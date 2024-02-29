https://ukraina.ru/20240229/1053606115.html

Алексей Живов объяснил, когда Запад потеряет Украину и ответит за все преступления на международном суде

Алексей Живов объяснил, когда Запад потеряет Украину и ответит за все преступления на международном суде - 29.02.2024 Украина.ру

Алексей Живов объяснил, когда Запад потеряет Украину и ответит за все преступления на международном суде

На Западе рассчитывали истязать и одолеть Россию, погрузить ее в хаос с помощью ВСУ. Но сейчас у США и их союзников есть высокая вероятность потерять Украину, а значит, придется отвечать за все, что они сделали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-02-29T04:00

2024-02-29T04:00

2024-02-29T04:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран ЕС заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.На Западе по этому поводу идет дискуссия. Там рассчитывали истязать и одолеть Россию, погрузить в хаос с помощью Украины. Но сейчас у них ломается модель поведения, потому что они видят успехи на фронте и серьезные перемены общественного мнения, рассказал обозреватель.Все больше из подчинения выходят третьи страны, которые зависели от США и их союзников. И главное, есть высокая вероятность потерять Украину, а значит, Западу придется отвечать за все сделанное, добавил волонтер.В случае отправки контингентов отдельных стран на Украину и ответного удара России по этим странам НАТО включаться не будет. Они останутся один на один с Россией. Если Франция захочет померяться с нами силами, для нее это закончится очень трагично, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240228/1053603938.html

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новости, украина, россия, преступления, сша, запад, франция, войска, нато, война, сво