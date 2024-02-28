Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву - 28.02.2024 Украина.ру
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Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву
Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву - 28.02.2024 Украина.ру
Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву
В среду, 28 февраля, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал усилить противовоздушную оборону страны зенитными ракетами, поскольку их расход, по мере пополнения арсенала Киева, будет возрастать
2024-02-28T17:54
2024-02-28T17:54
новости
дмитрий медведев
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спецоперация
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На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, он напомнил о планах Запада поставить Украине различные типы самолётов, крылатых ракет большей дальности. Зампред Совбеза также указал на то, что в последнее время украинская армия активно использует беспилотники ударного типа. Медведев доложил президенту России Владимиру Путину о приоритете обеспечения производства особо востребованных систем и средств ПВО, есть ряд специальных указаний. Он добавил, что министерство обороны и правительство РФ регулярно информируют главу государства о обеспечении востребованными вооружениями. Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявлял, что оборонная промышленность России, а также ВС РФ справятся с новыми поставками вооружения на Украину.
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новости, дмитрий медведев, пво, оборона, всу, вс рф, спецоперация
Новости, Дмитрий Медведев, ПВО, оборона, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация

Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву

17:54 28.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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В среду, 28 февраля, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал усилить противовоздушную оборону страны зенитными ракетами, поскольку их расход, по мере пополнения арсенала Киева, будет возрастать
На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, он напомнил о планах Запада поставить Украине различные типы самолётов, крылатых ракет большей дальности.
"Надо, чтобы российские ВС были обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО (...) По мере накачки Украины новыми ударными вооружениями расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в РФ будет возрастать", – цитирует Медведева РИА Новости.
Зампред Совбеза также указал на то, что в последнее время украинская армия активно использует беспилотники ударного типа.
Медведев доложил президенту России Владимиру Путину о приоритете обеспечения производства особо востребованных систем и средств ПВО, есть ряд специальных указаний. Он добавил, что министерство обороны и правительство РФ регулярно информируют главу государства о обеспечении востребованными вооружениями.
Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявлял, что оборонная промышленность России, а также ВС РФ справятся с новыми поставками вооружения на Украину.
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Вчера, 04:40
Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в УгледареВзять Угледар с юга, где к нему вплотную подходит российский фронт, очень трудно, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности. Поэтому ВС РФ пытаются зайти с севера через эту вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
 
НовостиДмитрий МедведевПВОоборонаВСУВС РФСпецоперация
 
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