https://ukraina.ru/20261026/ublyudki-otrebe-i-pust-goryat-v-adu-mask-ispugalsya-za-kosmos-1084059276.html

"Ублюдки", "отребье" и "пусть горят в аду": Маск испугался за космос?

"Ублюдки", "отребье" и "пусть горят в аду": Маск испугался за космос? - 26.10.2026 Украина.ру

"Ублюдки", "отребье" и "пусть горят в аду": Маск испугался за космос?

Система связи Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для наступательных ударов, иначе спутники могут быть целью удара, что поставит под угрозу саму возможность использования околоземного космоса. Об этом американский предприниматель Илон Маск 25 октября заявил в соцсети Х

2026-10-26T04:13

2026-10-26T04:13

2026-10-26T04:13

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Маск полагает, что удар по спутникам приведет к возникновению множества обломков и "сделает невозможным использование космоса"."Это действительно одна из главных причин, по которым Starlink должен оставаться гражданской системой. Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара", — написал он.Ранее Маск назвал тех, кто хочет продолжать украинский конфликт, "ублюдками", "абсолютным отребьем" и пожелал им "гореть в аду".Подробнее о ситуации вокруг Starlink - в материале "Да сгорите вы в аду": Маск обвинил Украину, там ответили. Хроника событий на утро 25 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261024/ugroza-nomer-odin-ukraina-i-evropa-v-uzhase-ot-rossiyskogo-rassveta-1084036006.html

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украина.ру, новости, илон маск, космос, starlink, украина, война на украине, спутник, сша, военная помощь украине, россия