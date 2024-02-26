https://ukraina.ru/20240226/1053518949.html
Авдеевка полностью зачищена - Пушилин
Авдеевка полностью зачищена - Пушилин - 26.02.2024 Украина.ру
Авдеевка полностью зачищена - Пушилин
Авдеевка полностью зачищена, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала
2024-02-26T12:20
2024-02-26T12:20
2024-02-26T12:20
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В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.Авдеевка находится к северу от Донецка. С 2014 года ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и регулярно обстреливали Донецк и другие города и сёла региона.
https://ukraina.ru/20240226/1053511077.html
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Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Авдеевка, ВС РФ, Денис Пушилин, ВСУ
Авдеевка полностью зачищена - Пушилин
Авдеевка полностью зачищена, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала