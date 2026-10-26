Русские виноваты: Эстония нашла повод не тратиться на Олимпийские игры - 26.10.2026 Украина.ру
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Русские виноваты: Эстония нашла повод не тратиться на Олимпийские игры
Русские виноваты: Эстония нашла повод не тратиться на Олимпийские игры - 26.10.2026 Украина.ру
Русские виноваты: Эстония нашла повод не тратиться на Олимпийские игры
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна намерена вскоре поднять вопрос об отказе от участия в Олимпийских играх из-за возвращения на соревнования российских спортсменов. Об этом 25 октября сообщает эстонский новостной портал Postimees
2026-10-26T03:39
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21 октября эстонская государственная телерадиокомпания ERR также сообщала об отказе от трансляции церемоний открытия и закрытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре из-за участия в них спортсменов из России и Белоруссии."Скоро мы поднимем вопрос о том, будем ли мы сами участвовать в Олимпийских играх, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на заседании Совета по иностранным делам Европейского союза в Люксембурге", — говорится в сообщении.По мнению министра, предпосылки к этому решению создает возвращение граждан России в культуру и спорт, в частности на Олимпийские игры.25 октября сообщалось, что сборная России заняла восьмое место на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который завершился в Роттердаме (Нидерланды). Российские спортсмены завоевали на турнире две серебряные и две бронзовые медали.Российская команда выступала на турнире в нейтральном статусе, при этом в медальном зачете на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) указано название страны и национальный флаг.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261018/ot-futbolnogo-polya-do-pekinskoy-yarmarki-russkaya-literatura-vykhodit-na-novyy-marshrut-1083890947.html
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украина.ру, новости, эстония, мид, олимпийские игры, русофобия, россия, культура, русская культура, спорт
Украина.ру, Новости, Эстония, МИД, Олимпийские игры, Русофобия, Россия, культура, русская культура, спорт

Русские виноваты: Эстония нашла повод не тратиться на Олимпийские игры

03:39 26.10.2026 (обновлено: 03:42 26.10.2026)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпийский парк в Пхенчхане
Олимпийский парк в Пхенчхане - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна намерена вскоре поднять вопрос об отказе от участия в Олимпийских играх из-за возвращения на соревнования российских спортсменов. Об этом 25 октября сообщает эстонский новостной портал Postimees
21 октября эстонская государственная телерадиокомпания ERR также сообщала об отказе от трансляции церемоний открытия и закрытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре из-за участия в них спортсменов из России и Белоруссии.
"Скоро мы поднимем вопрос о том, будем ли мы сами участвовать в Олимпийских играх, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на заседании Совета по иностранным делам Европейского союза в Люксембурге", — говорится в сообщении.
По мнению министра, предпосылки к этому решению создает возвращение граждан России в культуру и спорт, в частности на Олимпийские игры.
25 октября сообщалось, что сборная России заняла восьмое место на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который завершился в Роттердаме (Нидерланды). Российские спортсмены завоевали на турнире две серебряные и две бронзовые медали.
Российская команда выступала на турнире в нейтральном статусе, при этом в медальном зачете на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) указано название страны и национальный флаг.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
18 октября, 11:01
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