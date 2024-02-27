https://ukraina.ru/20240227/1053565126.html

Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы

Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы - 27.02.2024 Украина.ру

Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали подростка, прокричавшего на вечеринке "Ахмат сила", сообщила пресс-служба СБУ во вторник

2024-02-27T17:20

2024-02-27T17:20

2024-02-27T17:40

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Сотрудники украинских спецслужб задержали парня, на чьем дне рождения молодежь хором прокричала "Ахмат - сила". Стоя рядом с сотрудником СБУ, он извинился перед украинцами за эти слова, а "Ахмат" назвал "террористами". Закончил свои извинения парень украинским националистическим лозунгом.Примечательно, что во время записи видео с извинениями, задержанный парень поглядывал на кого-то за кадром. С особой интонацией произнес он и украинский националистический лозунг. Извинения парень записал на украинском языке, однако на видео с дня рождения вся компания говорила на русском. В доме у молодого человека украинские силовики обнаружили мобильный телефон, на который записывали видео с лозунгами, а также оружие, из которого осуществляли выстрелы.Позднее пресс-служба СБУ опубликовала кадры задержания и других участников вечеринки. Это шестеро жителей Киевской области в возрасте от 17 до 21 года."Злоумышленникам" грозит до 7 лет тюрьмы, сообщили в СБУ.По информации местных пабликов, видео снято в одном из коттеджных посёлков под Киевом.Накануне телеграм-канал "Политика страны" опубликовал видео, на котором киевская молодежь отмечала 18-летние своего друга. В качестве развлечения во время комендантского часа молодые люди постреляли в воздух и покричали хором "Ахмат сила!".

https://ukraina.ru/20240218/1053378912.html

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новости, украина, киев, сбу, националистический лозунг