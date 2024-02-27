Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в Угледаре - 27.02.2024 Украина.ру
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Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в Угледаре
Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в Угледаре - 27.02.2024 Украина.ру
Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в Угледаре
Взять Угледар с юга, где к нему вплотную подходит российский фронт, очень трудно, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности. Поэтому ВС РФ пытаются зайти с севера через эту вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-02-27T04:40
2024-02-27T04:40
новости
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оборона
дороги
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Угледар - это маленький рабочий поселок городского типа возле шахт. По размеру он схож с кварталом девятиэтажек в Авдеевке. Но взять его с юга, где к нему вплотную подходит российский фронт, очень трудно, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности, рассказал эксперт.Поселок Победа, который заняли ВС РФ, располагается на дороге, которая ведет к непрерывной веренице сел протяженностью в 15 километров. Поэтому ВС РФ пытаются зайти с севера через эту вереницу населенных пунктов вдоль реки Сухие Ялы, добавил он.Поэтому ВС РФ продолжат медленно прогрызать оборону ВСУ через застройку, постепенно истощая противника. Если продвижение российских войск будет успешным, Угледар попадет в точно такой же "мешок", что и Авдеевка, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240223/1053490202.html
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новости, всу, вс рф, угледар, днр, россия, наступление, оборона, дороги, логистика
Новости, ВСУ, ВС РФ, Угледар, ДНР, Россия, наступление, оборона, дороги, логистика

Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в Угледаре

04:40 27.02.2024
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Взять Угледар с юга, где к нему вплотную подходит российский фронт, очень трудно, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности. Поэтому ВС РФ пытаются зайти с севера через эту вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Угледар - это маленький рабочий поселок городского типа возле шахт. По размеру он схож с кварталом девятиэтажек в Авдеевке. Но взять его с юга, где к нему вплотную подходит российский фронт, очень трудно, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности, рассказал эксперт.
Поселок Победа, который заняли ВС РФ, располагается на дороге, которая ведет к непрерывной веренице сел протяженностью в 15 километров. Поэтому ВС РФ пытаются зайти с севера через эту вереницу населенных пунктов вдоль реки Сухие Ялы, добавил он.
"Вообще сейчас ситуация на фронте складывается таким образом, что наступать по городской и сельской застройке проще, чем по открытой местности, потому все видно и работают дроны. Так что произвести атаку глубиной в несколько километров механизированным соединением сегодня почти нереально", - отметил Полетаев.
Поэтому ВС РФ продолжат медленно прогрызать оборону ВСУ через застройку, постепенно истощая противника. Если продвижение российских войск будет успешным, Угледар попадет в точно такой же "мешок", что и Авдеевка, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
23 февраля, 16:46
Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточатЕсть ли ждуны в новых российских регионах и как они воздействуют на остальное население изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель "России сегодня" Ростислав Ищенко .
 
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