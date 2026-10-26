"Ублюдки", "отребье" и "пусть горят в аду": Маск испугался за космос? - 26.10.2026 Украина.ру
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"Ублюдки", "отребье" и "пусть горят в аду": Маск испугался за космос?
"Ублюдки", "отребье" и "пусть горят в аду": Маск испугался за космос? - 26.10.2026 Украина.ру
"Ублюдки", "отребье" и "пусть горят в аду": Маск испугался за космос?
Система связи Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для наступательных ударов, иначе спутники могут быть целью удара, что поставит под угрозу саму возможность использования околоземного космоса. Об этом американский предприниматель Илон Маск 25 октября заявил в соцсети Х
2026-10-26T04:13
2026-10-26T04:13
украина.ру
новости
илон маск
космос
starlink
украина
война на украине
спутник
сша
военная помощь украине
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Маск полагает, что удар по спутникам приведет к возникновению множества обломков и "сделает невозможным использование космоса"."Это действительно одна из главных причин, по которым Starlink должен оставаться гражданской системой. Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара", — написал он.Ранее Маск назвал тех, кто хочет продолжать украинский конфликт, "ублюдками", "абсолютным отребьем" и пожелал им "гореть в аду".Подробнее о ситуации вокруг Starlink - в материале "Да сгорите вы в аду": Маск обвинил Украину, там ответили. Хроника событий на утро 25 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261024/ugroza-nomer-odin-ukraina-i-evropa-v-uzhase-ot-rossiyskogo-rassveta-1084036006.html
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украина.ру, новости, илон маск, космос, starlink, украина, война на украине, спутник, сша, военная помощь украине, россия
Украина.ру, Новости, Илон Маск, космос, Starlink, Украина, война на Украине, спутник, США, военная помощь Украине, Россия

"Ублюдки", "отребье" и "пусть горят в аду": Маск испугался за космос?

04:13 26.10.2026
 
© AP / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© AP / Ludovic Marin
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Система связи Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для наступательных ударов, иначе спутники могут быть целью удара, что поставит под угрозу саму возможность использования околоземного космоса. Об этом американский предприниматель Илон Маск 25 октября заявил в соцсети Х
Маск полагает, что удар по спутникам приведет к возникновению множества обломков и "сделает невозможным использование космоса".
"Это действительно одна из главных причин, по которым Starlink должен оставаться гражданской системой. Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара", — написал он.
Ранее Маск назвал тех, кто хочет продолжать украинский конфликт, "ублюдками", "абсолютным отребьем" и пожелал им "гореть в аду".
Подробнее о ситуации вокруг Starlink - в материале "Да сгорите вы в аду": Маск обвинил Украину, там ответили. Хроника событий на утро 25 октября.
Спутники Рассвет - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
24 октября, 14:00
"Угроза номер один": Украина и Европа в ужасе от российского "Рассвета"Россия в настоящий момент выводит на околоземную орбиту свою спутниковую группировку связи, получившую название "Рассвет". Это аналог американской сиcтемы Starlink, созданной Илоном Маском
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