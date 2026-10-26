https://ukraina.ru/20261026/serbiya-svernula-na-put-ukrainy-blizhayshie-mesyatsy-pokazhut--zatulin-1084058524.html
Сербия свернула на путь Украины? Ближайшие месяцы покажут — Затулин
Сербия свернула на путь Украины? Ближайшие месяцы покажут — Затулин - 26.10.2026 Украина.ру
Сербия свернула на путь Украины? Ближайшие месяцы покажут — Затулин
Александр Вучич предполагает, что хаос в Сербии неизбежен и через полгода восторги победителей сменятся разочарованием населения, а ценой, не исключено, будет и её присоединение к антироссийским санкциям. Об этом наблюдатель от Госдумы РФ Константин Затулин в ночь на 26 октября написал в своём канале на платформе "Макс"
2026-10-26T02:11
2026-10-26T02:11
2026-10-26T02:11
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Ранее Затулин сравнил ситуацию в Сербии с тем, что было в свое время в 2014 году на Украине, когда представители западного сообщества, послов, наблюдателей и так далее требовали, чтобы власти вообще пальцем не трогали протестующих. Таким образом ЕС пытается вмешаться в выборы в Сербии, вынуждая коалицию экс-президента Вучича вести кампанию не в полную силу.По словам Затулина, местные власти во многом сами допустили такое развитие событий, желая присоединиться к Евросоюзу и найти с ним общий язык."И они ограничивали себя в действиях. Сегодня такое впечатление, что власти сейчас поставлены перед необходимостью бороться всерьёз, а к этому времени оппозиция уже почувствовала драйв", — отмечал он.Комментируя заявление Вучича о признании поражения, Затулин напомнил его слова, что теперь "хаос неизбежен и через полгода восторги победителей сменятся разочарованием населения, но ценой, не исключено, будет и присоединение Сербии под давлением Евросоюза к антироссийским санкциям"."Вот так это и вышло на первый план, хотя в ходе выборов и власть и оппозиция уходили от вопросов внешнеполитического выбора. В самом деле, победивший "Студенческий список", — который правильнее было бы назвать профессорским, так как студентов в нём нет, — берёт на себя теперь серьёзную ответственность не только за судьбы Сербии, но и за исторические сербско-русские отношения", — написал Затулин."Но мы в России знаем, что радости революций, как правило, оборачиваются похмельем. Время покажет. В любом случае, Вучич выполнил обещание и признал результат — в отличие от оппозиции, которая заранее объявила, что ничего, кроме своей победы, признавать не будет. В ближайшие месяцы станет окончательно ясно, кто и с чем пришёл к власти в Сербии", — добавил наблюдатель на выборах в Сербии от Госдумы РФ.Подробнее о выборах в балканской республике - в публикации Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261022/osvobozhdenie-belgrada--perepisyvanie-istorii-po-serbski-1083937394.html
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украина.ру, новости, сербия, александр вучич, россия, константин затулин, госдума, ес, украина, парламентские выборы, выборы, глубинное государство, европа, русофобия, евромайдан
Украина.ру, Новости, Сербия, Александр Вучич, Россия, Константин Затулин, Госдума, ЕС, Украина, парламентские выборы, выборы, глубинное государство, Европа, Русофобия, евромайдан
Сербия свернула на путь Украины? Ближайшие месяцы покажут — Затулин
Александр Вучич предполагает, что хаос в Сербии неизбежен и через полгода восторги победителей сменятся разочарованием населения, а ценой, не исключено, будет и её присоединение к антироссийским санкциям. Об этом наблюдатель от Госдумы РФ Константин Затулин в ночь на 26 октября написал в своём канале на платформе "Макс"
Ранее Затулин сравнил ситуацию в Сербии с тем, что было в свое время в 2014 году на Украине, когда представители западного сообщества, послов, наблюдателей и так далее требовали, чтобы власти вообще пальцем не трогали протестующих. Таким образом ЕС пытается вмешаться в выборы в Сербии, вынуждая коалицию экс-президента Вучича вести кампанию не в полную силу.
По словам Затулина, местные власти во многом сами допустили такое развитие событий, желая присоединиться к Евросоюзу и найти с ним общий язык.
"И они ограничивали себя в действиях. Сегодня такое впечатление, что власти сейчас поставлены перед необходимостью бороться всерьёз, а к этому времени оппозиция уже почувствовала драйв", — отмечал он.
Комментируя заявление Вучича о признании поражения, Затулин напомнил его слова, что теперь "хаос неизбежен и через полгода восторги победителей сменятся разочарованием населения, но ценой, не исключено, будет и присоединение Сербии под давлением Евросоюза к антироссийским санкциям".
"Вот так это и вышло на первый план, хотя в ходе выборов и власть и оппозиция уходили от вопросов внешнеполитического выбора. В самом деле, победивший "Студенческий список", — который правильнее было бы назвать профессорским, так как студентов в нём нет, — берёт на себя теперь серьёзную ответственность не только за судьбы Сербии, но и за исторические сербско-русские отношения", — написал Затулин.
"Но мы в России знаем, что радости революций, как правило, оборачиваются похмельем. Время покажет. В любом случае, Вучич выполнил обещание и признал результат — в отличие от оппозиции, которая заранее объявила, что ничего, кроме своей победы, признавать не будет. В ближайшие месяцы станет окончательно ясно, кто и с чем пришёл к власти в Сербии", — добавил наблюдатель на выборах в Сербии от Госдумы РФ.
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