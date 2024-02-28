https://ukraina.ru/20240228/1053593614.html

Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию

Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию - 28.02.2024 Украина.ру

Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский по всему миру ищет поддержку для своей "формулы мира" и для соглашения о гарантиях по безопасности. 28 февраля он приземлился в столице Албании Тиране

2024-02-28T16:53

2024-02-28T16:53

2024-02-28T17:14

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"Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины [премьер-министром Албании] Эди Рамой (...). С премьер-министром Албании и его командой проведем переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке "формулы мира" и работе над соглашениями о безопасности", — написал Зеленский в своем телеграм-канале.Но это только часть албанской повестки Владимира Зеленского. Он также примет участие в работе первого саммита Украина – Юго-Восточная Европа. В честь мероприятия центральные улицы албанской столицы завешаны сине-желтыми флагами, а перед Дворцом конгрессов поставлен большой билборд с его названием, передают региональные СМИ.Поддержать Украину в Тирану приехали президенты Молдавии, Черногории, Сербии и Северной Македонии Майя Санду, Яков Милатович, Александр Вучич и Стево Пендаровски, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, глава сепаратистского Косово Вьоса Османи и председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто. Хозяином саммита выступает премьер-министр Албании Эди Рама.Юго-восточный саммит – одно из ряда мероприятий, который по очереди проводится в странах региона с целью "сближения" участников саммита с Евросоюзом. Украина здесь выступает в качестве темы, которая должна консолидировать государства-кандидаты на вступление в ЕС как вокруг общей европейской внешней политики, так и вокруг так называемых европейских ценностей.Это тем более важно с учетом того, что среди стран-участниц мероприятия в Тиране находится Сербия, которая, хотя и назвала действия России на Украине нарушением международного права, не присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза.Надо отметить, что Сербия является крупным производителем боеприпасов в регионе. Для Брюсселя, который обещал поставить Украине к марту миллион артиллерийских боеприпасов, Сербия интересна. Само руководство Сербии неоднократно подчеркивало, что страна не поставляет боеприпасы в страны конфликта, но это не значит, что Евросоюз не пытается оказывать в этом смысле на Белград давление.Одной из тем саммита в Тиране будет евроинтеграция стран региона и реализация так называемого Плана роста по Западным Балканам. Этот план подразумевает финансовую поддержку в размере 6 млрд евро. Эти средства балканские государства, которые стоят в очереди на прием в ЕС, получат от Брюсселя в зависимости от реформ, проведенных в заданный период.Кроме всех стандартных условий, касающихся реформ в области политики, экономики и права, балканские страны теперь очевидно будут соревноваться между собой в предоставлении поддержки Украины. Больше поддержки – больше денег.Что в этом смысле Зеленскому может предложить Албания? На этот вопрос в комментарии Украину.ру отвечает председателя Ассоциации албанцев Сербии Демо Бериша.По мнению эксперта, Зеленский в Тиране преследует две цели. Одна из них касается поддержки стран Юго-Восточной Европы, вторая напрямую связана с двухсторонними украинско-албанскими отношениями."Албания как член НАТО поддерживает Украину в конфликте с Россией. При этом она рассчитывает, что эта поддержка усилит ее вес среди государств альянса. С другой стороны, Албания в ходе визита Зеленского попытается решить вопрос признания Косово, так как Киев не признал независимость Косово", - рассказал Бериша.По словам эксперта, это скрытая цель, которую преследует Албания. При этом он напомнил, что сепаратистское Косово со своей стороны поддержало Украину. Оно приняло определенное количество украинских беженцев и обеспечило корреспондентам украинских СМИ возможность работать из Приштины, уточнил Бериша."Тем не менее, Киев не признал Косово из-за Крыма. Теперь Рама попытается добиться того, чтобы Украина сменила позицию по отношению к признанию независимости Косово", - отметил эксперт.Взамен Албания может предложить Украине обучение военнослужащих ВСУ на одной из американских баз, которая находится в стране под вывеской НАТО."Албания открывает воздушную базу Кучово, которую власти называют базой НАТО. На самом деле речь идет о классической воздушной базе американской армии. Также Албания может предложить определенное количество старого оружия, которое подлежит утилизации, как это делает большинство стран Европы", - рассказал Бериша.По его словам, таким образом Албания решит проблему складирования списанного оружия."В военном смысле Албания больше ничего не может предложить Украине, так как у нее нет других возможностей", - резюмировал Демо Бериша.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью Украина.ру также отметил, что мероприятие в Тиране имеет политическую и военную составляющую."Политическая составляющая проявляется в том, что все участники этого саммита так или иначе должны проявить свою солидарность с Украиной и обозначить создание некого блока против России", - отметил Мирович.Что касается военной составляющей, все страны, которые присутствуют на саммите, когда-то были в поле советского влияния, продолжил эксперт."Их армии имеют на своем вооружении образцы советской военной техники, которая сегодня так необходима Украине, так как ситуация на фронте для Киева изо дня в день только ухудшается", - сказал Мирович.

https://ukraina.ru/20240208/1053158166.html

https://ukraina.ru/20240217/1053357013.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, албания, балканы, украина, владимир зеленский, саммит, косово, оружие, базы