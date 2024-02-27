https://ukraina.ru/20240227/1053549536.html
Швеции неактуально отправлять войска на Украину - премьер-министр Кристерссон
Швеции неактуально отправлять войска на Украину - премьер-министр Кристерссон - 27.02.2024 Украина.ру
Швеции неактуально отправлять войска на Украину - премьер-министр Кристерссон
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона не имеет значения для Швеции, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Об этом 27 февраля сообщила шведская телекомпания SVT
2024-02-27T13:16
2024-02-27T13:16
2024-02-27T13:16
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Он добавил, что для Швеции это "сейчас совсем неактуально". "Если страна хочет отправить войска в другую страну мира, это не влияет на НАТО. Французская традиция - это не шведская традиция", - сказал шведский премьер.Военный представитель Швеции при НАТО вице-адмирал Йонас Хаггрен заявил, что ещё рано давать анализ, что на самом деле имел в виду Макрон.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
https://ukraina.ru/20240227/1053546537.html
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новости, франция, швеция, эммануэль макрон, украина, войска, нато
Новости, Франция, Швеция, Эммануэль Макрон, Украина, войска, НАТО
Швеции неактуально отправлять войска на Украину - премьер-министр Кристерссон
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона не имеет значения для Швеции, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Об этом 27 февраля сообщила шведская телекомпания SVT