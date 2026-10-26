https://ukraina.ru/20261026/estoniya-nashla-povod-ne-tratitsya-na-olimpiyskie-igry-1084059120.html

Русские виноваты: Эстония нашла повод не тратиться на Олимпийские игры

Русские виноваты: Эстония нашла повод не тратиться на Олимпийские игры - 26.10.2026 Украина.ру

Русские виноваты: Эстония нашла повод не тратиться на Олимпийские игры

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна намерена вскоре поднять вопрос об отказе от участия в Олимпийских играх из-за возвращения на соревнования российских спортсменов. Об этом 25 октября сообщает эстонский новостной портал Postimees

2026-10-26T03:39

2026-10-26T03:39

2026-10-26T03:42

украина.ру

новости

эстония

мид

олимпийские игры

русофобия

россия

культура

русская культура

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101919/25/1019192555_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6827422ec772eb8c5ecb22c9004089a.jpg

21 октября эстонская государственная телерадиокомпания ERR также сообщала об отказе от трансляции церемоний открытия и закрытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре из-за участия в них спортсменов из России и Белоруссии."Скоро мы поднимем вопрос о том, будем ли мы сами участвовать в Олимпийских играх, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на заседании Совета по иностранным делам Европейского союза в Люксембурге", — говорится в сообщении.По мнению министра, предпосылки к этому решению создает возвращение граждан России в культуру и спорт, в частности на Олимпийские игры.25 октября сообщалось, что сборная России заняла восьмое место на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который завершился в Роттердаме (Нидерланды). Российские спортсмены завоевали на турнире две серебряные и две бронзовые медали.Российская команда выступала на турнире в нейтральном статусе, при этом в медальном зачете на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) указано название страны и национальный флаг.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261018/ot-futbolnogo-polya-do-pekinskoy-yarmarki-russkaya-literatura-vykhodit-na-novyy-marshrut-1083890947.html

эстония

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, эстония, мид, олимпийские игры, русофобия, россия, культура, русская культура, спорт