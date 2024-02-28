Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
В среду, 28 февраля, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал усилить противовоздушную оборону страны зенитными ракетами, поскольку их расход, по мере пополнения арсенала Киева, будет возрастать
На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, он напомнил о планах Запада поставить Украине различные типы самолётов, крылатых ракет большей дальности.
"Надо, чтобы российские ВС были обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО (...) По мере накачки Украины новыми ударными вооружениями расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в РФ будет возрастать", – цитирует Медведева РИА Новости.
Зампред Совбеза также указал на то, что в последнее время украинская армия активно использует беспилотники ударного типа.
Медведев доложил президенту России Владимиру Путину о приоритете обеспечения производства особо востребованных систем и средств ПВО, есть ряд специальных указаний. Он добавил, что министерство обороны и правительство РФ регулярно информируют главу государства о обеспечении востребованными вооружениями.
Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявлял, что оборонная промышленность России, а также ВС РФ справятся с новыми поставками вооружения на Украину.
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