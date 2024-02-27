Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на Украину - 27.02.2024 Украина.ру
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Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на Украину
Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на Украину - 27.02.2024 Украина.ру
Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон играет в военачальника и говорит о возможной отправке западных войск на Украину, написала 27 февраля глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х
2024-02-27T12:23
2024-02-27T12:23
новости
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
война
россия
украина
войска
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, война, россия, украина, войска
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, война, Россия, Украина, войска

Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на Украину

12:23 27.02.2024
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Президент Франции Эммануэль Макрон играет в военачальника и говорит о возможной отправке западных войск на Украину, написала 27 февраля глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х
"Я не знаю, все ли осознают серьезность подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, но он так беспечно говорит о жизнях наших детей. Это вопрос мира или войны в нашей стране", - написала Ле Пен.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
11:23
Макрон не исключил отправку западных войск на УкраинуПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину, пишут журналисты Le Monde
 
НовостиФранцияЭммануэль МакронМарин Ле ПенвойнаРоссияУкраинавойска
 
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