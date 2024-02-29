Алексей Живов объяснил, когда Запад потеряет Украину и ответит за все преступления на международном суде - 29.02.2024 Украина.ру
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Алексей Живов объяснил, когда Запад потеряет Украину и ответит за все преступления на международном суде
Алексей Живов объяснил, когда Запад потеряет Украину и ответит за все преступления на международном суде - 29.02.2024 Украина.ру
Алексей Живов объяснил, когда Запад потеряет Украину и ответит за все преступления на международном суде
На Западе рассчитывали истязать и одолеть Россию, погрузить ее в хаос с помощью ВСУ. Но сейчас у США и их союзников есть высокая вероятность потерять Украину, а значит, придется отвечать за все, что они сделали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-02-29T04:00
2024-02-29T04:00
новости
украина
россия
преступления
сша
запад
франция
войска
нато
война
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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран ЕС заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.На Западе по этому поводу идет дискуссия. Там рассчитывали истязать и одолеть Россию, погрузить в хаос с помощью Украины. Но сейчас у них ломается модель поведения, потому что они видят успехи на фронте и серьезные перемены общественного мнения, рассказал обозреватель.Все больше из подчинения выходят третьи страны, которые зависели от США и их союзников. И главное, есть высокая вероятность потерять Украину, а значит, Западу придется отвечать за все сделанное, добавил волонтер.В случае отправки контингентов отдельных стран на Украину и ответного удара России по этим странам НАТО включаться не будет. Они останутся один на один с Россией. Если Франция захочет померяться с нами силами, для нее это закончится очень трагично, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, преступления, сша, запад, франция, войска, нато, война, сво
Новости, Украина, Россия, преступления, США, Запад, Франция, войска, НАТО, война, СВО

Алексей Живов объяснил, когда Запад потеряет Украину и ответит за все преступления на международном суде

04:00 29.02.2024
 
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© РИА Новости . Игорь Маслов
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На Западе рассчитывали истязать и одолеть Россию, погрузить ее в хаос с помощью ВСУ. Но сейчас у США и их союзников есть высокая вероятность потерять Украину, а значит, придется отвечать за все, что они сделали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран ЕС заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.
На Западе по этому поводу идет дискуссия. Там рассчитывали истязать и одолеть Россию, погрузить в хаос с помощью Украины. Но сейчас у них ломается модель поведения, потому что они видят успехи на фронте и серьезные перемены общественного мнения, рассказал обозреватель.
Все больше из подчинения выходят третьи страны, которые зависели от США и их союзников. И главное, есть высокая вероятность потерять Украину, а значит, Западу придется отвечать за все сделанное, добавил волонтер.
"За тайные базы ЦРУ, которые развернули вдоль российской границы, биолаборатории по периметру бывших советских республик. За множество преступлений, которые они совершили до начала СВО, придется отвечать в международных инстанциях", - отметил Живов.
В случае отправки контингентов отдельных стран на Украину и ответного удара России по этим странам НАТО включаться не будет. Они останутся один на один с Россией. Если Франция захочет померяться с нами силами, для нее это закончится очень трагично, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
Николай Стариков интервью
Вчера, 19:30
Николай Стариков о "Зондошантаже" России, "динозаврах" в Европе и выгодной США новой войне из-за УкраиныРанее в Париже на срочном совещании лидеров западных стран о ситуации на Украине фактически обсуждалось решение о вводе войск на территорию Украины на двусторонней основе в обход устава НАТО. Главную информацию об этом озвучили президент и премьер Франции
 
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