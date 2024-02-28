"Заняли половину Белогоровки": Сергей Полетаев сообщил, когда армия РФ окончательно выбьет ВСУ из ЛНР - 28.02.2024 Украина.ру
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"Заняли половину Белогоровки": Сергей Полетаев сообщил, когда армия РФ окончательно выбьет ВСУ из ЛНР
"Заняли половину Белогоровки": Сергей Полетаев сообщил, когда армия РФ окончательно выбьет ВСУ из ЛНР - 28.02.2024 Украина.ру
"Заняли половину Белогоровки": Сергей Полетаев сообщил, когда армия РФ окончательно выбьет ВСУ из ЛНР
Северный фланг остается второстепенным направлением для ВС РФ. Сейчас российские силы сосредоточены на юге. На Северском направлении у ВС РФ есть определённые успехи, российские подразделения заняли половину Белогоровки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-02-28T03:20
2024-02-28T03:20
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На Северском направлении у ВС РФ есть определённые успехи. Российские подразделения заняли половину Белогоровки. Это последний крупный населенный пункт ЛНР, который еще находится под контролем ВСУ. В свое время российские войска занимали ее после Лисичанска, но им пришлось отойти, рассказал обозреватель.Но пока северный фланг остается второстепенным направлением. Сейчас российские силы сосредоточены на юге. Возможно, там стало что-то стало получаться и поэтому ВС РФ туда направили основные ресурсы, добавил эксперт.Но может быть и наоборот – успехи на юге обусловлены тем, что командование направило туда основные ресурсы. Потому что оружия и боеприпасов на поле боя всегда не хватает и здесь нужно уметь расставлять приоритеты, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, всу, лнр, донбасс, северск, вс рф, лисичанск, наступление, оборона, сво, россия
Новости, ВСУ, ЛНР, Донбасс, Северск, ВС РФ, Лисичанск, наступление, оборона, СВО, Россия

"Заняли половину Белогоровки": Сергей Полетаев сообщил, когда армия РФ окончательно выбьет ВСУ из ЛНР

03:20 28.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Северный фланг остается второстепенным направлением для ВС РФ. Сейчас российские силы сосредоточены на юге. На Северском направлении у ВС РФ есть определённые успехи, российские подразделения заняли половину Белогоровки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
На Северском направлении у ВС РФ есть определённые успехи. Российские подразделения заняли половину Белогоровки. Это последний крупный населенный пункт ЛНР, который еще находится под контролем ВСУ. В свое время российские войска занимали ее после Лисичанска, но им пришлось отойти, рассказал обозреватель.
"Сейчас мы там продвинулись после точно такой же работы, как и на других направлениях: долго-долго давили, работали артиллерией, а гарнизон противника сточился настолько, что мы за сутки продвинулись на километр в длину и 3 километра в ширину. Это прям достижение", - подчеркнул Полетаев.
Но пока северный фланг остается второстепенным направлением. Сейчас российские силы сосредоточены на юге. Возможно, там стало что-то стало получаться и поэтому ВС РФ туда направили основные ресурсы, добавил эксперт.
Но может быть и наоборот – успехи на юге обусловлены тем, что командование направило туда основные ресурсы. Потому что оружия и боеприпасов на поле боя всегда не хватает и здесь нужно уметь расставлять приоритеты, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Александр Казаков интервью
26 февраля, 14:11
Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" Наша страна должна непосредственно выйти на границу с НАТО (Финляндия и Прибалтика). Тогда между нами не будет шакала Табаки. Будем мы (Маугли) и Запад (злой Шерхан)
 
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