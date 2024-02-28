https://ukraina.ru/20240228/1053573497.html

Проявление слабости и страха. Почему в Офисе Зеленского боятся Майдана-3

Проявление слабости и страха. Почему в Офисе Зеленского боятся Майдана-3 - 28.02.2024 Украина.ру

Проявление слабости и страха. Почему в Офисе Зеленского боятся Майдана-3

Во вторник, 27 февраля, через несколько дней после празднования десятилетия переворота на Майдане украинские спецслужбы заявили о вероятности Майдана-3

2024-02-28T05:36

2024-02-28T05:36

2024-02-28T08:08

эксклюзив

украина

владимир зеленский

майдан

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Только в этот раз его якобы хотят организовать россияне, поэтому это будет "плохой Майдан". Комитет по разведке при президенте Украины, сообщает пресс-центр СБУ, заявил, что в ближайшие недели россияне якобы приложат максимум усилий на распространение "деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов" как на Украине, так и заграницей. Целью этой операции, дескать, является "отвлечение внимания от Украины".Вообще, всё, что в окружающем мире происходит, на Украине склонны воспринимать негативно, как отвлечение внимания. Пожары в Австралии или бунты европейских крестьян воспринимаются только через призму Украины.Комитет по разведке при Зеленском в своем заявлении также подчеркивает, что основные направления и цели россиян в этой кампании – "срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об усталости от Украины среди наших партнеров и союзников в мире". Примечательно, что "фейки об усталости от Украины среди партнеров" россияне якобы и должны распространять среди самих этих партнеров, то есть убеждать их в том, что те должны сами ощущать без лишнего напоминания.Накануне ручные социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) провели опрос, показавший и среди украинцев рост ощущений об усталости Запада от Украины. Пресс-релиз по результатам опроса, похоже, писали не социологи, а сотрудники СБУ."Распространение нарратива о "усталости Запада" опасно, поскольку оно подрывает веру в победу и противоречит активной поддержке Украины рядом стран Запада. […]Поэтому мы призываем Запад перейти от сильных слов к сильным действиям", – говорится в пресс-релизе, что совсем не походит по стилю на социологический отчет, который должен быть максимально нейтральным и непредвзятым.В свою очередь среди украинцев, как заявляют в Комитете, россияне должны распространять уныние и панические настроения. Цель же всей этой сложной международной операции – поставить под вопрос легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая, когда следующий президент должен был бы приступить к обязанностям.Оспаривание легитимности Зеленского в глазах международных партнеров объявляется частью "войны против всего цивилизованного", то есть украинский президент выступает уже в качестве если не пупа Земли, то пупа цивилизации.Исключительно ради отвлечения внимания от Украины или подрыва уверенности в легитимности Зеленского йеменские хуситы будут атаковать танкеры, латиноамериканские повстанцы что-нибудь захватят, цены на нефть резко возрастут, а в далекой галактике вспыхнет сверхновая звезда.На эти цели, то есть на подрыв уверенности в легитимности Зеленского, российские спецслужбы якобы потратили астрономические 1,5 миллиарда долларов. Комитет подчеркивает, что спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024 года.Кульминация должна проявляться в разных протестных акциях, чтобы "расшатать ситуацию" на Майдане-3. Таким образом, Зеленский под конец своей каденции фактически реанимировал план "Шатун", который пять лет назад пытался использовать против своих политических конкурентов пятый президент Петр Порошенко.В тот же день, 27 февраля украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Офис президента подготовил обращение в Конституционный суд относительно легитимности Зеленского на посту главы государства после 20 мая. Однако в Офисе Зеленского еще не решились его официально подавать, опасаясь получить отрицательный ответ, пишет издание. У Зеленского, пишет "Зеркало недели", также считают, что сам факт обращения с таким представлением в Конституционный суд породит еще большие сомнения в легитимности Зеленского после 20 мая. А ведь это якобы и является целью того самого "российского плана". Таким образом, Офис Зеленского официально обращаясь в Конституционный суд после предупреждения о "российском плане" как бы сам себя "кусает за хвост", превращаясь в российских агентов.Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что заявление Комитета свидетельствует о слабости и страхе в Офисе президента. "Во-первых, такие заявления бесполезны по своей сути, а во-вторых, лишь усиливают подозрения. Это очевидная слабость и страх. Зарубежная пресса это проигнорит, ибо это детский сад вторая четверть. Политики из оппозиции однозначно расценят это как панику и слабость. Иностранные партнеры – тоже, и оппозиция им поможет", – утверждает Чаплыга. Он также подчеркивает, что сам слог заявления лишь усиливает сомнения неопределившихся.Однако отныне любые протесты против мобилизации или коррупции заведомо будут считаться частью этого "деструктивного плана" по организации нового Майдана. Участники протестов будут объявлены агентами российских спецслужб. В целом же на Украине давно прослеживается тенденция: любой предыдущий Майдан прославляется, любой потенциальный – осуждается и объявляется пророссийским.

https://ukraina.ru/20240227/1053546665.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, майдан