"Любимое дитя", которое жаждет войны: Васильев о том, почему Запад терпит Зеленского - 26.10.2026 Украина.ру
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"Любимое дитя", которое жаждет войны: Васильев о том, почему Запад терпит Зеленского
"Любимое дитя", которое жаждет войны: Васильев о том, почему Запад терпит Зеленского - 26.10.2026 Украина.ру
"Любимое дитя", которое жаждет войны: Васильев о том, почему Запад терпит Зеленского
Приструнить Зеленского не получается: за ним стоит Европа, а на уме у него только война. Запад вырастил "талантливую марионетку", которая чувствует себя в политике как рыба в воде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2026-10-26T04:30
2026-10-26T04:30
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На вопрос, почему американская администрация терпит Зеленского, эксперт ответил, что Запад сам вырастил эту марионетку — и теперь не знает, как с ней поступить.Васильев напомнил, что за Зеленским стоит Европа — как минимум на уровне Великобритании, Франции и Германии. "Он спокойно выходит на американское телевидение и продвигает свою повестку", — отметил эксперт.Приструнить его при этом не выходит. "Но как его приструнить? Он отказывается подписывать любые компромиссные сделки. У него на уме только одно: война, война и война", — пояснил Васильев. А для украинцев, добавил он, пиар-машина подаёт это как колоссальный плюс: "посмотрите, какой у нас президент, он самого Трампа прогнул!" — на этом его рейтинги и держатся.При этом, отметил эксперт, в Норвегии опять разыгрывается формула "ничего об Украине без Украины". Но ведь Запад сам вырастил эту талантливую марионетку Зеленского, которая чувствует себя в этой политической системе как рыба в воде, знает все тонкости и нюансы, подчеркнул он."Зеленский запросто может созвониться с Макроном, когда тот встречается с британским королем — какие еще нужны примеры? Для западного истеблишмента он долго был "любимым дитя", и теперь они не знают, как с ним поступить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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"Любимое дитя", которое жаждет войны: Васильев о том, почему Запад терпит Зеленского

04:30 26.10.2026
 
© ФотоЗеленский ржет
Зеленский ржет - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
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Приструнить Зеленского не получается: за ним стоит Европа, а на уме у него только война. Запад вырастил "талантливую марионетку", которая чувствует себя в политике как рыба в воде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
На вопрос, почему американская администрация терпит Зеленского, эксперт ответил, что Запад сам вырастил эту марионетку — и теперь не знает, как с ней поступить.
Васильев напомнил, что за Зеленским стоит Европа — как минимум на уровне Великобритании, Франции и Германии. "Он спокойно выходит на американское телевидение и продвигает свою повестку", — отметил эксперт.
Приструнить его при этом не выходит. "Но как его приструнить? Он отказывается подписывать любые компромиссные сделки. У него на уме только одно: война, война и война", — пояснил Васильев.
А для украинцев, добавил он, пиар-машина подаёт это как колоссальный плюс: "посмотрите, какой у нас президент, он самого Трампа прогнул!" — на этом его рейтинги и держатся.
При этом, отметил эксперт, в Норвегии опять разыгрывается формула "ничего об Украине без Украины". Но ведь Запад сам вырастил эту талантливую марионетку Зеленского, которая чувствует себя в этой политической системе как рыба в воде, знает все тонкости и нюансы, подчеркнул он.
"Зеленский запросто может созвониться с Макроном, когда тот встречается с британским королем — какие еще нужны примеры? Для западного истеблишмента он долго был "любимым дитя", и теперь они не знают, как с ним поступить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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