"Побегут так же, как в Авдеевке": эксперт объяснил, когда ВС РФ проломят фронт и приведут к коллапсу ВСУ - 28.02.2024 Украина.ру
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"Побегут так же, как в Авдеевке": эксперт объяснил, когда ВС РФ проломят фронт и приведут к коллапсу ВСУ
"Побегут так же, как в Авдеевке": эксперт объяснил, когда ВС РФ проломят фронт и приведут к коллапсу ВСУ - 28.02.2024 Украина.ру
"Побегут так же, как в Авдеевке": эксперт объяснил, когда ВС РФ проломят фронт и приведут к коллапсу ВСУ
Сейчас трудно просчитать, когда у противника начнется коллапс на фронте. Неизвестно, как Украина сможет провести мобилизацию и где она построит оборонительные линии. Пока Киев их возводит на наиболее угрожаемых направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-02-28T05:00
2024-02-28T05:00
новости
всу
вс рф
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россия
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авдеевка
фронт
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Прогноз о том, что ВС РФ усилятся к лету, а потом смогут подумать о расширении фронта сейчас продолжает реализовываться. В настоящее время боевые действия идут без сюрпризов. И если все пойдет так, как сейчас, к лету противник ослабнет, а ВС РФ станут сильнее, рассказал обозреватель.Невозможно просчитать, когда у противника начнется коллапс на фронте. Потому что вводные для этого уравнения постоянно меняются. Неизвестно, какими будут западные поставки Киеву и чем закончится история с деньгами в американском Конгрессе, добавил эксперт.Прорвать украинский фронт пока не получается. Даже на Авдеевском направлении он не рухнул. Перелом наступит, если ВС РФ прорвут фронт на широком участке. Тогда ВСУ побегут так же, как в Авдеевке, а российские военные продвинутся на десятки километров, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, всу, вс рф, оборона, наступление, россия, украина, сво, авдеевка, фронт
Новости, ВСУ, ВС РФ, оборона, наступление, Россия, Украина, СВО, Авдеевка, фронт

"Побегут так же, как в Авдеевке": эксперт объяснил, когда ВС РФ проломят фронт и приведут к коллапсу ВСУ

05:00 28.02.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости
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Сейчас трудно просчитать, когда у противника начнется коллапс на фронте. Неизвестно, как Украина сможет провести мобилизацию и где она построит оборонительные линии. Пока Киев их возводит на наиболее угрожаемых направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Прогноз о том, что ВС РФ усилятся к лету, а потом смогут подумать о расширении фронта сейчас продолжает реализовываться. В настоящее время боевые действия идут без сюрпризов. И если все пойдет так, как сейчас, к лету противник ослабнет, а ВС РФ станут сильнее, рассказал обозреватель.
Невозможно просчитать, когда у противника начнется коллапс на фронте. Потому что вводные для этого уравнения постоянно меняются. Неизвестно, какими будут западные поставки Киеву и чем закончится история с деньгами в американском Конгрессе, добавил эксперт.
"Мы не знаем, насколько хорошо Украина сможет провести мобилизацию и где она построит оборонительные линии. Пока Киев их строит на наиболее угрожаемых направлениях. Сплошной линии обороны как у нас на юге они пока создать не в состоянии", - подчеркнул Полетаев.
Прорвать украинский фронт пока не получается. Даже на Авдеевском направлении он не рухнул. Перелом наступит, если ВС РФ прорвут фронт на широком участке. Тогда ВСУ побегут так же, как в Авдеевке, а российские военные продвинутся на десятки километров, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Вчера, 15:06
Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на ДнепреТа самая морская пехота ВСУ, которая штурмовала Крынки, перебрасывается под Авдеевку. Значит, на Днепре останется только их "модная" FPV-рота, которая и причиняла нам наибольшие проблемы, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
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