https://ukraina.ru/20261026/voyna-proigrana-markosyan-obyasnila-pochemu-zapad-ne-sdatsya-dazhe-teryaya-ukrainu-1084057489.html

"Война проиграна": Маркосян объяснила, почему Запад не сдаётся, даже теряя Украину

"Война проиграна": Маркосян объяснила, почему Запад не сдаётся, даже теряя Украину - 26.10.2026 Украина.ру

"Война проиграна": Маркосян объяснила, почему Запад не сдаётся, даже теряя Украину

Война проиграна, но Запад без боя сдаваться не собирается. Если Зеленский продолжит идти в фарватере британских амбиций и милитари-бизнеса, американцы могут начать бомбить Киев, принуждая его к миру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-10-26T05:30

2026-10-26T05:30

2026-10-26T05:30

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На вопрос, помогут ли удары по Киеву и критическим объектам принудить руководство Украины к реальным шагам на переговорах, эксперт ответила, что война уже проиграна, а Запад продолжает цепляться за схему заработка."Война проиграна. Сокрушительное поражение ВСУ и Запада в целом не интересует тех, кто конфликт спровоцировал и на нем зарабатывает", — заявила Маркосян. По её словам, системный кризис нарастает и ведёт Украину к самоуничтожению, но Запад без боя сдаваться не собирается.Эксперт раскрыла схему, на которой всё держится. "Вся борьба Зеленского за западные деньги по сути является схемой и стратегией, в которой жизнями людей оплачивается развитие европейского и американского ВПК (сама Украина из этих денег получает в лучшем случае 25–30%, плюс растущие долги)", — пояснила она.Однако, предупредила Маркосян, если Зеленский и дальше будет послушно идти в фарватере британских амбиций и интересов милитари-бизнеса, он нарвётся на более жёсткий сценарий. "Американцы начнут бомбить Киев, принуждая его к миру", — подчеркнула эксперт."Но если Зеленский и дальше будет послушно идти в фарватере британских амбиций и интересов милитари-бизнеса, то нарвется на то, что американцы начнут бомбить Киев, принуждая его к миру", — резюмировала собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: США могут начать бомбить Киев, чтобы принудить его к миру и подставить Европу" на сайте Украина.ру.Актуальный материал про ситуацию вокруг Украины: "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.

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