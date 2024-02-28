Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию - 28.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240228/1053593614.html
Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию
Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию - 28.02.2024 Украина.ру
Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию
Президент Украины Владимир Зеленский по всему миру ищет поддержку для своей "формулы мира" и для соглашения о гарантиях по безопасности. 28 февраля он приземлился в столице Албании Тиране
2024-02-28T16:53
2024-02-28T17:14
эксклюзив
албания
балканы
украина
владимир зеленский
саммит
косово
оружие
базы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102944/74/1029447423_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_11ce447ae9cca0bdc4c1bea5ecab1cc1.jpg
"Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины [премьер-министром Албании] Эди Рамой (...). С премьер-министром Албании и его командой проведем переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке "формулы мира" и работе над соглашениями о безопасности", — написал Зеленский в своем телеграм-канале.Но это только часть албанской повестки Владимира Зеленского. Он также примет участие в работе первого саммита Украина – Юго-Восточная Европа. В честь мероприятия центральные улицы албанской столицы завешаны сине-желтыми флагами, а перед Дворцом конгрессов поставлен большой билборд с его названием, передают региональные СМИ.Поддержать Украину в Тирану приехали президенты Молдавии, Черногории, Сербии и Северной Македонии Майя Санду, Яков Милатович, Александр Вучич и Стево Пендаровски, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, глава сепаратистского Косово Вьоса Османи и председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто. Хозяином саммита выступает премьер-министр Албании Эди Рама.Юго-восточный саммит – одно из ряда мероприятий, который по очереди проводится в странах региона с целью "сближения" участников саммита с Евросоюзом. Украина здесь выступает в качестве темы, которая должна консолидировать государства-кандидаты на вступление в ЕС как вокруг общей европейской внешней политики, так и вокруг так называемых европейских ценностей.Это тем более важно с учетом того, что среди стран-участниц мероприятия в Тиране находится Сербия, которая, хотя и назвала действия России на Украине нарушением международного права, не присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза.Надо отметить, что Сербия является крупным производителем боеприпасов в регионе. Для Брюсселя, который обещал поставить Украине к марту миллион артиллерийских боеприпасов, Сербия интересна. Само руководство Сербии неоднократно подчеркивало, что страна не поставляет боеприпасы в страны конфликта, но это не значит, что Евросоюз не пытается оказывать в этом смысле на Белград давление.Одной из тем саммита в Тиране будет евроинтеграция стран региона и реализация так называемого Плана роста по Западным Балканам. Этот план подразумевает финансовую поддержку в размере 6 млрд евро. Эти средства балканские государства, которые стоят в очереди на прием в ЕС, получат от Брюсселя в зависимости от реформ, проведенных в заданный период.Кроме всех стандартных условий, касающихся реформ в области политики, экономики и права, балканские страны теперь очевидно будут соревноваться между собой в предоставлении поддержки Украины. Больше поддержки – больше денег.Что в этом смысле Зеленскому может предложить Албания? На этот вопрос в комментарии Украину.ру отвечает председателя Ассоциации албанцев Сербии Демо Бериша.По мнению эксперта, Зеленский в Тиране преследует две цели. Одна из них касается поддержки стран Юго-Восточной Европы, вторая напрямую связана с двухсторонними украинско-албанскими отношениями."Албания как член НАТО поддерживает Украину в конфликте с Россией. При этом она рассчитывает, что эта поддержка усилит ее вес среди государств альянса. С другой стороны, Албания в ходе визита Зеленского попытается решить вопрос признания Косово, так как Киев не признал независимость Косово", - рассказал Бериша.По словам эксперта, это скрытая цель, которую преследует Албания. При этом он напомнил, что сепаратистское Косово со своей стороны поддержало Украину. Оно приняло определенное количество украинских беженцев и обеспечило корреспондентам украинских СМИ возможность работать из Приштины, уточнил Бериша."Тем не менее, Киев не признал Косово из-за Крыма. Теперь Рама попытается добиться того, чтобы Украина сменила позицию по отношению к признанию независимости Косово", - отметил эксперт.Взамен Албания может предложить Украине обучение военнослужащих ВСУ на одной из американских баз, которая находится в стране под вывеской НАТО."Албания открывает воздушную базу Кучово, которую власти называют базой НАТО. На самом деле речь идет о классической воздушной базе американской армии. Также Албания может предложить определенное количество старого оружия, которое подлежит утилизации, как это делает большинство стран Европы", - рассказал Бериша.По его словам, таким образом Албания решит проблему складирования списанного оружия."В военном смысле Албания больше ничего не может предложить Украине, так как у нее нет других возможностей", - резюмировал Демо Бериша.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью Украина.ру также отметил, что мероприятие в Тиране имеет политическую и военную составляющую."Политическая составляющая проявляется в том, что все участники этого саммита так или иначе должны проявить свою солидарность с Украиной и обозначить создание некого блока против России", - отметил Мирович.Что касается военной составляющей, все страны, которые присутствуют на саммите, когда-то были в поле советского влияния, продолжил эксперт."Их армии имеют на своем вооружении образцы советской военной техники, которая сегодня так необходима Украине, так как ситуация на фронте для Киева изо дня в день только ухудшается", - сказал Мирович.
https://ukraina.ru/20240208/1053158166.html
https://ukraina.ru/20240217/1053357013.html
албания
балканы
украина
косово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102944/74/1029447423_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_5a2a68645820439dcac6d5de34531480.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, албания, балканы, украина, владимир зеленский, саммит, косово, оружие, базы
Эксклюзив, Албания, Балканы, Украина, Владимир Зеленский, саммит, Косово, оружие, базы

Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию

16:53 28.02.2024 (обновлено: 17:14 28.02.2024)
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский по всему миру ищет поддержку для своей "формулы мира" и для соглашения о гарантиях по безопасности. 28 февраля он приземлился в столице Албании Тиране
"Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины [премьер-министром Албании] Эди Рамой (...). С премьер-министром Албании и его командой проведем переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке "формулы мира" и работе над соглашениями о безопасности", — написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Но это только часть албанской повестки Владимира Зеленского. Он также примет участие в работе первого саммита Украина – Юго-Восточная Европа. В честь мероприятия центральные улицы албанской столицы завешаны сине-желтыми флагами, а перед Дворцом конгрессов поставлен большой билборд с его названием, передают региональные СМИ.
Поддержать Украину в Тирану приехали президенты Молдавии, Черногории, Сербии и Северной Македонии Майя Санду, Яков Милатович, Александр Вучич и Стево Пендаровски, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, глава сепаратистского Косово Вьоса Османи и председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто. Хозяином саммита выступает премьер-министр Албании Эди Рама.
Юго-восточный саммит – одно из ряда мероприятий, который по очереди проводится в странах региона с целью "сближения" участников саммита с Евросоюзом. Украина здесь выступает в качестве темы, которая должна консолидировать государства-кандидаты на вступление в ЕС как вокруг общей европейской внешней политики, так и вокруг так называемых европейских ценностей.
Это тем более важно с учетом того, что среди стран-участниц мероприятия в Тиране находится Сербия, которая, хотя и назвала действия России на Украине нарушением международного права, не присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза.
Надо отметить, что Сербия является крупным производителем боеприпасов в регионе. Для Брюсселя, который обещал поставить Украине к марту миллион артиллерийских боеприпасов, Сербия интересна. Само руководство Сербии неоднократно подчеркивало, что страна не поставляет боеприпасы в страны конфликта, но это не значит, что Евросоюз не пытается оказывать в этом смысле на Белград давление.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
8 февраля, 10:18
В Сербии украинцы намного больше настроены в пользу Путина, чем русские - ВучичСреди украинцев, проживающих в настоящее время в Сербии, намного больше тех, кто настроен в пользу президента России Владимира Путина, чем среди русских, приехавших жить в Сербию
Одной из тем саммита в Тиране будет евроинтеграция стран региона и реализация так называемого Плана роста по Западным Балканам. Этот план подразумевает финансовую поддержку в размере 6 млрд евро. Эти средства балканские государства, которые стоят в очереди на прием в ЕС, получат от Брюсселя в зависимости от реформ, проведенных в заданный период.
Кроме всех стандартных условий, касающихся реформ в области политики, экономики и права, балканские страны теперь очевидно будут соревноваться между собой в предоставлении поддержки Украины. Больше поддержки – больше денег.
Что в этом смысле Зеленскому может предложить Албания? На этот вопрос в комментарии Украину.ру отвечает председателя Ассоциации албанцев Сербии Демо Бериша.
По мнению эксперта, Зеленский в Тиране преследует две цели. Одна из них касается поддержки стран Юго-Восточной Европы, вторая напрямую связана с двухсторонними украинско-албанскими отношениями.
"Албания как член НАТО поддерживает Украину в конфликте с Россией. При этом она рассчитывает, что эта поддержка усилит ее вес среди государств альянса. С другой стороны, Албания в ходе визита Зеленского попытается решить вопрос признания Косово, так как Киев не признал независимость Косово", - рассказал Бериша.
По словам эксперта, это скрытая цель, которую преследует Албания. При этом он напомнил, что сепаратистское Косово со своей стороны поддержало Украину. Оно приняло определенное количество украинских беженцев и обеспечило корреспондентам украинских СМИ возможность работать из Приштины, уточнил Бериша.
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
17 февраля, 07:17
Кто несёт ответственность за появление у ВСУ сербских боеприпасовПри последнем обстреле Белгорода могли использоваться сербские боеприпасы. Речь идёт о снарядах к чешской РСЗО "Вампир", способных бить на 40 км.
"Тем не менее, Киев не признал Косово из-за Крыма. Теперь Рама попытается добиться того, чтобы Украина сменила позицию по отношению к признанию независимости Косово", - отметил эксперт.
Взамен Албания может предложить Украине обучение военнослужащих ВСУ на одной из американских баз, которая находится в стране под вывеской НАТО.
"Албания открывает воздушную базу Кучово, которую власти называют базой НАТО. На самом деле речь идет о классической воздушной базе американской армии. Также Албания может предложить определенное количество старого оружия, которое подлежит утилизации, как это делает большинство стран Европы", - рассказал Бериша.
По его словам, таким образом Албания решит проблему складирования списанного оружия.
"В военном смысле Албания больше ничего не может предложить Украине, так как у нее нет других возможностей", - резюмировал Демо Бериша.
Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью Украина.ру также отметил, что мероприятие в Тиране имеет политическую и военную составляющую.
"Политическая составляющая проявляется в том, что все участники этого саммита так или иначе должны проявить свою солидарность с Украиной и обозначить создание некого блока против России", - отметил Мирович.
Что касается военной составляющей, все страны, которые присутствуют на саммите, когда-то были в поле советского влияния, продолжил эксперт.
"Их армии имеют на своем вооружении образцы советской военной техники, которая сегодня так необходима Украине, так как ситуация на фронте для Киева изо дня в день только ухудшается", - сказал Мирович.
 
ЭксклюзивАлбанияБалканыУкраинаВладимир ЗеленскийсаммитКосовооружиебазы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля
17:55Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России
17:54Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву
17:47Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона
17:45"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение
17:42Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине
17:30На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры
17:05Зеленский предложил балканским странам открыть совместное производство боеприпасов
17:03Недолго музыка играла. Украинские ненавистники Чайковского дошли до Зеленского
17:03Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок
17:02“Черный Че Гевара” Джефферс Лакруа: Мои надежды на будущее Гаити связаны только с Россией
16:58Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности
16:57Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова
16:56"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками
16:53Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию
16:43В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку
16:42Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля
16:35Украина требует от поляков компенсацию за зерно: "козлом отпущения" Кулебе быть не хочется
16:21Приднестровье попросит помощи у РФ из-за экономической блокады
16:11Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"
Лента новостейМолния