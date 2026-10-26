https://ukraina.ru/20261026/pervaya-ledi-ssha-poedet-na-ukrainu-melaniya-tramp-dala-otvet-1084048785.html
Первая леди США поедет на Украину? Мелания Трамп дала ответ
Первая леди США поедет на Украину? Мелания Трамп дала ответ - 26.10.2026 Украина.ру
Первая леди США поедет на Украину? Мелания Трамп дала ответ
Первая леди США Мелания Трамп ответила на вопрос журналиста о возможном визите на Украину. Ответ был коротким: "Посмотрим". Видеозапись с избирательного участка в Палм-Бич опубликована на YouTube-канале News Central
2026-10-26T06:01
2026-10-26T06:01
2026-10-26T06:01
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Журналист поинтересовался, планируют ли Мелания и Дональд Трамп поездку на Украину. Первая леди ответила уклончиво, но не исключила такой возможности.Контекст: перемирие в АлёшкахРанее Россия и Украина при посредничестве первой леди США заключили соглашение о прекращении огня для эвакуации мирного населения в Алёшках Херсонской области.По данным пресс-службы Белого дома, Мелания Трамп и её представитель вели переговоры о прекращении огня непосредственно с российским и украинским руководством. Общение шло через каналы связи, созданные в рамках предыдущих контактов.Что предусмотреноЛокализованное прекращение огня начнётся 29 октября . Стороны подготовят доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения по специально обозначенному безопасному коридору.Алёшки — город в Херсонской области, на левом берегу Днепра, примерно в 5 км от Херсона. Под контроль России перешёл в 2022 году. По данным переписи 2022 года, там проживали более 24 тысяч человек.Об этом – в материале США объявили о договорённостях РФ и Украины по прекращению огня в Алёшках с 29 октября
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новости, украина, сша, алешки, мелания трамп, дональд трамп
Новости, Украина, США, Алешки, Мелания Трамп, Дональд Трамп
Первая леди США поедет на Украину? Мелания Трамп дала ответ
Первая леди США Мелания Трамп ответила на вопрос журналиста о возможном визите на Украину. Ответ был коротким: "Посмотрим". Видеозапись с избирательного участка в Палм-Бич опубликована на YouTube-канале News Central
Журналист поинтересовался, планируют ли Мелания и Дональд Трамп поездку на Украину. Первая леди ответила уклончиво, но не исключила такой возможности.
Контекст: перемирие в Алёшках
Ранее Россия и Украина при посредничестве первой леди США заключили соглашение о прекращении огня для эвакуации мирного населения в Алёшках Херсонской области.
По данным пресс-службы Белого дома, Мелания Трамп и её представитель вели переговоры о прекращении огня непосредственно с российским и украинским руководством. Общение шло через каналы связи, созданные в рамках предыдущих контактов.
Что предусмотрено
Локализованное прекращение огня начнётся 29 октября . Стороны подготовят доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения по специально обозначенному безопасному коридору.
Алёшки — город в Херсонской области, на левом берегу Днепра, примерно в 5 км от Херсона. Под контроль России перешёл в 2022 году. По данным переписи 2022 года, там проживали более 24 тысяч человек.