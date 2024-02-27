Обозреватель рассказал, как ВС РФ "прогрызут" оборону, а потом посадят ВСУ в "огненный мешок" в Угледаре
Взять Угледар с юга, где к нему вплотную подходит российский фронт, очень трудно, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности. Поэтому ВС РФ пытаются зайти с севера через эту вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Угледар - это маленький рабочий поселок городского типа возле шахт. По размеру он схож с кварталом девятиэтажек в Авдеевке. Но взять его с юга, где к нему вплотную подходит российский фронт, очень трудно, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности, рассказал эксперт.
Поселок Победа, который заняли ВС РФ, располагается на дороге, которая ведет к непрерывной веренице сел протяженностью в 15 километров. Поэтому ВС РФ пытаются зайти с севера через эту вереницу населенных пунктов вдоль реки Сухие Ялы, добавил он.
"Вообще сейчас ситуация на фронте складывается таким образом, что наступать по городской и сельской застройке проще, чем по открытой местности, потому все видно и работают дроны. Так что произвести атаку глубиной в несколько километров механизированным соединением сегодня почти нереально", - отметил Полетаев.
Поэтому ВС РФ продолжат медленно прогрызать оборону ВСУ через застройку, постепенно истощая противника. Если продвижение российских войск будет успешным, Угледар попадет в точно такой же "мешок", что и Авдеевка, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.