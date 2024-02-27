Швеции неактуально отправлять войска на Украину - премьер-министр Кристерссон - 27.02.2024 Украина.ру
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Швеции неактуально отправлять войска на Украину - премьер-министр Кристерссон
Швеции неактуально отправлять войска на Украину - премьер-министр Кристерссон - 27.02.2024 Украина.ру
Швеции неактуально отправлять войска на Украину - премьер-министр Кристерссон
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона не имеет значения для Швеции, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Об этом 27 февраля сообщила шведская телекомпания SVT
2024-02-27T13:16
2024-02-27T13:16
новости
франция
швеция
эммануэль макрон
украина
войска
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Он добавил, что для Швеции это "сейчас совсем неактуально". "Если страна хочет отправить войска в другую страну мира, это не влияет на НАТО. Французская традиция - это не шведская традиция", - сказал шведский премьер.Военный представитель Швеции при НАТО вице-адмирал Йонас Хаггрен заявил, что ещё рано давать анализ, что на самом деле имел в виду Макрон.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
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новости, франция, швеция, эммануэль макрон, украина, войска, нато
Новости, Франция, Швеция, Эммануэль Макрон, Украина, войска, НАТО

Швеции неактуально отправлять войска на Украину - премьер-министр Кристерссон

13:16 27.02.2024
 
© Fredrik Rubensson /flickr.comфлаг Швеция
флаг Швеция
© Fredrik Rubensson /flickr.com
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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона не имеет значения для Швеции, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Об этом 27 февраля сообщила шведская телекомпания SVT
"Сейчас это не имеет никакого значения", - заявил Кристерссон.
Он добавил, что для Швеции это "сейчас совсем неактуально". "Если страна хочет отправить войска в другую страну мира, это не влияет на НАТО. Французская традиция - это не шведская традиция", - сказал шведский премьер.
Военный представитель Швеции при НАТО вице-адмирал Йонас Хаггрен заявил, что ещё рано давать анализ, что на самом деле имел в виду Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Макрон не исключил отправку западных войск на УкраинуПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину, пишут журналисты Le Monde
 
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