ВС РФ справятся с любыми вундерваффе, которые поставляют Украине - посол Нечаев
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Оборонная промышленность России, а также ВС РФ справятся с новыми поставками вооружения на Украину, уверен посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. В интервью РИА Новости он прокомментировал принятие немецким парламентом резолюции о выделении дальнобойного оружия украинской армии
"Решение по поставкам принимает не бундестаг, а правительство. Позиция канцлера ФРГ по "Таурусам" пока сдержанная. (...) Что касается так называемых западных вундерваффе, то наши военные и оборонная промышленность всякий раз с ними справлялись. Так будет и впредь", – сказал он журналистам.
В четверг, 22 февраля, бундестаг в Германии большинством голосов определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ.
То, что в тексте резолюции отсутствует упоминания ракет Taurus, ещё ни о чём не говорит, считает Сергей Нечаев.
"Не стал бы переоценивать значение этого факта. Германская сторона, начав с поставок Киеву защитных касок, ранее неоднократно пересекала свои же "красные линии" и сегодня лидирует в Европе по поставкам ВСУ самой широкой номенклатуры вооружений, включая гаубицы, тяжёлые танки, системы ПВО ", - добавил он.
В любом случае, российской стороне следует быть готовой к любому развитию событий, подчеркнул посол.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Германия не торопится с передачей ракет Taurus Киеву.
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