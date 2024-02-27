https://ukraina.ru/20240227/1053540858.html

Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в Угледаре

Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в Угледаре - 27.02.2024 Украина.ру

Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в Угледаре

Взять Угледар с юга, где к нему вплотную подходит российский фронт, очень трудно, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности. Поэтому ВС РФ пытаются зайти с севера через эту вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-02-27T04:40

2024-02-27T04:40

2024-02-27T04:40

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Угледар - это маленький рабочий поселок городского типа возле шахт. По размеру он схож с кварталом девятиэтажек в Авдеевке. Но взять его с юга, где к нему вплотную подходит российский фронт, очень трудно, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности, рассказал эксперт.Поселок Победа, который заняли ВС РФ, располагается на дороге, которая ведет к непрерывной веренице сел протяженностью в 15 километров. Поэтому ВС РФ пытаются зайти с севера через эту вереницу населенных пунктов вдоль реки Сухие Ялы, добавил он.Поэтому ВС РФ продолжат медленно прогрызать оборону ВСУ через застройку, постепенно истощая противника. Если продвижение российских войск будет успешным, Угледар попадет в точно такой же "мешок", что и Авдеевка, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240223/1053490202.html

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новости, всу, вс рф, угледар, днр, россия, наступление, оборона, дороги, логистика