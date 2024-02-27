"Бредовое" сравнение, успехи россиян, избегание столкновения с РФ. Главное на Украине на утро 27 февраля - 27.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240227/1053543926.html
"Бредовое" сравнение, успехи россиян, избегание столкновения с РФ. Главное на Украине на утро 27 февраля
"Бредовое" сравнение, успехи россиян, избегание столкновения с РФ. Главное на Украине на утро 27 февраля - 27.02.2024 Украина.ру
"Бредовое" сравнение, успехи россиян, избегание столкновения с РФ. Главное на Украине на утро 27 февраля
Украина.ру, 27.02.2024
2024-02-27T09:00
2024-02-27T10:12
хроники
эксклюзив
спецоперация
хамас
украина
израиль
дмитрий полянский
всу
вс рф
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052859911_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_22972c4dc5d6b7b112b6f7d9cce95f7c.jpg
Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАСа. На Украине звучат взрывы, российские военные уничтожают националистов. Французский правозащитник предупредил, что Европе важно "не вступать в войну с Россией", к которой ее толкает Киев.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал бредом слова израильского постпреда Гилада Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАСа на Израиль.Эрдан подчеркнул, что последние два года Израиль поддерживал Украину "на земле" и в ООН.По его словам, "два года назад Россия с презрением к суверенитету и территориальной целостности ее соседа вторглась на Украину, что повлекло трагическую гибель людей и огромные повреждения гражданской инфраструктуры".Он добавил при этом, что "143 дня назад жестокая террористическая организация ХАМАС в нарушение международного права и также с полным презрением к суверенитету Израиля вторглась в иудейское государство, убивая, насилуя и уничтожая все, что попадалось ему в руки"."Обе наши страны – Украина и Израиль – ведут битву за наше выживание", – заявил Эрдан.Полянский в соцсети X назвал это сравнение бредовым."Бред продолжается… Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что "Организация Объединенных Наций – это ХАМАС". Сегодня – что Россия – это ХАМАС. ...Если применить арифметику, из его заявления следует, что Россия – это ООН. У нас нет проблем с этим. И вместе с ООН мы будем противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, в нарушение... международного гуманитарного права как борьбу с террористами", – написал Полянский.Точно так же, по словам Полянского, Украина, которая пыталась представить свои 10 лет убийства мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами, в итоге получила отпор Международного суда.На прошлой неделе российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что для своего сохранения "в каком-то виде" Украина должна быть мирной страной и не представлять для России угрозы.Успехи российских военныхНа территории Украины звучат взрывы. Так, СМИ сообщали о звуках взрывов в Полтаве, а также в Хмельницкой области. Накануне взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской, Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск ВС РФ, уничтожили группу украинской пехоты в блиндаже на позициях в районе Соледара в Донбассе."Ночью обнаружили на левом фланге блиндаж противника. В блиндаже противника... то ли свет был, то ли он смотрел в какие-то приборы наблюдения, соответственно, мы это все увидели", – рассказал командир мотострелковой роты с позывным "Аргуна".Обнаруженный блиндаж находился на расстоянии до одного километра от позиций ВС РФ. По нему открыли огонь из орудия "Нона"."Когда рассвело, мы навели туда артиллерию, применили 120-й калибр, два точных попадания. Все, в этом блиндаже больше жизнедеятельность никакая не осуществляется", – отчитался он.Раннее Минобороны РФ сообщало, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении."Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены", – сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования."Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по пункту скопления живой силы противника. Полет выполняли на предельно малых высотах. Осуществляли пуски неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8", – рассказал летчик Су-25.Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие уничтожили в Волчанске Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем."В ходе мониторинга мест запусков ударных дронов по территории Белгородской области в населенном пункте Казачья Лопань выявлен и уничтожен расчет БПЛА, осуществлявший запуск дрона", — отметил он.Помимо этого, в населенном пункте Волчанск на территории предприятия был уничтожен ангар, в котором располагался пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск, подчеркнул Марочко.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале прокомментировал уничтожение российскими военными американского танка Abrams."После того как пентагоновские "стратеги" увидели костры из "Леопардов" на Запорожском фронте, они вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку. На них установили активную динамическую защиту и отослали назад", — написал Сальдо.Однако, как отметил он, это не помогло — в первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады.Накануне в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые "демилитаризируют Украину и делают это ежедневно". Пентагон отказался комментировать новость.Избегание войныФранцузский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Франции Николя Саркози, Арно Кларсфельд заявил, что Европе важно "не вступать в войну с Россией", к которой ее толкает Киев."Сегодня для Европы важно продолжать помогать Украине, которая является страной, подвергшейся нападению, но также и прежде всего – не вступать в войну с Россией, как этого хочет украинский режим, который нас толкает к этому", – написал он в соцсети X.Он подчеркнул, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Также он назвал противоречивым для Европы молчание о сносе советских памятников и переименование проспектов в честь пособников нацистов на Украине."Европа была построена на победе над нацизмом, и для нынешней Европы противоречиво добровольно хранить молчание, в то время как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом, воздвигает статуи, называет стадионы, широкие проспекты в честь украинских националистов, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и уничтожили десятки тысяч еврейских семей", – написал Кларсфельд.По его словам, эту истину нельзя скрывать бесконечно, и проблему необходимо решить, если Украина хочет присоединиться к Евросоюзу.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий.Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.В то же время депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечет за собой угрозы для безопасности.По его словам, Фицо один из немногих западных лидеров, кто готов бороться за интересы своей страны, даже если на карту поставлена политическая карьера."Старой Европе этот конфликт уже неинтересен. В победу Украины никто не верит, как и в поражение России, а давать деньги на заведомо безнадежное дело тоже желания большого нет", – подчеркнул депутат.Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией."Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые. Не думаю, что европейские налогоплательщики, из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине, хотели бы переноса конфликта в Европу. Этого не хочет и наша страна", - сказал Гаврилов.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.Он также признал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.В ответ депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал Макрона не лезть в агрессоры и вспомнить в истории, чем обернулось создание коалиции против России."В истории уже был один император Франции, который создал коалицию и напал на Россию. А в итоге 210 лет назад, в марте 1814 года, русские казаки вошли в Париж. Нам сейчас не надо в Париж, хотя Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры. Никакая коалиция не сможет помешать победе армии России в СВО", – заверил Ивлев.
https://ukraina.ru/20240226/1053521240.html
https://ukraina.ru/20240226/1053515396.html
https://ukraina.ru/20240225/1053505944.html
украина
израиль
европа
запад
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052859911_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_569ec751e20bdd494a4c7b8df0cfe608.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, спецоперация, хамас, украина, израиль, дмитрий полянский, всу, вс рф, атака, взрыв, эммануэль макрон, европа, запад, коалиция, армия
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, ХАМАС, Украина, Израиль, Дмитрий Полянский, ВСУ, ВС РФ, атака, взрыв, Эммануэль Макрон, Европа, Запад, коалиция, Армия

"Бредовое" сравнение, успехи россиян, избегание столкновения с РФ. Главное на Украине на утро 27 февраля

09:00 27.02.2024 (обновлено: 10:12 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАСа. На Украине звучат взрывы, российские военные уничтожают националистов. Французский правозащитник предупредил, что Европе важно "не вступать в войну с Россией", к которой ее толкает Киев.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал бредом слова израильского постпреда Гилада Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАСа на Израиль.
Эрдан подчеркнул, что последние два года Израиль поддерживал Украину "на земле" и в ООН.
По его словам, "два года назад Россия с презрением к суверенитету и территориальной целостности ее соседа вторглась на Украину, что повлекло трагическую гибель людей и огромные повреждения гражданской инфраструктуры".
Он добавил при этом, что "143 дня назад жестокая террористическая организация ХАМАС в нарушение международного права и также с полным презрением к суверенитету Израиля вторглась в иудейское государство, убивая, насилуя и уничтожая все, что попадалось ему в руки".
"Обе наши страны – Украина и Израиль – ведут битву за наше выживание", – заявил Эрдан.
Пострадавший в ходе боев квартал Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Вчера, 13:01
Полная зачистка Авдеевки, учения в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 февраляГлава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки. В одном из левобережных районов Киева в течение трёх дней пройдут военные учения. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Полянский в соцсети X назвал это сравнение бредовым.
"Бред продолжается… Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что "Организация Объединенных Наций – это ХАМАС". Сегодня – что Россия – это ХАМАС. ...Если применить арифметику, из его заявления следует, что Россия – это ООН. У нас нет проблем с этим. И вместе с ООН мы будем противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, в нарушение... международного гуманитарного права как борьбу с террористами", – написал Полянский.
Точно так же, по словам Полянского, Украина, которая пыталась представить свои 10 лет убийства мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами, в итоге получила отпор Международного суда.
"В этом смысле посол Гилад прав: Украина и Израиль определенно ведут одну и ту же битву – против человечности и международного гуманитарного права", – заключил Полянский.
На прошлой неделе российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что для своего сохранения "в каком-то виде" Украина должна быть мирной страной и не представлять для России угрозы.
Успехи российских военных
На территории Украины звучат взрывы.
Так, СМИ сообщали о звуках взрывов в Полтаве, а также в Хмельницкой области. Накануне взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской, Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.
Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск ВС РФ, уничтожили группу украинской пехоты в блиндаже на позициях в районе Соледара в Донбассе.
"Ночью обнаружили на левом фланге блиндаж противника. В блиндаже противника... то ли свет был, то ли он смотрел в какие-то приборы наблюдения, соответственно, мы это все увидели", – рассказал командир мотострелковой роты с позывным "Аргуна".
Обнаруженный блиндаж находился на расстоянии до одного километра от позиций ВС РФ. По нему открыли огонь из орудия "Нона".
"Когда рассвело, мы навели туда артиллерию, применили 120-й калибр, два точных попадания. Все, в этом блиндаже больше жизнедеятельность никакая не осуществляется", – отчитался он.
Раннее Минобороны РФ сообщало, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
"Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены", – сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.
"Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по пункту скопления живой силы противника. Полет выполняли на предельно малых высотах. Осуществляли пуски неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8", – рассказал летчик Су-25.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Вчера, 09:47
Зеленский ошарашил потерями, базы ЦРУ на Украине. Главное на Украине на утро 26 февраляНазванное президентом Украины Владимиром Зеленским количество потерь Украины возмутило политиков и экспертов. Американские СМИ рассказали о 12 базах ЦРУ на Украине на границе с Россией
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие уничтожили в Волчанске Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем.
"В ходе мониторинга мест запусков ударных дронов по территории Белгородской области в населенном пункте Казачья Лопань выявлен и уничтожен расчет БПЛА, осуществлявший запуск дрона", — отметил он.
Помимо этого, в населенном пункте Волчанск на территории предприятия был уничтожен ангар, в котором располагался пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск, подчеркнул Марочко.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале прокомментировал уничтожение российскими военными американского танка Abrams.
"После того как пентагоновские "стратеги" увидели костры из "Леопардов" на Запорожском фронте, они вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку. На них установили активную динамическую защиту и отослали назад", — написал Сальдо.
Однако, как отметил он, это не помогло — в первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады.

"Как оказалось — горит даже поярче "Леопардов", — прокомментировал уничтожение танка губернатор.

Накануне в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые "демилитаризируют Украину и делают это ежедневно".
Пентагон отказался комментировать новость.
Избегание войны
Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Франции Николя Саркози, Арно Кларсфельд заявил, что Европе важно "не вступать в войну с Россией", к которой ее толкает Киев.
"Сегодня для Европы важно продолжать помогать Украине, которая является страной, подвергшейся нападению, но также и прежде всего – не вступать в войну с Россией, как этого хочет украинский режим, который нас толкает к этому", – написал он в соцсети X.
Он подчеркнул, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Также он назвал противоречивым для Европы молчание о сносе советских памятников и переименование проспектов в честь пособников нацистов на Украине.
"Европа была построена на победе над нацизмом, и для нынешней Европы противоречиво добровольно хранить молчание, в то время как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом, воздвигает статуи, называет стадионы, широкие проспекты в честь украинских националистов, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и уничтожили десятки тысяч еврейских семей", – написал Кларсфельд.
По его словам, эту истину нельзя скрывать бесконечно, и проблему необходимо решить, если Украина хочет присоединиться к Евросоюзу.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий.
Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.
В то же время депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечет за собой угрозы для безопасности.

"В заявлении Фицо нет ничего нового. Военные НАТО и так находятся на Украине, но только в статусе наемников. То, о чем говорит премьер Словакии, – это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет", – сказал Белик.

По его словам, Фицо один из немногих западных лидеров, кто готов бороться за интересы своей страны, даже если на карту поставлена политическая карьера.
"Старой Европе этот конфликт уже неинтересен. В победу Украины никто не верит, как и в поражение России, а давать деньги на заведомо безнадежное дело тоже желания большого нет", – подчеркнул депутат.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
"Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые. Не думаю, что европейские налогоплательщики, из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине, хотели бы переноса конфликта в Европу. Этого не хочет и наша страна", - сказал Гаврилов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.
Он также признал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
В ответ депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал Макрона не лезть в агрессоры и вспомнить в истории, чем обернулось создание коалиции против России.
"В истории уже был один император Франции, который создал коалицию и напал на Россию. А в итоге 210 лет назад, в марте 1814 года, русские казаки вошли в Париж. Нам сейчас не надо в Париж, хотя Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры. Никакая коалиция не сможет помешать победе армии России в СВО", – заверил Ивлев.
Рустем Умеров Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
25 февраля, 13:00
Сырский и Умеров на передовой, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 февраляГлавком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовую. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияХАМАСУкраинаИзраильДмитрий ПолянскийВСУВС РФатакавзрывЭммануэль МакронЕвропаЗападкоалицияАрмия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
Лента новостейМолния