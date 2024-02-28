https://ukraina.ru/20240228/1053579363.html

"Соучастники по НАТО отмежевываются от него": Захарова о заявлении Макрона

"Соучастники по НАТО отмежевываются от него": Захарова о заявлении Макрона - 28.02.2024 Украина.ру

"Соучастники по НАТО отмежевываются от него": Захарова о заявлении Макрона

В странах НАТО вызвало шок заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке сухопутных войск на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik

2024-02-28T10:28

2024-02-28T10:28

2024-02-28T10:28

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эммануэль макрон

мария захарова

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"Это заявление (Макрона. - Ред.) вызвало шок, мне кажется, у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же в течение пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, которые сказали, что они от этого заявления Макрона отмежевываются, ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это будет вообще другая история", - заявила Захарова.Дипломат предположила, что президент Франции сделал такое заявление, чтобы "заполнить эфир", пока в США решают, предоставлять ли Украине помощь."Одна из версий, которая озвучивалась в западных СМИ, что он просто заполнял эфир. Таким образом в условиях финансовой паузы Вашингтона он оказал некую информационно-политическую помощь Белому дому для того, чтобы хоть что-то инвестировать в поддержку киевского режима", - сказала она.Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х написала, что президент Франции, говоря о возможной отправке западных войск на Украину, заигрался в военачальника.

https://ukraina.ru/20240228/1053576990.html

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новости, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова