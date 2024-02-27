https://ukraina.ru/20240227/1053535179.html

Тимофей Ермаков: Россия посадила ВСУ на шпагат по принципу программистов, чтобы без боя взять Запорожье

Тимофей Ермаков: Россия посадила ВСУ на шпагат по принципу программистов, чтобы без боя взять Запорожье - 27.02.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Россия посадила ВСУ на шпагат по принципу программистов, чтобы без боя взять Запорожье

У нас есть большое количество резервов. По некоторым данным, наше внимание может быть приковано к Северному направлению. Владимир Путин четко сказал, что буферная зона должна включать в себя контроль над Харьковом. Если мы начнем там движение, оживет район Изюма и Купянска, которые сейчас мы грамотно используем как отвлекающее направление

2024-02-27T04:19

2024-02-27T04:19

2024-02-27T12:02

интервью

часов яр

россия

всу

снаряды

дроны

авдеевка

запорожье

угледар

сво

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Я не выдаю никаких военных тайн. Украина об этом знает. Но сделать ничего не может, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Тимофей, нашу беседу конца 2023 года мы начали с обстановки на Артемовском направлении. Сейчас поступают сообщения, что ВС РФ заняли половину поселка Красное и даже завязали бои на окраине Часов Яра. В этом есть что-то новое? Или там ведется такая же боевая работа, как и пару месяцев назад?– Я не уверен, что мы контролируем половину Красного. По моим сведениям, мы ведем бои только на первой улице этого поселка. Но с тех пор ситуация изменилась. Мы открыли новое Часовоярское направление, где нам еще придется серьезно повозиться.Почему мы еще повозимся? Достаточно посмотреть на топографическую карту высот. Часов Яр стоит на возвышенности. Это самая высшая точка во всей Славянско-Краматорской агломерации. Он даже выше Угледара. Там перепады высот по 400 метров. Это очень много.Часов Яр по своей диспозиции на местности напоминает мне Шушу в Карабахе. Это тоже был город-крепость, отлично подходящий для обороны. А Сырский прямо сказал, что ВСУ переходят в стратегическую оборону. Часов Яр для этого идеально подходит.С другой стороны, у нас там неплохой темп продвижения.Знаете, у программистов есть поговорка: "Работает – не трогай". Военные придерживаются такого же принципа. Напомню, чем мы занимались в Артемовске: широкий охват, проникновение в город, бои в жилой застройке. То же самое сработало в Авдеевке. Мы ее взяли меньшими потерями. То же самое мы видим в Красногоровке. То же самое мы увидим в Часов Яре.Есть еще один важный момент. Помимо широкого охвата, мы имеем возможность растягивать ВСУ на шпагат. Сейчас и в сторону Северска наступают наши десантники 119-го полка 106-й дивизии. У них там тоже все непросто. Но от Артёмовска Северск и Часов Яр находятся в разных местах. Так что мы не даем врагу концентрировать оборонительные усилия на одном участке.Повторюсь, перспективы у нас неплохие.– С другой стороны, для повторения авдеевского успеха в Часов Яре нам нужна такая же концентрация ресурсов.– Совершенно верно. Эти ресурсы у нас есть. Как это ни странно для многих людей, которые предрекали, что без новой волны мобилизации мы не сможем вести наступательные действия. Можем. Наверное, для убедительности и более стремительных продвижений еще одна мобилизация нам нужна. Но пока сами ребята сообщают, что полки у нас переукомплектованы.Это не значит, что этих полков хватит для победного шествия Красной Армии по территории Украинской ССР. Я имею в виду, что даже после тяжелой Авдеевской операции в наших войсках сверхштат. А для новой волны мобилизации надо учреждать новые подразделения.Но пока в целом у нас резервов достаточно, чтобы двигаться дальше.– Для новой волны мобилизации людей надо чем-то вооружить. А сейчас уже недостаточно дать человеку винтовку и пару гранат.– Совершенно верно.Недавно несколько моих товарищей из "Ахмата" поехали на Артемовское направление. Это минометчики. Их готовили восемь месяцев. Полигон, учебный центр, полигон.Про производство минометов у нас говорить не принято. Все больше про артиллерийские системы рассуждают. Но миномётная батарея у нас должна быть обязательно. А в начале СВО в Народной милиции ДНР/ЛНР даже этого не было. Я не говорю, что самый первый штурм Авдеевки мы начали с черенками от лопат. Но агээсов не было. А как наступать без АГС?Сейчас у нас с этим проблем у нас нет. Да и советские закрома еще не исчерпаны.– Насколько я понимаю, главная наша проблема не в минометах, а в минах к ним.– Конечно.По официальным данным, мы выходим на следующие цифры. Европа и США вместе для Украины могут производить чуть менее миллиона снарядов в год. А наш ВПК в день может произвести больше 6 тысяч снарядов. Это впечатляющие цифры. Плюс нам союзники тоже помогают. Можно сколько угодно хихикать про Северную Корею, но эта страна может спокойно отгрузить эшелон с миллионом снарядов.А Иран? Он всю жизнь находится под санкциями. Но он может производить дроны, которых у нас нет, несмотря на открытие Центра беспилотной авиации в моей родной Коломне еще в 2008 году. Иран может поставлять нам беспилотники, одновременно снабжая хуситов и общаясь с "Хезболлой" на тему вооружения.Короче говоря, не все в мире крутится вокруг доллара. Это же не компьютерная стратегия, когда можно легко трансформировать деньги в оружие. Невозможно быстро нанять рабов, чтобы они "тюк-тюк-тюк" и построили фермы с кузницами. С Украиной у Запада это не получилось. И это хорошо.– Есть ли у нас время до того момента, как западный ВПК раскочегарится?– Времени на раскачку нет никогда. Надо работать, а не бегать по кругу в соответствии с планом эвакуации.Конечно, победа любит подготовку. Было бы здорово это все продумать. Например, известный военный историк Алексей Исаев еще в 2015 году писал, что война между Россией и Украиной может развиваться как Ирано-Иракская война. Когда ему кто-то сказал, что надо захватить Одессу, он сказал, что тогда это будет война на семь лет. Надеюсь, что он ошибался. Но пока Исаев прав.С другой стороны, у противника времени на раскачку тоже нет. У Украины тоже все очень печально просто потому, что у нее нет своего собственного производства.Так что какое-то время мы выиграли. Надеюсь, мы его потратим с умом.– Кстати, что у ВСУ сейчас с FPV-дронами? Пару месяцев назад мы по этому поводу били тревогу, но на фоне остальных успехов эта тема затихла.– То, что тема утихла, не значит, что вопрос решен. ВСУ в этом отношении работают лучше нас. У нас нет с противником паритета по дронам на временном и территориальном участке. Возьмем те же Крынки. Да, мы зашли в этот поселок, но стабилизационные мероприятия еще до конца не проведены. ВСУ атакуют нас с правого берега Днепра.Насколько я понимаю, противник специально концентрировал FPV-дроны на разных направлениях, чтобы в определенный момент их применить: Крынки, Запорожье, Артемовск. Под Авдеевкой их тоже применяли, но дроны против ФАБов не тянут. Слава богу, что такие бомбы у нас есть. Так вот сейчас ВСУ тратят все это количество накопленных дронов.Так что я не вижу стратегического отставания от противника в вопросе БПЛА. Оно только тактическое.– Нам нужны отдельные подразделения операторов БПЛА?– Безусловно.Зеленский уже учредил этот новый вид войск в ВСУ. Это очень хорошая идея. Если мы этого не сделаем, противник переиграет нас стратегически по БПЛА. Потому что за дронами будущее. Наверное, это было понятно еще в 2008 году. Не зря же мы этот Центр беспилотной авиации создавали. Это очень серьезно.Отдельные подразделения операторов БПЛА уже есть при взводах, ротах и батальонах. Но нам надо учреждать новый род войск в ВС РФ. Это не будет обезьянничанье с ВСУ. Это будет симметричный ответ на вызовы военного времени.Более того, нам нужны специальные центры обучения управления беспилотниками среди гражданских, а не только среди военных. Потому что у нас полно людей, которые хотели бы пойти на фронт, но понимают, что они не годятся в штурмовики или в офицеры. Они выбирают дроны. Если бы они могли научиться управлять ими на гражданке, это серьезно бы экономило время для подготовки новых бойцов.– На это есть аргумент, что нам не нужны отдельные подразделения из ПТУристов и что ФАБ все равно круче дрона.– Я все время говорю про Центр беспилотной авиации в Коломне, потому что это моя личная боль. Потому что мы закрыли артиллерийское училище, но открыли этот центр. В результате у нас нет ни артучилища, ни центра БПЛА.Мне объясняли, что в свое время было соревнование за бюджет между ракетчиками и беспилотчиками. Ракетчики это соревнование выиграли. Мол, у нас есть РВСН, а если кто-то сунется, то мы его ракетами закидаем. Но реальность оказалась совсем другой. Высокоточное оружие – это хорошо. Но войну выигрывают пехотинцы. Пока нога солдата не топчет землю Нью-Йоркщины, ты не победил.Но вернемся к беспилотникам. Когда-то в Коломенском бюро машиностроения был отдел, который назывался "звездные войны". Там сидели люди, которые планировали конфликты следующих поколений. Над ними посмеивались. Но если в советском машиностроительном бюро придумали этот отдел, значит, он для чего-то был нужен. И они активно рассуждали про беспилотную авиацию. Они даже пытались разрабатывать беспилотные самолеты, которые будут курсировать достаточно высоко по хаотической траектории, чтобы их не засекли радары, а в случае чего запускать ракеты с ядерной боеголовкой.Про рой беспилотников у нас еще в 1980-е годы говорили. И ВСУ с этим активно работают. Та же "Баба-Яга" может запускать FPV-боеприпасы, а сама быть как дрон-разведчик.Повторюсь, надо смотреть на перспективу и воплощать в жизнь самые смелые идеи. В этом и будет заключаться победа в СВО. Это и есть "феникс русской армии".– Вернемся к фронту. Как именно победа в Авдеевке облегчила нам жизнь на других направлениях?– Во-первых, мы уничтожили биологических носителей украинского нацизма. Очень жаль, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ не засела на коксохиме и мы их всех там не сложили.Во-вторых, еще Владимир Путин поставил самой первой целью СВО освободить Донбасс. Понятно, что для полного прекращения обстрелов Донецка нам надо выгнать ВСУ в Днепропетровскую область. Но самый мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке мы взяли.У них еще остались Красногоровка, Курахово, Селидово и Красноармейск (Покровск). Красноармейск – это важный логистический центр ВСУ. Я не могу сказать, что в этом смысле взятие Авдеевки ничего не дает. Но это тактический успех. Стратегический успех – дойти до Красноармейска. Если мы туда дойдем, мы перережем большую часть их снабжения из Днепропетровска.В частности, мы ослабим противнику снабжение Дзержинска (Торецка). И ВСУ точно не придет в голову больше лезть в Горловку.И мы сможем начать продвижение широким донбасским флангом в сторону Славянска и Краматорска.Понятно, что Украина не сможет оборонять каждый город даже как Авдеевку. Все-таки количество и качество ее сил упало. Большинство мотивированных солдат из свободных резервов у нее кончились. Но работы у нас еще очень много.– В каком состоянии угледарская группировка ВСУ?– Мы взяли Победу. Я не могу сказать, что после этого настала оперативная пауза. Мы продолжаем активную оборону. После Победы возьмем Новомихайловку. Хотя это серьезный укрепрайон ВСУ (у меня там много знакомых погибло), судьба ее предрешена. Наши силы там наступают с трех сторон.Слава богу, что мы прекратили лобовые штурмы Угледара. То, что происходило со 155-й бригадой морпехов, было очень печально. Сейчас я таких сообщений не получаю. Мы идем на охват. Это правильно.Это единственный путь, который мы можем пройти для освобождения Донбасса.– Что нам нужно, чтобы перейти от активной обороны к стратегической наступательной операции?– Нужны люди. Следовательно, нужна мобилизация. Сколько бы стрелкотни мы не произвели, ее нужно дать тому, кто умеет этим пользоваться, чтобы потом наступать широким фронтом.С другой стороны, у нас есть большое количество резервов. По некоторым данным, наше внимание может быть приковано к Северному направлению. Владимир Путин четко сказал, что буферная зона должна включать в себя контроль над Харьковом. Если мы начнем там движение, оживет район Изюма и Купянска, которых сейчас мы грамотно используем как отвлекающее направление.Я не выдаю никаких военных тайн. Украина об этом знает. Но сделать ничего не может. О том, что это было отвлекающим направлением, ВСУ узнали только сидя в Орловке после Авдеевки.Повторюсь, для наступления нам нужны люди. Все остальное у нас есть.– В прошлом интервью вы сказали, что мечтаете сделать репортаж из Запорожья. По поводу того, как его освобождать, есть три мнения. Одни говорят, что это крупный город с кучей промышленных объектов, в которых ВСУ запрутся. Другие полагают, что противник не сможет его удерживать из-за трудного снабжения через реку. Третьи отмечают, что все эти теоретические расклады сгорят, потому что Киев взорвет Днепрогэс. Вы что думаете?– Каховскую дамбу Украина уже взорвала. Я не могу сказать, чтобы это ей что-то дало. Наверное, это вопрос селюковско-нацистской ментальности: назло мамке отморозить уши, не доставайся ты никому. Днепрогэс они тоже взорвать могут, чтобы русским не досталась.Понятно, что Запорожье стоит на Днепре. В буквальном смысле за порогами, которые советская власть убрала назло казакам (смеется), чтобы там суда ходили. Оно не очень выгодно для обороны. ВСУ долго его не смогут удерживать. По крайней мере, это зависит от того, насколько серьезно мы их измотаем. В обороне малых городов наш враг теряет очень большое количество личного состава. Это серьезно подрывает его боеспособность.Мне кажется, что освобождение крупных районных центров будет решаться политическим путем, а не военным. В Конституции РФ уже записано, что Херсон и Запорожье являются административными центрами российских областей. С этими городами вопрос удастся решить мирным путем. А вот с Харьковом и Днепропетровском – военным. Посмотрим.Пока же про перспективы Запорожья говорить рано. Давайте хотя бы Орехов и Гуляйполе возьмем. Нам пока надо руководствоваться теорией малых дел.

https://ukraina.ru/20231221/1052283807.html

https://ukraina.ru/20240226/1053520840.html

https://ukraina.ru/20240226/1053518278.html

https://ukraina.ru/20240222/1053457311.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, часов яр, россия, всу, снаряды, дроны, авдеевка, запорожье, угледар, сво, мобилизация