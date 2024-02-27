https://ukraina.ru/20240227/1053561462.html

Дмитрий "Котик" Кондратьев о том, как брали укреп "Царская охота" под Авдеевкой

Дмитрий "Котик" Кондратьев о том, как брали укреп "Царская охота" под Авдеевкой - 27.02.2024 Украина.ру

Дмитрий "Котик" Кондратьев о том, как брали укреп "Царская охота" под Авдеевкой

Овладение "Царской охотой" стало одним из факторов обрушения южного фланга украинского фронта в Авдеевке. Бригада "Ветераны" перед тем, как пройти по трубе, долго ее расчищали. О том, как происходил захват объекта Дмитрий "Котик" Кондратьев рассказал изданию Украина.ру

2024-02-27T19:30

2024-02-27T19:30

2024-02-27T19:30

интервью

авдеевка

сво

спецоперация

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Ему 45 лет, родом из Донецка. Служил когда-то в украинской армии, в Очакове и на острове Первомайском. Был морским пехотинцем. Старшиной второй статьи. Уйдя в отставку, работал в основном телохранителем. На войну ушел в 2014 году, когда на одном из украинских блок-постов увидел самых настоящих нацистов.В ДНР служил в Чистяковской бригаде, сформированной в Торезе (ранее - Чистяково), командиром подразделения, в котором служил Кондратьев, был Юрий Свиридов (позывной "Мачете"). В 2016 году "Котик" по состоянию здоровья уволился из Народного корпуса. Правда, периодически возвращался, чтобы, как он говорит, "немножко пошухарить".В 2023 году попал служить в знаменитую бригаду "Ветераны" - командир Александр Тютерев (позывной "Морпех"). В бригаде служат добровольцы со всей России, в том числе и иностранные добровольцы. "Котик" лично видел там непальца. Шеврон у "ветеранов" такой: Путин, а над ним российский триколор. Это из уважения к российскому президенту, который, как считают в "Ветеране", всё делает правильно.В начале 2024 года именно "Ветераны" подготовили и успешно провели операцию "Труба", в ходе которой смогли по коллекторной трубе, пройдя больше 2 км, неожиданно для врага, оборонявшего южные рубежи Авдеевки в мощном укрепе "Царская охота", выйти к нему в тыл и захватить оборонительные сооружения ВСУ. Укреп был создан на базе ресторана, от называния которого он и получил своё имя.- Дмитрий, когда была обнаружена эта труба, и как было принято совершенно неожиданное решение ее прочистить и войти по ней в "Царскую охоту"? Это конец 2023 года?- Как мне говорили, обнаружила ее "Пятнашка" намного раньше. Где-то в 2022 году. Из-за того, что там была вода, по ней тогда ребята пройти не смогли, а здесь уже совместно - как говорится: одна голова хорошо, а две лучше – подумали, и родилась идея - воду из нее откачать и зайти в тыл к укропам. Причем надо было не создать сверху озеро, потому что ВСУ сразу же стало бы понятно, что мы к чему-то готовимся.Хочу отметить роль Александра "Морпеха" в подготовке этой операции. Она, операция, была сложной, ведь мы не только через трубу заходили, но и на других направлениях тоже были наши бойцы. Я не представляю, насколько у него хватило сил это все проконтролировать и провести операцию.- "Абхаз" (позывной Ахры Авидзбы, командира "Пятнашки") до вас не воспользовался этой трубой, потому что было очень много работы?- Воспользовался. "Пятнашка" тоже проходила по этой трубе, чтобы выйти в тыл украинцам и нанести им удар. Говорили, что ребята нарвались на большой отряд противника, ушли по этой трубе, а потом взорвали ее. Кстати, они после этого провели еще одну операцию, воспользовавшись ею.Сейчас шутят: "Поток-2", "Поток-3"… Ребята прокопали под землей около 150 метров и заложили очень большой заряд тротила под пулеметным расчетом ВСУ, который не удавалось долго уничтожить, и подорвали его. Ахра потом шутил, что у ВСУ тогда появился первый космонавт.- Если они ходили по трубе туда и обратно, то, наверное, и украинцы тоже о ней знали?- "Азов"* тоже с трубой работал, но они остановились на том, что просто сделали в трубе укрепы.По "азовским" трубам не ходил, просто слышал от командира, что они тоже ее пытались освоить. В ней стояла ледяная вода. Наши бойцы ее выкачали, но накануне проведения операции пошел снег, потом из-за оттепели все растаяло, и вода стала снова поступать в трубу. Поэтому, чтобы "не растягивать удовольствие" - времени не было - ребята по грудь в ледяной воде в рыбацких резиновых приспособлениях (в "болотниках"), доходивших тоже до груди, пошли на штурм, пройдя 2,5 км по трубе. При этом нужно учесть, что у них в руках был груз - у кого по ящику, а у кого по два ящика с гранатами, у кого-то РПГ, "Шмели" и пулеметы.- Что из себя представляла труба?- Толстостенный метал, где-то около двух сантиметров, может полтора-два. Она, бог знает, каких лет, ржавчиной покрыта. Раньше в ней были сточные воды. Обнаружили ее случайно. Копали блиндаж и наткнулись на трубу. Вырезали, причем наш боец с позывным "Кальмар" вырезал дрелью в трубе первое отверстие. По его словам, было просверлено около двух тысяч отверстий. Потом уже использовали резаки.Что касается этой резки – это был тихий ужас. Снаружи трубы было битумное покрытие, поэтому, когда эта смола начинала гореть, то ужасно воняла, дышать было нельзя, а на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Но все равно мы находили способы воздух подать. Справились.- Вы вырезали, сверлили, откачивали, то есть по идее, производили много шума. Как вы сделали так, что украинцы не заметили, что вы что-то подозрительное рядом с ними делаете?- Действительно, в некоторых местах между нашими позициями было сорок метров. Мы практически у них под ногами находились некоторое время.Чтобы нас не было слышно, в это время работала наша артиллерия и пулеметы. Звуки стрельбы заглушали нашу работу. Тем более, и они тоже не молчали.- Над каждой позицией летает дрон-разведчик. Он же видит, чем вы занимаетесь.- Мы оставляли "корочку", которую потом как скорлупу пробиваешь. То есть, они не видели сверху ничего, что там происходит, что там идет какая-то работа. Тем более, мы землю в трубе оставляли, она наружу не выбрасывалась. К тому же она еще и глушила звуки. Очищали мы трубу примерно месяц. Обнаружены так и не были.- Вы приняли решение обходить "Царскую охоту", потому что это был очень сильно укрепленный пункт украинской обороны, который невозможно было взять? Что он собой представлял?- Очень много пулеметных расчетов, бетонные укрытия, турели, мины, камеры наблюдения, сейсмодатчики. Сколько наших штурмовых групп туда ни шло – причем по "открытке" - пройти не получалось. Бойцы гибли.- Почему нельзя было ФАБами всё разнести к чертовой матери?- "Царская охота" была чем-то вроде муравейника, а не единого целого. Прилетел ФАБ, но он разносил только одно из звеньев обороны, а остальные оставались невредимы. Да и ФАБов тогда у нас столько не было.- И вот через месяц проход по трубе готов…-… его перед штурмом проверил, пройдя по нему от начала до конца бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Причем, с нами произошла там история, которая могла бы закончиться трагично. Мы, когда выходили на поверхность, нарвались на растяжку. Даже не знаю на чью – может, украинскую, может, нашу. С нами был боец с позывным "Араб", он быстро среагировал на опасность… О подробностях говорить не хочу.-А смешных, курьезных случаев было много?- Смешных случаев было достаточно. Запомнился мне один боец, он из новобранцев, только-только подписал контракт. И вот он попадает именно на самый передний край, когда уже работа по этой трубе заканчивалась.Он, не задумываясь, задал несколько вопросов: как правильно работать. Подучился быстро, и все – молодец, сразу в работу вошел.Когда мы откатывались, я его встретил. Он был босиком! Везде ледяная жижа была, а он босиком! Где-то из сапог выпрыгнул. Лютый холод!- Именно из сапог?- Из сапог! Резиновые сапоги у него были. Никто ж этого не видит в потемках, а ему задачи ставили – и он тюх-тюх-тюх – побежал! Он понимал, что ему в данный момент никто с обувью не поможет, ее негде взять, а выполнять задачи нужно. Не задумываясь! Запомнился он мне. Его звали Рома "Шеф". По-моему, он был из Краснодара, точно не скажу. Борода у него была пышная, возможно он даже из казаков.- Он ноги не отморозил?- Нет! Настолько быстро бегал, что не успел! Еще запомнился момент, он невеселый, но запомнился тем, как нам песня "Катюша" помогла спасти жизнь бойцу.Когда работали по трубе, получили по рации просьбу о помощи. Боец с позывным "Монгол" сообщил, что у него два двухсотых, а сам он трехсотый. Так как мы с моим товарищем Игорем "Чеченом" были ближе всего к нему, то мы и побежали.К этому моменту у нас уже была безумная усталость от этой работы. Чего мы только не делали. Например, носили постоянно семидесятикилограммовые кислородные баллоны. Причем на расстояние, начиная от 700 метров до 2,5 км. Переносить их, как вы понимаете, очень нелегко. Очень сильно устали.Когда подбежали к "Монголу" – действительно там было два двухсотых парня, а сам "Монгол" очень тяжелый, размотало его сильно. Взяли его, немножко обезболили и начали его уносить в зеленую зону.По окопам шли, они же тоже от бомбежки уже стали бесформенными – где-то сузились, где-то что-то сверху на них упало. Несли его – где-то он зацепится, кричит от боли. Когда дошли уже до конца окопа, и необходимо было выйти на "открытку", силы закончились. Аж трясти начало. Я поворачиваюсь к Игорю и говорю: "Чечен, запевай!". А у него голос баритон, и он начинает: "Расцветали яблони и груши… ". Я сразу за ним. Не знаю, откуда, но силы появились. Мы вышли на "открытку", где-то около трехсот метров нужно было до безопасного места дойти… Бежать, конечно же, мы не бежали, а ползти – мы бы не успели, истек бы парень кровью, но уверенно шли.Я не знаю, откуда силы появились. Наверное, наши ветераны Великой Отечественной войны нам помогали, подталкивали нас. Но донесли, слава Богу, парень остался жив, у него через недели две после этого дочь родилась.- Попали в живот ему?- Ой… Разворотило и руки, и ноги, и грудь, но жив остался. Так что, если найду его – с удовольствием встречусь.- Вы уже все прочистили, бывший президент Южной Осетии прошел по ней, и вы были готовы к проведению операции. Вход вы вырезали. А как вы вышли на поверхность?- Над трубой земля. Где-то два, где-то полтора, где-то до трех метров. В одном месте она была полностью открыта, и что-то, скорее всего, где-то рядом прилетало, потому что трещина в трубе образовалась. Неприятный момент, но справились, закрыли ее.- Как подготовили выход на поверхность?- Металл вырезали, убрали землю, подготовили что-то вроде комнаты для того, чтобы ребята могли, пройдя по трубе, немножко отдышаться. И уже как скорлупу вскрыли трубу и вышли. Выход чуть шире человека.- Сколько человек штурмовали "Царскую охоту"?- Примерно 150 бойцов. Я, к сожалению, за три дня до того момента, как начался штурм, был контужен. В нашу машину попал дрон-камикадзе, и еще бы ничего, но уже в саму трубу, когда спустился, тоже прилет был. А так как был в замкнутом пространстве – вышел из строя. Ребята, которые участвовали в штурме, рассказывают, что противник абсолютно не ожидал нашего появления, был расслаблен. Уверенность у них была, что ничего не будет – они же все просматривают камерами. Ни о чем не беспокоятся, а тут мы – здравствуйте!Штурм был стремительным. Но одно дело взять позицию, другое – удержать. Два дня держали, было три наката на нас. Били артиллерией и из танков.- В чем было значение взятия "Царской охоты"?- Боевой дух поднялся у тех ребят, которые до этого видели провальные штурмы. Когда мобилизованные ребята поняли, что мы побеждать умеем – все подтянулись, и тоже начали активно включаться в работу.С 2014 года мы не могли справиться с этими авдеевскими укрепами, поэтому, конечно же, большое значение имело выбить оттуда ВСУ, потому что дальше сама Авдеевка. А Авдеевку хотели вернуть в родную гавань.- Что или кто еще запомнился?- Позывной "Араб". Он очень внешне похож на араба. Насколько он выкладывался – передать словами невозможно. Я его в этой трубе однажды даже нашел, он обессилел – лег на мокрые мешки и спит. Начал его тянуть, а это непросто, он не просто спал, а у него что-то со спиной случилось. Обезболили. Полежал он недолго – и обратно. Я уверен был, что он отдыхает, а он обратно уже, в трубе.И 57-летний наш "Басмач"… Почему такой позывной – не знаю, но знаю, что это человечище! Тогда уже, когда казалось, что действительно мы столкнулись с такой преградой, или проблемой, что мы ее не пройдем – этот человек препятствие прогрызал.Я более, чем уверен, что Анатолий Ильич Бибилов помнит этот момент, когда мы только начали движение по трубе, "Басмач" как вагонетка – вжух – то в одну сторону, то в другую. А нужно же понимать, что, как минимум, километр от одной позиции до другой. Пока мы дошли, он раза три – вжух-вжух! Что-то со связью тогда случилось. Связь была по кабелю. Обрыв был. Вот "Басмач" ее и налаживал. А высота трубы всего 1,2 метра. Идти по ней можно было, только согнувшись.- А клаустрофобии у вас не было?- Да, была. Все равно ребята справились, даже те, у кого клаустрофобия была. Мы уже через какое-то время, проработав – в ней ориентировались и жили как на суше. Но в первый раз, когда заходили люди – конечно же, испытывали ужас и кислородное голодание.В общем, парни, которые всеми правдами и неправдами смогли пробить проход в тыл к "Царской охоте", настоящие герои.

https://ukraina.ru/20240222/1053460442.html

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https://ukraina.ru/20240217/1053354225.html

авдеевка

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, авдеевка, сво, спецоперация