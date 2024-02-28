"Соучастники по НАТО отмежевываются от него": Захарова о заявлении Макрона - 28.02.2024 Украина.ру
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"Соучастники по НАТО отмежевываются от него": Захарова о заявлении Макрона
"Соучастники по НАТО отмежевываются от него": Захарова о заявлении Макрона - 28.02.2024 Украина.ру
"Соучастники по НАТО отмежевываются от него": Захарова о заявлении Макрона
В странах НАТО вызвало шок заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке сухопутных войск на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik
2024-02-28T10:28
2024-02-28T10:28
новости
россия
франция
эммануэль макрон
мария захарова
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"Это заявление (Макрона. - Ред.) вызвало шок, мне кажется, у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же в течение пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, которые сказали, что они от этого заявления Макрона отмежевываются, ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это будет вообще другая история", - заявила Захарова.Дипломат предположила, что президент Франции сделал такое заявление, чтобы "заполнить эфир", пока в США решают, предоставлять ли Украине помощь."Одна из версий, которая озвучивалась в западных СМИ, что он просто заполнял эфир. Таким образом в условиях финансовой паузы Вашингтона он оказал некую информационно-политическую помощь Белому дому для того, чтобы хоть что-то инвестировать в поддержку киевского режима", - сказала она.Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х написала, что президент Франции, говоря о возможной отправке западных войск на Украину, заигрался в военачальника.
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новости, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова
Новости, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова

"Соучастники по НАТО отмежевываются от него": Захарова о заявлении Макрона

10:28 28.02.2024
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Кандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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В странах НАТО вызвало шок заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке сухопутных войск на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik
"Это заявление (Макрона. - Ред.) вызвало шок, мне кажется, у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же в течение пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, которые сказали, что они от этого заявления Макрона отмежевываются, ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это будет вообще другая история", - заявила Захарова.
Дипломат предположила, что президент Франции сделал такое заявление, чтобы "заполнить эфир", пока в США решают, предоставлять ли Украине помощь.
"Одна из версий, которая озвучивалась в западных СМИ, что он просто заполнял эфир. Таким образом в условиях финансовой паузы Вашингтона он оказал некую информационно-политическую помощь Белому дому для того, чтобы хоть что-то инвестировать в поддержку киевского режима", - сказала она.
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х написала, что президент Франции, говоря о возможной отправке западных войск на Украину, заигрался в военачальника.
НАТО
09:30
НАТО обрекают на войну. Россия должна быть готова ко всем вариантамПосле слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО обсуждает возможность введения своих войск на Украину на ее стороне против России, редко кто не отметил, что он, мягко говоря, неадекватен мозгом
 
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