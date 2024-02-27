https://ukraina.ru/20240227/1053516987.html
Неизвестно за что умирали в Авдеевке: эксперт раскрыл, сколько ВСУшников каждый месяц сбегают с фронта
Неизвестно за что умирали в Авдеевке: эксперт раскрыл, сколько ВСУшников каждый месяц сбегают с фронта - 27.02.2024 Украина.ру
Неизвестно за что умирали в Авдеевке: эксперт раскрыл, сколько ВСУшников каждый месяц сбегают с фронта
Украинская армия уже 1,5 года не видит никаких побед. Это подрывает моральный дух ВСУ, который является не каким-то отвлеченным, а материальным фактором. Есть данные, что с начала 2024 года на Украине открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
2024-02-27T04:50
2024-02-27T04:50
2024-02-27T04:50
новости
всу
авдеевка
украина
россия
артемовск
украинская армия
потери всу
бои
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Главное последствие Авдеевки для ВСУ состоит в том, что войска начинают испытывать определенную депрессию. Украинская армия уже 1,5 года не видит никаких побед. И если Россия начинает штурмовать тот или иной город, противник должен его либо оставить, либо беспощадно сжечь там свои резервы, рассказал обозреватель.Это подрывает моральный дух ВСУ, который является не каким-то там отвлеченным, а материальным фактором. Есть официальные данные, что с начала 2024 года на Украине открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Но реальное количество дезертиров вдвое выше, добавил социолог.Если во время боев за Артемовск ВСУ уверяли, что надо продержаться еще немного, пока у них в тылу готовится мощная группировка, которая якобы "возьмет Крым" и войне наступит конец, то в Авдеевке украинским военным вообще было понятно, для чего им умирать, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240224/1053499682.html
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новости, всу, авдеевка, украина, россия, артемовск, украинская армия, потери всу, бои
Новости, ВСУ, Авдеевка, Украина, Россия, Артемовск, украинская армия, потери ВСУ, бои
Неизвестно за что умирали в Авдеевке: эксперт раскрыл, сколько ВСУшников каждый месяц сбегают с фронта
Украинская армия уже 1,5 года не видит никаких побед. Это подрывает моральный дух ВСУ, который является не каким-то отвлеченным, а материальным фактором. Есть данные, что с начала 2024 года на Украине открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
Главное последствие Авдеевки для ВСУ состоит в том, что войска начинают испытывать определенную депрессию. Украинская армия уже 1,5 года не видит никаких побед. И если Россия начинает штурмовать тот или иной город, противник должен его либо оставить, либо беспощадно сжечь там свои резервы, рассказал обозреватель.
Это подрывает моральный дух ВСУ, который является не каким-то там отвлеченным, а материальным фактором. Есть официальные данные, что с начала 2024 года на Украине открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Но реальное количество дезертиров вдвое выше, добавил социолог.
"Я уже не говорю о тех [украинских военных], кто пытается уйти из вооруженных сил [Украины], родив еще одного ребенка или найдя себе супругу-инвалида. А это – прямое следствие деморализации армии, о которой говорят сами же украинские источники.", - подчеркнул Селезнев.
Если во время боев за Артемовск ВСУ уверяли, что надо продержаться еще немного, пока у них в тылу готовится мощная группировка, которая якобы "возьмет Крым" и войне наступит конец, то в Авдеевке украинским военным вообще было понятно, для чего им умирать, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь