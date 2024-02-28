Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву

Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в Угледаре Взять Угледар с юга, где к нему вплотную подходит российский фронт, очень трудно, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности. Поэтому ВС РФ пытаются зайти с севера через эту вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев