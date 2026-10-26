Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций - 26.10.2026 Украина.ру
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Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций
Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций - 26.10.2026 Украина.ру
Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций
Бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его коалиция проиграла выборы в парламент и обвинил во вмешательстве внешние силы. Об этом в ночь на 26 октября пишут СМИ
2026-10-26T01:31
2026-10-26T01:31
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новости
сербия
александр вучич
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выборы
парламентские выборы
антироссийские санкции
санкции против россии
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В Сербии в воскресенье прошли досрочные выборы депутатов сербского парламента — скупщины. В них приняли участие 19 политических сил, претендовавших на 250 мест. Основное противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список — студенты побеждают"."Ясно, что мы эти выборы проиграли, нас победил "Студенческий протестный список". У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошёл в скупщину", — сказал Вучич в штаб-квартире своего движения по предварительным итогам подсчёта голосовВучич также заявил, что поражение его коалиции "Объединенная Сербия" на выборах подготовили "глубинное государство" США и силы из стран ЕС."Это было подтверждением "революции", которую устроили напрямую при поддержке разных европейских стран и "глубинного государства" США, того, которое против Трампа", — отметил Вучич.Он также предположил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России."Меня беспокоит, что не пройдет время до марта-апреля и у нас будут санкции против России, они сделают всё, чего мы не хотели", — добавил бывший президент Сербии.О готовности провести внеочередные парламентские выборы Вучич заявил в конце 2025 года на фоне неугасающих студенческих протестов, начавшихся в ноябре 2024-го. Тогда 16 человек погибли при обрушении навеса недавно реконструированного железнодорожного вокзала в Нови-Саде.7 сентября Вучич утвердил решение о роспуске скупщины. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах "как обычный гражданин". В конце сентября он покинул свой пост.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Сербия, Александр Вучич, ЕС, США, выборы, парламентские выборы, антироссийские санкции, санкции против России, Балканы, Россия

Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций

01:31 26.10.2026
 
© AP / Petr David JosekАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© AP / Petr David Josek
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Бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его коалиция проиграла выборы в парламент и обвинил во вмешательстве внешние силы. Об этом в ночь на 26 октября пишут СМИ
В Сербии в воскресенье прошли досрочные выборы депутатов сербского парламента — скупщины. В них приняли участие 19 политических сил, претендовавших на 250 мест. Основное противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список — студенты побеждают".
"Ясно, что мы эти выборы проиграли, нас победил "Студенческий протестный список". У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошёл в скупщину", — сказал Вучич в штаб-квартире своего движения по предварительным итогам подсчёта голосов
Вучич также заявил, что поражение его коалиции "Объединенная Сербия" на выборах подготовили "глубинное государство" США и силы из стран ЕС.
"Это было подтверждением "революции", которую устроили напрямую при поддержке разных европейских стран и "глубинного государства" США, того, которое против Трампа", — отметил Вучич.
Он также предположил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России.
"Меня беспокоит, что не пройдет время до марта-апреля и у нас будут санкции против России, они сделают всё, чего мы не хотели", — добавил бывший президент Сербии.
О готовности провести внеочередные парламентские выборы Вучич заявил в конце 2025 года на фоне неугасающих студенческих протестов, начавшихся в ноябре 2024-го. Тогда 16 человек погибли при обрушении навеса недавно реконструированного железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
7 сентября Вучич утвердил решение о роспуске скупщины. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах "как обычный гражданин". В конце сентября он покинул свой пост.
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