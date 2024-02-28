https://ukraina.ru/20240228/1053556522.html

"Побегут так же, как в Авдеевке": эксперт объяснил, когда ВС РФ проломят фронт и приведут к коллапсу ВСУ

"Побегут так же, как в Авдеевке": эксперт объяснил, когда ВС РФ проломят фронт и приведут к коллапсу ВСУ - 28.02.2024 Украина.ру

"Побегут так же, как в Авдеевке": эксперт объяснил, когда ВС РФ проломят фронт и приведут к коллапсу ВСУ

Сейчас трудно просчитать, когда у противника начнется коллапс на фронте. Неизвестно, как Украина сможет провести мобилизацию и где она построит оборонительные линии. Пока Киев их возводит на наиболее угрожаемых направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-02-28T05:00

2024-02-28T05:00

2024-02-28T05:00

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Прогноз о том, что ВС РФ усилятся к лету, а потом смогут подумать о расширении фронта сейчас продолжает реализовываться. В настоящее время боевые действия идут без сюрпризов. И если все пойдет так, как сейчас, к лету противник ослабнет, а ВС РФ станут сильнее, рассказал обозреватель.Невозможно просчитать, когда у противника начнется коллапс на фронте. Потому что вводные для этого уравнения постоянно меняются. Неизвестно, какими будут западные поставки Киеву и чем закончится история с деньгами в американском Конгрессе, добавил эксперт.Прорвать украинский фронт пока не получается. Даже на Авдеевском направлении он не рухнул. Перелом наступит, если ВС РФ прорвут фронт на широком участке. Тогда ВСУ побегут так же, как в Авдеевке, а российские военные продвинутся на десятки километров, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053554362.html

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новости, всу, вс рф, оборона, наступление, россия, украина, сво, авдеевка, фронт