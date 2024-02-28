"Заняли половину Белогоровки": Сергей Полетаев сообщил, когда армия РФ окончательно выбьет ВСУ из ЛНР
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
Северный фланг остается второстепенным направлением для ВС РФ. Сейчас российские силы сосредоточены на юге. На Северском направлении у ВС РФ есть определённые успехи, российские подразделения заняли половину Белогоровки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
На Северском направлении у ВС РФ есть определённые успехи. Российские подразделения заняли половину Белогоровки. Это последний крупный населенный пункт ЛНР, который еще находится под контролем ВСУ. В свое время российские войска занимали ее после Лисичанска, но им пришлось отойти, рассказал обозреватель.
"Сейчас мы там продвинулись после точно такой же работы, как и на других направлениях: долго-долго давили, работали артиллерией, а гарнизон противника сточился настолько, что мы за сутки продвинулись на километр в длину и 3 километра в ширину. Это прям достижение", - подчеркнул Полетаев.
Но пока северный фланг остается второстепенным направлением. Сейчас российские силы сосредоточены на юге. Возможно, там стало что-то стало получаться и поэтому ВС РФ туда направили основные ресурсы, добавил эксперт.
Но может быть и наоборот – успехи на юге обусловлены тем, что командование направило туда основные ресурсы. Потому что оружия и боеприпасов на поле боя всегда не хватает и здесь нужно уметь расставлять приоритеты, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.