https://ukraina.ru/20240227/1053570323.html

ВС РФ справятся с любыми вундерваффе, которые поставляют Украине - посол Нечаев

ВС РФ справятся с любыми вундерваффе, которые поставляют Украине - посол Нечаев - 27.02.2024 Украина.ру

ВС РФ справятся с любыми вундерваффе, которые поставляют Украине - посол Нечаев

Оборонная промышленность России, а также ВС РФ справятся с новыми поставками вооружения на Украину, уверен посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. В интервью РИА Новости он прокомментировал принятие немецким парламентом резолюции о выделении дальнобойного оружия украинской армии

2024-02-27T19:13

2024-02-27T19:13

2024-02-27T19:13

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сергей нечаев (дипломат)

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В четверг, 22 февраля, бундестаг в Германии большинством голосов определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ. То, что в тексте резолюции отсутствует упоминания ракет Taurus, ещё ни о чём не говорит, считает Сергей Нечаев. В любом случае, российской стороне следует быть готовой к любому развитию событий, подчеркнул посол. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Германия не торопится с передачей ракет Taurus Киеву.

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новости, германия, фрг, украина, военная помощь, военная техника, сво, сергей нечаев (дипломат)