Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона - 28.02.2024 Украина.ру
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Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона
Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона - 28.02.2024 Украина.ру
Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона
Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона относительно ввода войск на территорию Украины, при всей теоретической выигрышности (это почти наверняка приведёт к возобновлению переговорного процесса), вызвало вопрос – а есть ли что вводить самому Макрону? Ведь инициатива совпала с сообщениями о рекрутском кризисе во французской армии
2024-02-28T17:47
2024-02-28T17:47
франция
украина
армия
военная помощь
вооруженные силы франции
эммануэль макрон
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Начнём, пожалуй, с того, что для французской армии характерна та же концептуальная проблема, что для всех европейских армий вообще: стратегическая концепция предполагала только два типа конфликтов – либо контртеррористические и противопартизанские мероприятия силами спецназа (этим французы не очень удачно занимаются в Африке), либо глобальный ядерный конфликт. К крупному конфликту с использованием обычных вооружений, который был заново переоткрыт в рамках СВО, французская армия не готова точно так же, как все остальные армии Европы.Понимание этой проблемы во Франции безусловно наличествует. В июне 2022 года Макрон заявил о необходимости перехода к "военной экономике", а в июле прошлого года был принят новый закон о военном планировании в 2024-30 годах, предполагающий, например, увеличение военного бюджета с 47 до 67 млрд евро, а численности Вооружённых сил с 203 до 275 тыс. чел. Французы тут не одиноки – такого же рола мероприятия наблюдаются в Германии, Великобритании, Италии, Польше.Перед Макроном стоит проблема принуждения парламента к более активному исполнению нового закона, который, сам по себе, директивной силы не имеет – парламент не обязан верстать бюджет в соответствии с его параметрами (хотя предыдущий закон был выполнен точно, что, безусловно, является заслугой французского президента). Возможно речь идёт о подталкивании законодательной власти к отказу от прошлогоднего компромисса вокруг закона о военном планировании, который, по мнению многих экспертов, не решает ни одной крупной проблемы, армия остаётся слишком компактной и слабо моторизованной, т.е. – не готовой к конфликтам высокой интенсивности.Однако концептуальная неготовность – не единственная проблема.Французская армия испытывает дефицит готовых служить граждан. В 2024 году вместо обычных 16 тыс. человек в армию удастся привлечь не более 14 тыс. Причин этого довольно много, они имеют как социально-психологический, так и финансовый характер. То и другое связано с сокращением операций французской армии вообще.Результат появления инициативы Макрона может быть двояким. Мотивация к службе по контракту в армии мирного и военного времени разная. В первом случае люди служат за льготы, во втором – за интерес. Мы не говорим о патриотизме (хотя он играет обычно немалую роль), а сам принцип готовности рисковать жизнью на работе.Ещё один момент – дефицит вооружений, амуниции и боеприпасов.Как известно, для выполнения обязательств перед Украиной французское руководство пошло на изъятие военной техники (например – самоходных гаубиц CAESAR, которые теперь просто нечем заменить) и запасов боеприпасов из строевых частей. Сложилась такая ситуация потому, что концепция использования французской армии не предполагала создания стратегических запасов оружия, амуниции и боеприпасов.Соответственно, тут возникают два вопроса.На уровне военного планирования необходимо перейти к концепции, которая как раз предполагает создание военных запасов – как показала СВО, складские запасы расходуются очень быстро, а если их к тому же вообще нет...На уровне экономического управления необходимо убедить парламентариев на увеличение оборонных расходов. Это будет тем более проще, если оружие изначально будет направляться в пользу не туземного режима, а собственных вооружённых сил.И в том, и в другом смысле само по себе обсуждение возможности направления значительных воинских контингентов за пределы Франции подтолкнёт активность и генштаба, и армейского лобби в парламенте.Концептуальный отказ от создания значительных военных складов негативно повлиял на развитие ВПК. Французская военная промышленность ориентирована на восполнение естественной усушки-утруски техники, амуниции и боеприпасов, характерной для армии мирного времени + частные операции в Африке. На обновление военных запасов складского хранения ВПК не работал.Связано это было с ориентацией на мобильную армию, оснащённую высокоточным оружием (для которого, как считалось, много боеприпасов не требуется), которая возобладала в результате критического анализа боевых действий 1940 года. Соответственно уже год назад возник кризис производства – например, все резервы мощностей по производству порохов были быстро исчерпаны и не позволяют Франции выполнять свои обязательства в рамках проукраинской коалиции (тот самый миллион снарядов, который был обещан Украине, но который, как оказалось, неоткуда взять).По оценке корпорации RAND, главной проблемой французской армии, по опыту операций в Африке, была именно логистика. И это не случайно – французские военные теоретики делали ставку на максимально маневренную систему снабжения, в чём преуспели, но… за счёт объёмов снабжения.А ведь есть ещё вопросы сугубо организационного плана. Например, Франция не производит сейчас танки. В разработке находится совместный франко-немецкий проект, предназначенный для замены как Leclerc, так и Leopard 2. Но производство его планируется не ранее 2035 года. Т.е., сейчас Франция, учитывая крайне ограниченное число своих танков, Украине ничего передать не может ("колёсные танки" АМХ-10 танками, в общем-то, не являются).Уже из этого краткого перечня проблем французской армии следует, что инициатива Макрона имеет скорее внутриполитическое значение. Отправка французского контингента на Украину поставит перед военным руководством и законодательной властью совершенно другие задачи и многие возражения "мирного времени" будут просто сняты.В случае, если до реализации предложения Макрона дело всё же дойдёт, то его следует рассматривать как попытку повысить боеспособность армии путём проведения крупномасштабных учений в обстановке, максимально близкой к боевой. Если бы Макрон считал, что проведение такой операции приведёт к эскалации конфликта, он бы предлагать не стал – есть менее затратные способы самоубийства. Однако опыт переброски и развёртывания крупного воинского контингента бесценен сам по себе – и без боевых действий.Обратная логика: именно учитывая концептуальные и логистические проблемы отправка французской армии на Украину будет иметь только морально-психологическое, но никак не военное значение. С военной точки зрения французский контингент станет только обузой для службы снабжения ВСУ, которая с этой задачей просто не справится. Даже если боевые действия в результате остановятся.
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html
https://ukraina.ru/20240227/1053558390.html
https://ukraina.ru/20240115/1052684788.html
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Василий Стоякин
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франция, украина, армия, военная помощь, вооруженные силы франции, эммануэль макрон
Франция, Украина, Армия, военная помощь, Вооруженные силы Франции, Эммануэль Макрон

Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона

17:47 28.02.2024
 
© NATOНАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22
НАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22
© NATO
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона относительно ввода войск на территорию Украины, при всей теоретической выигрышности (это почти наверняка приведёт к возобновлению переговорного процесса), вызвало вопрос – а есть ли что вводить самому Макрону? Ведь инициатива совпала с сообщениями о рекрутском кризисе во французской армии
Начнём, пожалуй, с того, что для французской армии характерна та же концептуальная проблема, что для всех европейских армий вообще: стратегическая концепция предполагала только два типа конфликтов – либо контртеррористические и противопартизанские мероприятия силами спецназа (этим французы не очень удачно занимаются в Африке), либо глобальный ядерный конфликт. К крупному конфликту с использованием обычных вооружений, который был заново переоткрыт в рамках СВО, французская армия не готова точно так же, как все остальные армии Европы.
Понимание этой проблемы во Франции безусловно наличествует. В июне 2022 года Макрон заявил о необходимости перехода к "военной экономике", а в июле прошлого года был принят новый закон о военном планировании в 2024-30 годах, предполагающий, например, увеличение военного бюджета с 47 до 67 млрд евро, а численности Вооружённых сил с 203 до 275 тыс. чел. Французы тут не одиноки – такого же рола мероприятия наблюдаются в Германии, Великобритании, Италии, Польше.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Перед Макроном стоит проблема принуждения парламента к более активному исполнению нового закона, который, сам по себе, директивной силы не имеет – парламент не обязан верстать бюджет в соответствии с его параметрами (хотя предыдущий закон был выполнен точно, что, безусловно, является заслугой французского президента).
Возможно речь идёт о подталкивании законодательной власти к отказу от прошлогоднего компромисса вокруг закона о военном планировании, который, по мнению многих экспертов, не решает ни одной крупной проблемы, армия остаётся слишком компактной и слабо моторизованной, т.е. – не готовой к конфликтам высокой интенсивности.
Однако концептуальная неготовность – не единственная проблема.
Французская армия испытывает дефицит готовых служить граждан. В 2024 году вместо обычных 16 тыс. человек в армию удастся привлечь не более 14 тыс. Причин этого довольно много, они имеют как социально-психологический, так и финансовый характер. То и другое связано с сокращением операций французской армии вообще.
Результат появления инициативы Макрона может быть двояким. Мотивация к службе по контракту в армии мирного и военного времени разная. В первом случае люди служат за льготы, во втором – за интерес. Мы не говорим о патриотизме (хотя он играет обычно немалую роль), а сам принцип готовности рисковать жизнью на работе.
14 июня 2023, 11:30Главное в деталях
Всё об армиях НАТО. Аналитический доклад издания Украина.ру
Ещё один момент – дефицит вооружений, амуниции и боеприпасов.
Как известно, для выполнения обязательств перед Украиной французское руководство пошло на изъятие военной техники (например – самоходных гаубиц CAESAR, которые теперь просто нечем заменить) и запасов боеприпасов из строевых частей. Сложилась такая ситуация потому, что концепция использования французской армии не предполагала создания стратегических запасов оружия, амуниции и боеприпасов.
Соответственно, тут возникают два вопроса.
На уровне военного планирования необходимо перейти к концепции, которая как раз предполагает создание военных запасов – как показала СВО, складские запасы расходуются очень быстро, а если их к тому же вообще нет...
На уровне экономического управления необходимо убедить парламентариев на увеличение оборонных расходов. Это будет тем более проще, если оружие изначально будет направляться в пользу не туземного режима, а собственных вооружённых сил.
И в том, и в другом смысле само по себе обсуждение возможности направления значительных воинских контингентов за пределы Франции подтолкнёт активность и генштаба, и армейского лобби в парламенте.
Концептуальный отказ от создания значительных военных складов негативно повлиял на развитие ВПК. Французская военная промышленность ориентирована на восполнение естественной усушки-утруски техники, амуниции и боеприпасов, характерной для армии мирного времени + частные операции в Африке. На обновление военных запасов складского хранения ВПК не работал.
Вчера, 16:50
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Связано это было с ориентацией на мобильную армию, оснащённую высокоточным оружием (для которого, как считалось, много боеприпасов не требуется), которая возобладала в результате критического анализа боевых действий 1940 года. Соответственно уже год назад возник кризис производства – например, все резервы мощностей по производству порохов были быстро исчерпаны и не позволяют Франции выполнять свои обязательства в рамках проукраинской коалиции (тот самый миллион снарядов, который был обещан Украине, но который, как оказалось, неоткуда взять).
По оценке корпорации RAND, главной проблемой французской армии, по опыту операций в Африке, была именно логистика. И это не случайно – французские военные теоретики делали ставку на максимально маневренную систему снабжения, в чём преуспели, но… за счёт объёмов снабжения.
А ведь есть ещё вопросы сугубо организационного плана. Например, Франция не производит сейчас танки. В разработке находится совместный франко-немецкий проект, предназначенный для замены как Leclerc, так и Leopard 2. Но производство его планируется не ранее 2035 года. Т.е., сейчас Франция, учитывая крайне ограниченное число своих танков, Украине ничего передать не может ("колёсные танки" АМХ-10 танками, в общем-то, не являются).
Уже из этого краткого перечня проблем французской армии следует, что инициатива Макрона имеет скорее внутриполитическое значение. Отправка французского контингента на Украину поставит перед военным руководством и законодательной властью совершенно другие задачи и многие возражения "мирного времени" будут просто сняты.
Макрон и Атталь - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
15 января, 05:31
Еще один "господин Никто". Почему Франция обречена на катастрофуПоследние новости из Франции, откровенно говоря, шокировали. Сначала премьером страны стал ничем не примечательный бывший министр по делам молодежи, Габриэль Атталь, которому всего 34 года
В случае, если до реализации предложения Макрона дело всё же дойдёт, то его следует рассматривать как попытку повысить боеспособность армии путём проведения крупномасштабных учений в обстановке, максимально близкой к боевой. Если бы Макрон считал, что проведение такой операции приведёт к эскалации конфликта, он бы предлагать не стал – есть менее затратные способы самоубийства. Однако опыт переброски и развёртывания крупного воинского контингента бесценен сам по себе – и без боевых действий.
Обратная логика: именно учитывая концептуальные и логистические проблемы отправка французской армии на Украину будет иметь только морально-психологическое, но никак не военное значение. С военной точки зрения французский контингент станет только обузой для службы снабжения ВСУ, которая с этой задачей просто не справится. Даже если боевые действия в результате остановятся.
 
ФранцияУкраинаАрмиявоенная помощьВооруженные силы ФранцииЭммануэль Макрон
 
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