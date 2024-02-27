Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы - 27.02.2024 Украина.ру
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Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы - 27.02.2024 Украина.ру
Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали подростка, прокричавшего на вечеринке "Ахмат сила", сообщила пресс-служба СБУ во вторник
2024-02-27T17:20
2024-02-27T17:40
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Сотрудники украинских спецслужб задержали парня, на чьем дне рождения молодежь хором прокричала "Ахмат - сила". Стоя рядом с сотрудником СБУ, он извинился перед украинцами за эти слова, а "Ахмат" назвал "террористами". Закончил свои извинения парень украинским националистическим лозунгом.Примечательно, что во время записи видео с извинениями, задержанный парень поглядывал на кого-то за кадром. С особой интонацией произнес он и украинский националистический лозунг. Извинения парень записал на украинском языке, однако на видео с дня рождения вся компания говорила на русском. В доме у молодого человека украинские силовики обнаружили мобильный телефон, на который записывали видео с лозунгами, а также оружие, из которого осуществляли выстрелы.Позднее пресс-служба СБУ опубликовала кадры задержания и других участников вечеринки. Это шестеро жителей Киевской области в возрасте от 17 до 21 года."Злоумышленникам" грозит до 7 лет тюрьмы, сообщили в СБУ.По информации местных пабликов, видео снято в одном из коттеджных посёлков под Киевом.Накануне телеграм-канал "Политика страны" опубликовал видео, на котором киевская молодежь отмечала 18-летние своего друга. В качестве развлечения во время комендантского часа молодые люди постреляли в воздух и покричали хором "Ахмат сила!".
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новости, украина, киев, сбу, националистический лозунг
Новости, Украина, Киев, СБУ, националистический лозунг

Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы

17:20 27.02.2024 (обновлено: 17:40 27.02.2024)
 
© УНИАН телеграм-канал
© УНИАН телеграм-канал
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали подростка, прокричавшего на вечеринке "Ахмат сила", сообщила пресс-служба СБУ во вторник
Сотрудники украинских спецслужб задержали парня, на чьем дне рождения молодежь хором прокричала "Ахмат - сила". Стоя рядом с сотрудником СБУ, он извинился перед украинцами за эти слова, а "Ахмат" назвал "террористами". Закончил свои извинения парень украинским националистическим лозунгом.
Примечательно, что во время записи видео с извинениями, задержанный парень поглядывал на кого-то за кадром. С особой интонацией произнес он и украинский националистический лозунг. Извинения парень записал на украинском языке, однако на видео с дня рождения вся компания говорила на русском.
В доме у молодого человека украинские силовики обнаружили мобильный телефон, на который записывали видео с лозунгами, а также оружие, из которого осуществляли выстрелы.
Позднее пресс-служба СБУ опубликовала кадры задержания и других участников вечеринки. Это шестеро жителей Киевской области в возрасте от 17 до 21 года.
"Злоумышленникам" грозит до 7 лет тюрьмы, сообщили в СБУ.
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
18 февраля, 18:01
Вначале война, потом майдан, а началось всё с перестройкиНе устаю объяснять своим читателям и слушателям, что я никогда не говорю и не пишу о том, что будет. Будущее известно лишь богу, и то с поправкой на свободу воли, которую он предоставил человеку и в рамках которой человек не тварь дрожащая, но может выбирать варианты своей судьбы
По информации местных пабликов, видео снято в одном из коттеджных посёлков под Киевом.
Накануне телеграм-канал "Политика страны" опубликовал видео, на котором киевская молодежь отмечала 18-летние своего друга. В качестве развлечения во время комендантского часа молодые люди постреляли в воздух и покричали хором "Ахмат сила!".
 
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