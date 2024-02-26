Авдеевка полностью зачищена - Пушилин - 26.02.2024 Украина.ру
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Авдеевка полностью зачищена - Пушилин
Авдеевка полностью зачищена - Пушилин - 26.02.2024 Украина.ру
Авдеевка полностью зачищена - Пушилин
Авдеевка полностью зачищена, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала
2024-02-26T12:20
2024-02-26T12:20
новости
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В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.Авдеевка находится к северу от Донецка. С 2014 года ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и регулярно обстреливали Донецк и другие города и сёла региона.
https://ukraina.ru/20240226/1053511077.html
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донецкая народная республика
донецк
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Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Авдеевка, ВС РФ, Денис Пушилин, ВСУ

Авдеевка полностью зачищена - Пушилин

12:20 26.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Авдеевка полностью зачищена, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала
"Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей", — сказал Пушилин.
В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
Авдеевка находится к северу от Донецка. С 2014 года ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и регулярно обстреливали Донецк и другие города и сёла региона.
Донецк. Воронка
Вчера, 06:35
Тревожное спокойствие Донецка. Жизнь после АвдеевкиАвдеевка снова наша, но Донецку, вопреки расхожему мнению, легче не стало. Уворачиваясь от ракет и снарядов, заходим на третий год СВО, готовимся к весне и желаем друг другу удачи
 
НовостиРоссияДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкАвдеевкаВС РФДенис ПушилинВСУ
 
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