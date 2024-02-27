ВС РФ справятся с любыми вундерваффе, которые поставляют Украине - посол Нечаев - 27.02.2024 Украина.ру
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ВС РФ справятся с любыми вундерваффе, которые поставляют Украине - посол Нечаев
ВС РФ справятся с любыми вундерваффе, которые поставляют Украине - посол Нечаев - 27.02.2024 Украина.ру
ВС РФ справятся с любыми вундерваффе, которые поставляют Украине - посол Нечаев
Оборонная промышленность России, а также ВС РФ справятся с новыми поставками вооружения на Украину, уверен посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. В интервью РИА Новости он прокомментировал принятие немецким парламентом резолюции о выделении дальнобойного оружия украинской армии
2024-02-27T19:13
2024-02-27T19:13
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военная помощь
военная техника
сво
сергей нечаев (дипломат)
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В четверг, 22 февраля, бундестаг в Германии большинством голосов определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ. То, что в тексте резолюции отсутствует упоминания ракет Taurus, ещё ни о чём не говорит, считает Сергей Нечаев. В любом случае, российской стороне следует быть готовой к любому развитию событий, подчеркнул посол. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Германия не торопится с передачей ракет Taurus Киеву.
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новости, германия, фрг, украина, военная помощь, военная техника, сво, сергей нечаев (дипломат)
Новости, Германия, ФРГ, Украина, военная помощь, военная техника, СВО, Сергей Нечаев (дипломат)

ВС РФ справятся с любыми вундерваффе, которые поставляют Украине - посол Нечаев

19:13 27.02.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Нечаев посол РФ в ФРГ
Сергей Нечаев посол РФ в ФРГ
© МИД РФ
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Оборонная промышленность России, а также ВС РФ справятся с новыми поставками вооружения на Украину, уверен посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. В интервью РИА Новости он прокомментировал принятие немецким парламентом резолюции о выделении дальнобойного оружия украинской армии

"Решение по поставкам принимает не бундестаг, а правительство. Позиция канцлера ФРГ по "Таурусам" пока сдержанная. (...) Что касается так называемых западных вундерваффе, то наши военные и оборонная промышленность всякий раз с ними справлялись. Так будет и впредь", – сказал он журналистам.

В четверг, 22 февраля, бундестаг в Германии большинством голосов определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ.
То, что в тексте резолюции отсутствует упоминания ракет Taurus, ещё ни о чём не говорит, считает Сергей Нечаев.
"Не стал бы переоценивать значение этого факта. Германская сторона, начав с поставок Киеву защитных касок, ранее неоднократно пересекала свои же "красные линии" и сегодня лидирует в Европе по поставкам ВСУ самой широкой номенклатуры вооружений, включая гаубицы, тяжёлые танки, системы ПВО ", - добавил он.
В любом случае, российской стороне следует быть готовой к любому развитию событий, подчеркнул посол.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Германия не торопится с передачей ракет Taurus Киеву.
19 января, 05:30
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