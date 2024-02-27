https://ukraina.ru/20240227/1053543926.html

"Бредовое" сравнение, успехи россиян, избегание столкновения с РФ. Главное на Украине на утро 27 февраля

"Бредовое" сравнение, успехи россиян, избегание столкновения с РФ. Главное на Украине на утро 27 февраля - 27.02.2024 Украина.ру

"Бредовое" сравнение, успехи россиян, избегание столкновения с РФ. Главное на Украине на утро 27 февраля

Украина.ру, 27.02.2024

2024-02-27T09:00

2024-02-27T09:00

2024-02-27T10:12

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Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАСа. На Украине звучат взрывы, российские военные уничтожают националистов. Французский правозащитник предупредил, что Европе важно "не вступать в войну с Россией", к которой ее толкает Киев.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал бредом слова израильского постпреда Гилада Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАСа на Израиль.Эрдан подчеркнул, что последние два года Израиль поддерживал Украину "на земле" и в ООН.По его словам, "два года назад Россия с презрением к суверенитету и территориальной целостности ее соседа вторглась на Украину, что повлекло трагическую гибель людей и огромные повреждения гражданской инфраструктуры".Он добавил при этом, что "143 дня назад жестокая террористическая организация ХАМАС в нарушение международного права и также с полным презрением к суверенитету Израиля вторглась в иудейское государство, убивая, насилуя и уничтожая все, что попадалось ему в руки"."Обе наши страны – Украина и Израиль – ведут битву за наше выживание", – заявил Эрдан.Полянский в соцсети X назвал это сравнение бредовым."Бред продолжается… Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что "Организация Объединенных Наций – это ХАМАС". Сегодня – что Россия – это ХАМАС. ...Если применить арифметику, из его заявления следует, что Россия – это ООН. У нас нет проблем с этим. И вместе с ООН мы будем противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, в нарушение... международного гуманитарного права как борьбу с террористами", – написал Полянский.Точно так же, по словам Полянского, Украина, которая пыталась представить свои 10 лет убийства мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами, в итоге получила отпор Международного суда.На прошлой неделе российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что для своего сохранения "в каком-то виде" Украина должна быть мирной страной и не представлять для России угрозы.Успехи российских военныхНа территории Украины звучат взрывы. Так, СМИ сообщали о звуках взрывов в Полтаве, а также в Хмельницкой области. Накануне взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской, Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск ВС РФ, уничтожили группу украинской пехоты в блиндаже на позициях в районе Соледара в Донбассе."Ночью обнаружили на левом фланге блиндаж противника. В блиндаже противника... то ли свет был, то ли он смотрел в какие-то приборы наблюдения, соответственно, мы это все увидели", – рассказал командир мотострелковой роты с позывным "Аргуна".Обнаруженный блиндаж находился на расстоянии до одного километра от позиций ВС РФ. По нему открыли огонь из орудия "Нона"."Когда рассвело, мы навели туда артиллерию, применили 120-й калибр, два точных попадания. Все, в этом блиндаже больше жизнедеятельность никакая не осуществляется", – отчитался он.Раннее Минобороны РФ сообщало, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении."Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены", – сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования."Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по пункту скопления живой силы противника. Полет выполняли на предельно малых высотах. Осуществляли пуски неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8", – рассказал летчик Су-25.Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие уничтожили в Волчанске Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем."В ходе мониторинга мест запусков ударных дронов по территории Белгородской области в населенном пункте Казачья Лопань выявлен и уничтожен расчет БПЛА, осуществлявший запуск дрона", — отметил он.Помимо этого, в населенном пункте Волчанск на территории предприятия был уничтожен ангар, в котором располагался пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск, подчеркнул Марочко.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале прокомментировал уничтожение российскими военными американского танка Abrams."После того как пентагоновские "стратеги" увидели костры из "Леопардов" на Запорожском фронте, они вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку. На них установили активную динамическую защиту и отослали назад", — написал Сальдо.Однако, как отметил он, это не помогло — в первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады.Накануне в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые "демилитаризируют Украину и делают это ежедневно". Пентагон отказался комментировать новость.Избегание войныФранцузский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Франции Николя Саркози, Арно Кларсфельд заявил, что Европе важно "не вступать в войну с Россией", к которой ее толкает Киев."Сегодня для Европы важно продолжать помогать Украине, которая является страной, подвергшейся нападению, но также и прежде всего – не вступать в войну с Россией, как этого хочет украинский режим, который нас толкает к этому", – написал он в соцсети X.Он подчеркнул, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Также он назвал противоречивым для Европы молчание о сносе советских памятников и переименование проспектов в честь пособников нацистов на Украине."Европа была построена на победе над нацизмом, и для нынешней Европы противоречиво добровольно хранить молчание, в то время как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом, воздвигает статуи, называет стадионы, широкие проспекты в честь украинских националистов, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и уничтожили десятки тысяч еврейских семей", – написал Кларсфельд.По его словам, эту истину нельзя скрывать бесконечно, и проблему необходимо решить, если Украина хочет присоединиться к Евросоюзу.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий.Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.В то же время депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечет за собой угрозы для безопасности.По его словам, Фицо один из немногих западных лидеров, кто готов бороться за интересы своей страны, даже если на карту поставлена политическая карьера."Старой Европе этот конфликт уже неинтересен. В победу Украины никто не верит, как и в поражение России, а давать деньги на заведомо безнадежное дело тоже желания большого нет", – подчеркнул депутат.Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией."Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые. Не думаю, что европейские налогоплательщики, из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине, хотели бы переноса конфликта в Европу. Этого не хочет и наша страна", - сказал Гаврилов.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.Он также признал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.В ответ депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал Макрона не лезть в агрессоры и вспомнить в истории, чем обернулось создание коалиции против России."В истории уже был один император Франции, который создал коалицию и напал на Россию. А в итоге 210 лет назад, в марте 1814 года, русские казаки вошли в Париж. Нам сейчас не надо в Париж, хотя Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры. Никакая коалиция не сможет помешать победе армии России в СВО", – заверил Ивлев.

https://ukraina.ru/20240226/1053521240.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, хамас, украина, израиль, дмитрий полянский, всу, вс рф, атака, взрыв, эммануэль макрон, европа, запад, коалиция, армия