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При ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали

При ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали - 26.10.2026 Украина.ру

При ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали

При ракетной атаке ВСУ на город Елец в Липецкой области погиб мужчина, пострадали не менее шести человек. Об этом глава региона Игорь Артамонов в ночь на 26 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-26T03:07

2026-10-26T03:07

2026-10-26T03:07

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С утра 25 октября по всей Липецкой области несколько раз объявляли ракетную опасность. Днём стало известно, что в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца погиб сотрудник охраны одного из предприятий."К сожалению, в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца погиб сотрудник охраны одного из предприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжёлая утрата. Семье будет оказана вся необходимая помощь", — написал Артамонов на платформе "Макс".Позже губернатор уточнил информацию о пострадавших."В первых сообщениях поступила информация о раненой женщине, позже, после проверки, спецслужбы уточнили, что пострадал мужчина. Навестил его в больнице. Дмитрий работает на предприятии термистом. Металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Врачи провели операцию. Сейчас он в сознании и идёт на поправку. Всего к настоящему моменту за медицинской помощью, кроме Дмитрия, обратились ещё пять человек. Двое – с отравлением продуктами горения. Ещё одной сотруднице предприятия в связи с обострением хронического заболевания помощь оказали на дому. Два человека получили поверхностные порезы", — написал Артамонов.По его словам, в настоящее время пожар на предприятии локализован."Помимо объектов промышленной зоны, повреждены фасады нескольких жилых домов, пострадало здание Елецкого медицинского колледжа. Поручил главе города провести полное обследование повреждённых зданий, оценить ущерб и определить объём необходимых восстановительных работ", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что машинист грузового поезда Брянск-Гомель погиб в результате атаки вражеского дрона в брянском Новозыбкове, его помощник получил травмы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, липецк, елец, губернатор, ракетный удар, всу, вооруженные силы украины, обстрелы россии сегодня, погибшие, раненые, россия