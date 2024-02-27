Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на Украину
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Президент Франции Эммануэль Макрон играет в военачальника и говорит о возможной отправке западных войск на Украину, написала 27 февраля глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х
"Я не знаю, все ли осознают серьезность подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, но он так беспечно говорит о жизнях наших детей. Это вопрос мира или войны в нашей стране", - написала Ле Пен.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.