Первая леди США поедет на Украину? Мелания Трамп дала ответ - 26.10.2026 Украина.ру
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Первая леди США поедет на Украину? Мелания Трамп дала ответ
Первая леди США поедет на Украину? Мелания Трамп дала ответ - 26.10.2026 Украина.ру
Первая леди США поедет на Украину? Мелания Трамп дала ответ
Первая леди США Мелания Трамп ответила на вопрос журналиста о возможном визите на Украину. Ответ был коротким: "Посмотрим". Видеозапись с избирательного участка в Палм-Бич опубликована на YouTube-канале News Central
2026-10-26T06:01
2026-10-26T06:01
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Журналист поинтересовался, планируют ли Мелания и Дональд Трамп поездку на Украину. Первая леди ответила уклончиво, но не исключила такой возможности.Контекст: перемирие в АлёшкахРанее Россия и Украина при посредничестве первой леди США заключили соглашение о прекращении огня для эвакуации мирного населения в Алёшках Херсонской области.По данным пресс-службы Белого дома, Мелания Трамп и её представитель вели переговоры о прекращении огня непосредственно с российским и украинским руководством. Общение шло через каналы связи, созданные в рамках предыдущих контактов.Что предусмотреноЛокализованное прекращение огня начнётся 29 октября . Стороны подготовят доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения по специально обозначенному безопасному коридору.Алёшки — город в Херсонской области, на левом берегу Днепра, примерно в 5 км от Херсона. Под контроль России перешёл в 2022 году. По данным переписи 2022 года, там проживали более 24 тысяч человек.Об этом – в материале США объявили о договорённостях РФ и Украины по прекращению огня в Алёшках с 29 октября
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новости, украина, сша, алешки, мелания трамп, дональд трамп
Новости, Украина, США, Алешки, Мелания Трамп, Дональд Трамп

Первая леди США поедет на Украину? Мелания Трамп дала ответ

06:01 26.10.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : Public domain
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Первая леди США Мелания Трамп ответила на вопрос журналиста о возможном визите на Украину. Ответ был коротким: "Посмотрим". Видеозапись с избирательного участка в Палм-Бич опубликована на YouTube-канале News Central
Журналист поинтересовался, планируют ли Мелания и Дональд Трамп поездку на Украину. Первая леди ответила уклончиво, но не исключила такой возможности.

Контекст: перемирие в Алёшках

Ранее Россия и Украина при посредничестве первой леди США заключили соглашение о прекращении огня для эвакуации мирного населения в Алёшках Херсонской области.
По данным пресс-службы Белого дома, Мелания Трамп и её представитель вели переговоры о прекращении огня непосредственно с российским и украинским руководством. Общение шло через каналы связи, созданные в рамках предыдущих контактов.

Что предусмотрено

Локализованное прекращение огня начнётся 29 октября . Стороны подготовят доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения по специально обозначенному безопасному коридору.
Алёшки — город в Херсонской области, на левом берегу Днепра, примерно в 5 км от Херсона. Под контроль России перешёл в 2022 году. По данным переписи 2022 года, там проживали более 24 тысяч человек.
Об этом – в материале США объявили о договорённостях РФ и Украины по прекращению огня в Алёшках с 29 октября
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