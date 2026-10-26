https://ukraina.ru/20261026/serbiya-svernula-na-put-ukrainy-blizhayshie-mesyatsy-pokazhut--zatulin-1084058524.html

Сербия свернула на путь Украины? Ближайшие месяцы покажут — Затулин

Сербия свернула на путь Украины? Ближайшие месяцы покажут — Затулин - 26.10.2026 Украина.ру

Сербия свернула на путь Украины? Ближайшие месяцы покажут — Затулин

Александр Вучич предполагает, что хаос в Сербии неизбежен и через полгода восторги победителей сменятся разочарованием населения, а ценой, не исключено, будет и её присоединение к антироссийским санкциям. Об этом наблюдатель от Госдумы РФ Константин Затулин в ночь на 26 октября написал в своём канале на платформе "Макс"

2026-10-26T02:11

2026-10-26T02:11

2026-10-26T02:11

украина.ру

новости

сербия

александр вучич

россия

константин затулин

госдума

ес

украина

парламентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1a/1084058644_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_4b731057bd8e13903f76b6937ff00097.jpg

Ранее Затулин сравнил ситуацию в Сербии с тем, что было в свое время в 2014 году на Украине, когда представители западного сообщества, послов, наблюдателей и так далее требовали, чтобы власти вообще пальцем не трогали протестующих. Таким образом ЕС пытается вмешаться в выборы в Сербии, вынуждая коалицию экс-президента Вучича вести кампанию не в полную силу.По словам Затулина, местные власти во многом сами допустили такое развитие событий, желая присоединиться к Евросоюзу и найти с ним общий язык."И они ограничивали себя в действиях. Сегодня такое впечатление, что власти сейчас поставлены перед необходимостью бороться всерьёз, а к этому времени оппозиция уже почувствовала драйв", — отмечал он.Комментируя заявление Вучича о признании поражения, Затулин напомнил его слова, что теперь "хаос неизбежен и через полгода восторги победителей сменятся разочарованием населения, но ценой, не исключено, будет и присоединение Сербии под давлением Евросоюза к антироссийским санкциям"."Вот так это и вышло на первый план, хотя в ходе выборов и власть и оппозиция уходили от вопросов внешнеполитического выбора. В самом деле, победивший "Студенческий список", — который правильнее было бы назвать профессорским, так как студентов в нём нет, — берёт на себя теперь серьёзную ответственность не только за судьбы Сербии, но и за исторические сербско-русские отношения", — написал Затулин."Но мы в России знаем, что радости революций, как правило, оборачиваются похмельем. Время покажет. В любом случае, Вучич выполнил обещание и признал результат — в отличие от оппозиции, которая заранее объявила, что ничего, кроме своей победы, признавать не будет. В ближайшие месяцы станет окончательно ясно, кто и с чем пришёл к власти в Сербии", — добавил наблюдатель на выборах в Сербии от Госдумы РФ.Подробнее о выборах в балканской республике - в публикации Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261022/osvobozhdenie-belgrada--perepisyvanie-istorii-po-serbski-1083937394.html

сербия

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сербия, александр вучич, россия, константин затулин, госдума, ес, украина, парламентские выборы, выборы, глубинное государство, европа, русофобия, евромайдан