов необходимых для строительства. Он также утверждает, что по строительной технике нужно заключать договоры с бизнесом, но этим никто не занимается. Ранее сообщалось, что к западу от освобождённой российскими войсками Авдеевки так и не было построено серьёзной линии обороны украинских войск, из-за чего продвижение российской армии там проходит успешно. Накануне, 27 февраля, в ВСУ признали потерю населённых пунктов Северное и Степовое на авдеевской линии фронта.

https://ukraina.ru/20240227/1053518624.html

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новости, украина, всу, сво, донбасс, спецоперация, потери всу