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Лула да Силва вновь победил на выборах президента Бразилии

Лула да Силва вновь победил на выборах президента Бразилии - 26.10.2026 Украина.ру

Лула да Силва вновь победил на выборах президента Бразилии

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побеждает на выборах главы государства. Об этом по итогам подсчёта свыше 99% голосов в ночь на 26 октября сообщил Высший избирательный суд страны

2026-10-26T06:28

2026-10-26T06:28

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По данным подсчёта, у да Силвы 51,75% голосов, у правого политика Флавиу Болсонару — 48,25%. Высший избирательный суд к последним данным подсчёта сделал приписку: "Выбор математически определён".РИА Новости отмечает, что действующий президент лидировал с начала подсчёта голосов, хотя Болсонару на некоторое время смог его обогнать. Болсонару отказался признать результаты выборов из-за решения продлить голосование на два часа и заявил о намерении добиваться их аннулирования.Да Силву уже поздравили с победой лидеры Кубы, Мексики, Уругвая и Боливии Мигель Диас-Канель, Клаудия Шейнбаум, Яманду Орси и Родриго Пас.25 сентября в Бразилии прошёл второй тур выборов президента. На пост претендовали Флавиу Болсонару, сын бывшего лидера страны Жаира Болсонару, и действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва.Да Силва возглавит Бразилию в четвёртый раз. Политик, которому 27 октября исполнится 81 год, родился в многодетной крестьянской семье. В 14 лет он начал работать на заводе, в 23 года вступил в профсоюз металлургов в штате Сан-Паулу, а ещё через 12 лет создал социалистическую Партию трудящихся, от которой и баллотировался на текущих выборах.Первый раз он стал президентом с четвертой попытки, на два срока – с 2003 по 2011 год. На третий срок он избрался в 2022 году, победив Жаира Болсонару – отца своего нынешнего соперника Флавиу Болсонару.Лула да Силва в ходе избирательной кампании выступал за защиту суверенитета страны и борьбу с социальным, расовым и гендерным неравенством. В экономике он последовательно поддерживает расширение инвестиций в инфраструктуру и технологии, наращивание производственного потенциала страны, а также высокие налоги для богатых.Напомним, Бразилия является членом группы БРИКС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, бразилия, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, выборы, президентские выборы, куба, мексика, боливия, брикс