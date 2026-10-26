https://ukraina.ru/20261026/vuchicha-pobedili-studenty-zhdm-ot-serbii-antirossiyskikh-sanktsiy-1084058348.html
Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций
Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций - 26.10.2026 Украина.ру
Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций
Бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его коалиция проиграла выборы в парламент и обвинил во вмешательстве внешние силы. Об этом в ночь на 26 октября пишут СМИ
2026-10-26T01:31
2026-10-26T01:31
2026-10-26T01:31
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В Сербии в воскресенье прошли досрочные выборы депутатов сербского парламента — скупщины. В них приняли участие 19 политических сил, претендовавших на 250 мест. Основное противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список — студенты побеждают"."Ясно, что мы эти выборы проиграли, нас победил "Студенческий протестный список". У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошёл в скупщину", — сказал Вучич в штаб-квартире своего движения по предварительным итогам подсчёта голосовВучич также заявил, что поражение его коалиции "Объединенная Сербия" на выборах подготовили "глубинное государство" США и силы из стран ЕС."Это было подтверждением "революции", которую устроили напрямую при поддержке разных европейских стран и "глубинного государства" США, того, которое против Трампа", — отметил Вучич.Он также предположил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России."Меня беспокоит, что не пройдет время до марта-апреля и у нас будут санкции против России, они сделают всё, чего мы не хотели", — добавил бывший президент Сербии.О готовности провести внеочередные парламентские выборы Вучич заявил в конце 2025 года на фоне неугасающих студенческих протестов, начавшихся в ноябре 2024-го. Тогда 16 человек погибли при обрушении навеса недавно реконструированного железнодорожного вокзала в Нови-Саде.7 сентября Вучич утвердил решение о роспуске скупщины. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах "как обычный гражданин". В конце сентября он покинул свой пост.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сербия, александр вучич, ес, сша, выборы, парламентские выборы, антироссийские санкции, санкции против россии, балканы, россия
Украина.ру, Новости, Сербия, Александр Вучич, ЕС, США, выборы, парламентские выборы, антироссийские санкции, санкции против России, Балканы, Россия
Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций
Бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его коалиция проиграла выборы в парламент и обвинил во вмешательстве внешние силы. Об этом в ночь на 26 октября пишут СМИ
В Сербии в воскресенье прошли досрочные выборы депутатов сербского парламента — скупщины. В них приняли участие 19 политических сил, претендовавших на 250 мест. Основное противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список — студенты побеждают".
"Ясно, что мы эти выборы проиграли, нас победил "Студенческий протестный список". У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошёл в скупщину", — сказал Вучич в штаб-квартире своего движения по предварительным итогам подсчёта голосов
Вучич также заявил, что поражение его коалиции "Объединенная Сербия" на выборах подготовили "глубинное государство" США и силы из стран ЕС.
"Это было подтверждением "революции", которую устроили напрямую при поддержке разных европейских стран и "глубинного государства" США, того, которое против Трампа", — отметил Вучич.
Он также предположил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России.
"Меня беспокоит, что не пройдет время до марта-апреля и у нас будут санкции против России, они сделают всё, чего мы не хотели", — добавил бывший президент Сербии.
О готовности провести внеочередные парламентские выборы Вучич заявил в конце 2025 года на фоне неугасающих студенческих протестов, начавшихся в ноябре 2024-го. Тогда 16 человек погибли при обрушении навеса недавно реконструированного железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
7 сентября Вучич утвердил решение о роспуске скупщины. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах "как обычный гражданин". В конце сентября он покинул свой пост.
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