В Брянской области при атаке БПЛА на поезд погиб машинист - 26.10.2026 Украина.ру
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В Брянской области при атаке БПЛА на поезд погиб машинист
В Брянской области при атаке БПЛА на поезд погиб машинист - 26.10.2026 Украина.ру
В Брянской области при атаке БПЛА на поезд погиб машинист
Машинист грузового поезда Брянск-Гомель погиб в результате атаки вражеского дрона в брянском Новозыбкове, его помощник получил травмы. Об этом Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в ночь на 26 октября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-10-26T00:57
2026-10-26T00:57
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О трагедии на железной дороге сообщил ВРИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Позже МЖД уточнили, что лёгкие ранения получил помощник машиниста."Сегодня на перегоне Новозыбков — Злынка в Брянской области в результате атаки БПЛА был повреждён тепловоз. Ранения получила локомотивная бригада: машинист Магомед Арсамаков 1983 года рождения был доставлен в больницу. Врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Помощник машиниста получил легкие травмы и от госпитализации отказался", — говорится в сообщении МЖД на платформе "Макс".У Магомеда Арсамакова остались жена и сын. В МЖД добавили, что Российские железные дороги окажут его семье всю необходимую помощь.Ранее Ковальчук сообщал, что украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в селе Малые Щербиничи Злынковского района, в результате чего пострадал 18-летний водитель. С осколочными ранениями его госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, брянская область, новозыбков, ржд, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, россия, гибель, железная дорога, железнодорожники
Украина.ру, Новости, Брянская область, Новозыбков, РЖД, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Россия, гибель, железная дорога, железнодорожники

В Брянской области при атаке БПЛА на поезд погиб машинист

00:57 26.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей ФилипповОАО РЖД
ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Машинист грузового поезда Брянск-Гомель погиб в результате атаки вражеского дрона в брянском Новозыбкове, его помощник получил травмы. Об этом Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в ночь на 26 октября сообщает в канале на платформе "Макс"
О трагедии на железной дороге сообщил ВРИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Позже МЖД уточнили, что лёгкие ранения получил помощник машиниста.
"Сегодня на перегоне Новозыбков — Злынка в Брянской области в результате атаки БПЛА был повреждён тепловоз. Ранения получила локомотивная бригада: машинист Магомед Арсамаков 1983 года рождения был доставлен в больницу. Врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Помощник машиниста получил легкие травмы и от госпитализации отказался", — говорится в сообщении МЖД на платформе "Макс".
У Магомеда Арсамакова остались жена и сын. В МЖД добавили, что Российские железные дороги окажут его семье всю необходимую помощь.
Ранее Ковальчук сообщал, что украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в селе Малые Щербиничи Злынковского района, в результате чего пострадал 18-летний водитель. С осколочными ранениями его госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь.
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