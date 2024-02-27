https://ukraina.ru/20240227/1053548388.html

Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на Украину

Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на Украину - 27.02.2024 Украина.ру

Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон играет в военачальника и говорит о возможной отправке западных войск на Украину, написала 27 февраля глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х

2024-02-27T12:23

2024-02-27T12:23

2024-02-27T12:23

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.

https://ukraina.ru/20240227/1053546537.html

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новости, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, война, россия, украина, войска