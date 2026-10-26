При ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали - 26.10.2026 Украина.ру
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При ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали
При ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали - 26.10.2026 Украина.ру
При ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали
При ракетной атаке ВСУ на город Елец в Липецкой области погиб мужчина, пострадали не менее шести человек. Об этом глава региона Игорь Артамонов в ночь на 26 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-26T03:07
2026-10-26T03:07
украина.ру
новости
липецк
елец
губернатор
ракетный удар
всу
вооруженные силы украины
обстрелы россии сегодня
погибшие
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С утра 25 октября по всей Липецкой области несколько раз объявляли ракетную опасность. Днём стало известно, что в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца погиб сотрудник охраны одного из предприятий."К сожалению, в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца погиб сотрудник охраны одного из предприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжёлая утрата. Семье будет оказана вся необходимая помощь", — написал Артамонов на платформе "Макс".Позже губернатор уточнил информацию о пострадавших."В первых сообщениях поступила информация о раненой женщине, позже, после проверки, спецслужбы уточнили, что пострадал мужчина. Навестил его в больнице. Дмитрий работает на предприятии термистом. Металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Врачи провели операцию. Сейчас он в сознании и идёт на поправку. Всего к настоящему моменту за медицинской помощью, кроме Дмитрия, обратились ещё пять человек. Двое – с отравлением продуктами горения. Ещё одной сотруднице предприятия в связи с обострением хронического заболевания помощь оказали на дому. Два человека получили поверхностные порезы", — написал Артамонов.По его словам, в настоящее время пожар на предприятии локализован."Помимо объектов промышленной зоны, повреждены фасады нескольких жилых домов, пострадало здание Елецкого медицинского колледжа. Поручил главе города провести полное обследование повреждённых зданий, оценить ущерб и определить объём необходимых восстановительных работ", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что машинист грузового поезда Брянск-Гомель погиб в результате атаки вражеского дрона в брянском Новозыбкове, его помощник получил травмы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, липецк, елец, губернатор, ракетный удар, всу, вооруженные силы украины, обстрелы россии сегодня, погибшие, раненые, россия
Украина.ру, Новости, Липецк, Елец, губернатор, ракетный удар, ВСУ, Вооруженные силы Украины, обстрелы России сегодня, погибшие, раненые, Россия

При ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали

03:07 26.10.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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При ракетной атаке ВСУ на город Елец в Липецкой области погиб мужчина, пострадали не менее шести человек. Об этом глава региона Игорь Артамонов в ночь на 26 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
С утра 25 октября по всей Липецкой области несколько раз объявляли ракетную опасность. Днём стало известно, что в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца погиб сотрудник охраны одного из предприятий.
"К сожалению, в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца погиб сотрудник охраны одного из предприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжёлая утрата. Семье будет оказана вся необходимая помощь", — написал Артамонов на платформе "Макс".
Позже губернатор уточнил информацию о пострадавших.
"В первых сообщениях поступила информация о раненой женщине, позже, после проверки, спецслужбы уточнили, что пострадал мужчина. Навестил его в больнице. Дмитрий работает на предприятии термистом. Металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Врачи провели операцию. Сейчас он в сознании и идёт на поправку. Всего к настоящему моменту за медицинской помощью, кроме Дмитрия, обратились ещё пять человек. Двое – с отравлением продуктами горения. Ещё одной сотруднице предприятия в связи с обострением хронического заболевания помощь оказали на дому. Два человека получили поверхностные порезы", — написал Артамонов.
По его словам, в настоящее время пожар на предприятии локализован.
"Помимо объектов промышленной зоны, повреждены фасады нескольких жилых домов, пострадало здание Елецкого медицинского колледжа. Поручил главе города провести полное обследование повреждённых зданий, оценить ущерб и определить объём необходимых восстановительных работ", — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что машинист грузового поезда Брянск-Гомель погиб в результате атаки вражеского дрона в брянском Новозыбкове, его помощник получил травмы.
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