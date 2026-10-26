https://ukraina.ru/20261026/v-bryanskoy-oblasti-pri-atake-bpla-na-poezd-pogib-mashinist-1084058024.html

В Брянской области при атаке БПЛА на поезд погиб машинист

В Брянской области при атаке БПЛА на поезд погиб машинист - 26.10.2026 Украина.ру

В Брянской области при атаке БПЛА на поезд погиб машинист

Машинист грузового поезда Брянск-Гомель погиб в результате атаки вражеского дрона в брянском Новозыбкове, его помощник получил травмы. Об этом Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в ночь на 26 октября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-10-26T00:57

2026-10-26T00:57

2026-10-26T00:57

украина.ру

новости

брянская область

новозыбков

ржд

бпла

бпла сегодня

атака бпла

беспилотники

беспилотники сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1a/1084057855_0:104:1350:863_1920x0_80_0_0_86c1c7a01fb46a54457726d9224c6c4a.jpg

О трагедии на железной дороге сообщил ВРИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Позже МЖД уточнили, что лёгкие ранения получил помощник машиниста."Сегодня на перегоне Новозыбков — Злынка в Брянской области в результате атаки БПЛА был повреждён тепловоз. Ранения получила локомотивная бригада: машинист Магомед Арсамаков 1983 года рождения был доставлен в больницу. Врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Помощник машиниста получил легкие травмы и от госпитализации отказался", — говорится в сообщении МЖД на платформе "Макс".У Магомеда Арсамакова остались жена и сын. В МЖД добавили, что Российские железные дороги окажут его семье всю необходимую помощь.Ранее Ковальчук сообщал, что украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в селе Малые Щербиничи Злынковского района, в результате чего пострадал 18-летний водитель. С осколочными ранениями его госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

брянская область

новозыбков

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, брянская область, новозыбков, ржд, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, россия, гибель, железная дорога, железнодорожники