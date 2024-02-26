Нелегитимный Зеленский в "Анти-России". Украинские эксперты в предвкушении смены власти и приоритетов - 26.02.2024 Украина.ру
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Нелегитимный Зеленский в "Анти-России". Украинские эксперты в предвкушении смены власти и приоритетов
Нелегитимный Зеленский в "Анти-России". Украинские эксперты в предвкушении смены власти и приоритетов - 26.02.2024 Украина.ру
Нелегитимный Зеленский в "Анти-России". Украинские эксперты в предвкушении смены власти и приоритетов
В команде украинского президента растет обеспокоенность в связи с приближением окончания срока полномочий Зеленского в мае этого года. В связи с военным положением выборов не будет, но неизбежно возникает вопрос о легитимности власти
2024-02-26T06:17
2024-02-26T08:59
эксклюзив
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Последние несколько месяцев происходит репутационная катастрофа для Зеленского и его команды, заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, рейтинги власти падают, антирейтинг растет, есть данные, что партия "Слуга народа" уже находится "на грани проходного барьера".Можно смотреть на рейтинги, которые нам положат на стол, а можно пойти пообщаться с людьми и почувствовать "иную реальность, нежели рисуют оптимистические рейтинги", сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так".Золотарев напомнил, что в украинском парламенте есть уже десятки депутатов, готовых сложить свои полномочия - "все прекрасно понимают, что дальнейшее пребывание в стенах Верховной Рады становится токсичным".Ведь предстоит принимать не только скандальный закон о мобилизации, придется также легитимизировать те решения, которые затянут пояса у украинцев, только не на поясе, а на шее, отметил политолог.Кстати, что касается закона о мобилизации, то ко второму чтению поданы тысячи правок. Золотарев пояснил, что открыто выступить против закона не с руки, могут обвинить в чем угодно, в работе на врага и т.п. А вот тысячи правок — это технология, которая "лежит на поверхности".Депутаты понимают, что все меняется, пройдут и эти времена пребывания у власти, а потом могут "догнать", придется общаться если не с представителями силовых органов, то по крайней мере с избирателями, напомнил Золотарев.Он также отметил, что есть "хорошая украинская традиция", раз в 10 лет — 2004, 2014 — монолит власти начинает сыпаться. Политики у власти и в 2004-м, и в 2014-м убеждали, что "власть сильна как никогда", что у них все схвачено — но эти политики жили в параллельной реальности, которая не имела ничего общего с текущей политической реальностью. Последствия известны.Сейчас в офисе Зеленского понимают, что может случиться в мае (кризис легитимности) и пытаются принимать меры, но - как бы не сорвали резьбу, закручивая гайкиУже сейчас республиканцы в США говорят о том, что Байден и демократы "помогают такому же авторитарному режиму, как и в России, причем еще и коррумпированному". Это минус для демократов, поэтому им важно будет показать, что на Украине легитимная власть."Впереди нас ждет неласковый май", предрек эксперт, добавив, что ничего хорошего для воюющей страны в этом нет, поскольку как раз в мае, по его мнению, "возможны попытки двинуть на Киев".Напомним, Зеленский на первой за все время СВО встрече с фракцией партии "Слуга народа" заявил, что будто бы есть план дестабилизации страны в мае этого года, при этом в центре этого плана стоит Верховная Рада.Беспокойство команды президента понятно. Экс-депутат Рады и участник карательной АТО Игорь Мосийчук в эфире того же канала заявил, что Зеленский соврал в интервью Fox News, отвечая на вопрос о президентских выборах."Президент соврал. Президент сказал, что у него самый большой рейтинг, он их не отменял, просто они запрещены законом. Во-первых, законом они не запрещены. Закон, который для узурпации власти принял Зеленский, противоречит Конституции. Об этом говорят конституционалисты, об этом говорят известные юристы", - заявил экс-нардеп.Он добавил, что, по мнению юристов, "выборы должны состояться, если их невозможно провести, то должен произойти трансферт власти, полномочия президента должны быть переданы в парламент"."Зеленский об этом молчит, это подпадает под действие Уголовного кодекса, это узурпация власти", - заявил Мосийчук.По его словам, в этом же интервью Зеленский сказал о потерях ВСУ - "плюс-минус 80 тысяч". Лучше бы уж молчал, все понимают, что потери значительно больше, подчеркнул политик.Напомним, ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко называл другую цифру потерь убитыми и тяжелоранеными — 500 тысяч.Сколько бы ни было потерь, когда-то наверняка придется дать ответ на вопрос, за что погибли эти люди, объявлена ли война, за что мы вообще воюем. Сейчас умы затуманены пропагандой, но пройдет время, и такой вопрос неизбежно возникнет. Да он уже возник, его задавали женщины в Ивано-Франковской области на встрече с военкомами, отметила вынужденная покинуть страну известная украинская журналистка и ведущая Диана Панченко в эфире своего ютуб-канала."Сегодня вас уверяют, что это вопрос на выживание, что Россия пытается нас истребить, украинцев всех истребить. Почему тогда так много украинцев в России прекрасно себя чувствуют?", - сказала она, добавив, что и на территориях, которые сегодня фактически являются новыми территориями России, тоже никто никого не пытается истребить.Панченко призвала соотечественников смотреть на вещи объективно, разбираясь с причинами случившегося. Хотя сейчас быть объективным очень трудно, но понять причины войны - значит понять, как ее завершить.О причинах и характере войны она написала в книге "Неизбежное", которая скоро выйдет в свет. Почему такое название, о чем эта книга? О том, что эта война была неизбежной, почему так получилось и как мы к этому пришли, рассказала Панченко."Я, по сути, ровесница независимой Украины, и я видела, как моя Украина из дружелюбной, трудолюбивой, спокойной, приветливой страны превращалась в страну, в которой самая главная и модная тенденция — это ненавидеть. Ненавидеть не только русских, но всех тех, кто сегодня другой, всех тех, кто отличается...", - сказала автор.Журналист также посоветовала всем на Украине подумать о своих жизнях - мобилизация будет усиливаться, на фронте ожидается обострение. Отметила, что не верит ни в какие мирные переговоры в обозримом будущем, объективная реальность такова, что пока Украина будет оставаться "Анти-Россией", война будет продолжаться.По словам Панченко, невозможно себе представить, что Россия оставит у своих границ столь враждебное государство. Чтобы все прекратилось, ему нужно перестать быть враждебным.
https://ukraina.ru/20240226/1053502136.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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эксклюзив
Эксклюзив

Нелегитимный Зеленский в "Анти-России". Украинские эксперты в предвкушении смены власти и приоритетов

06:17 26.02.2024 (обновлено: 08:59 26.02.2024)
 
© AP / Rodrigo AbdКиев склад горючего горит флаг Украины
Киев склад горючего горит флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP / Rodrigo Abd
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В команде украинского президента растет обеспокоенность в связи с приближением окончания срока полномочий Зеленского в мае этого года. В связи с военным положением выборов не будет, но неизбежно возникает вопрос о легитимности власти
Последние несколько месяцев происходит репутационная катастрофа для Зеленского и его команды, заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, рейтинги власти падают, антирейтинг растет, есть данные, что партия "Слуга народа" уже находится "на грани проходного барьера".
Можно смотреть на рейтинги, которые нам положат на стол, а можно пойти пообщаться с людьми и почувствовать "иную реальность, нежели рисуют оптимистические рейтинги", сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так".
Золотарев напомнил, что в украинском парламенте есть уже десятки депутатов, готовых сложить свои полномочия - "все прекрасно понимают, что дальнейшее пребывание в стенах Верховной Рады становится токсичным".
Ведь предстоит принимать не только скандальный закон о мобилизации, придется также легитимизировать те решения, которые затянут пояса у украинцев, только не на поясе, а на шее, отметил политолог.
Кстати, что касается закона о мобилизации, то ко второму чтению поданы тысячи правок. Золотарев пояснил, что открыто выступить против закона не с руки, могут обвинить в чем угодно, в работе на врага и т.п. А вот тысячи правок — это технология, которая "лежит на поверхности".
Украина за неделю коллаж
Вчера, 05:30
Украина за неделю. Антивоенная социология и принуждение к мируУкраинское и европейское общества устали от войны и все больше склоняются к компромиссным переговорам. О том же задумываются и власти на Западе, за декларативными заявлениями которых в поддержку Украины перестает стоять реальная помощь. В то же время отказывающийся от переговоров Зеленский скоро перестанет быть легитимным президентом
Депутаты понимают, что все меняется, пройдут и эти времена пребывания у власти, а потом могут "догнать", придется общаться если не с представителями силовых органов, то по крайней мере с избирателями, напомнил Золотарев.
Он также отметил, что есть "хорошая украинская традиция", раз в 10 лет — 2004, 2014 — монолит власти начинает сыпаться. Политики у власти и в 2004-м, и в 2014-м убеждали, что "власть сильна как никогда", что у них все схвачено — но эти политики жили в параллельной реальности, которая не имела ничего общего с текущей политической реальностью. Последствия известны.
Сейчас в офисе Зеленского понимают, что может случиться в мае (кризис легитимности) и пытаются принимать меры, но - как бы не сорвали резьбу, закручивая гайки
Уже сейчас республиканцы в США говорят о том, что Байден и демократы "помогают такому же авторитарному режиму, как и в России, причем еще и коррумпированному". Это минус для демократов, поэтому им важно будет показать, что на Украине легитимная власть.
"Впереди нас ждет неласковый май", предрек эксперт, добавив, что ничего хорошего для воюющей страны в этом нет, поскольку как раз в мае, по его мнению, "возможны попытки двинуть на Киев".
Напомним, Зеленский на первой за все время СВО встрече с фракцией партии "Слуга народа" заявил, что будто бы есть план дестабилизации страны в мае этого года, при этом в центре этого плана стоит Верховная Рада.
Беспокойство команды президента понятно. Экс-депутат Рады и участник карательной АТО Игорь Мосийчук в эфире того же канала заявил, что Зеленский соврал в интервью Fox News, отвечая на вопрос о президентских выборах.
"Президент соврал. Президент сказал, что у него самый большой рейтинг, он их не отменял, просто они запрещены законом. Во-первых, законом они не запрещены. Закон, который для узурпации власти принял Зеленский, противоречит Конституции. Об этом говорят конституционалисты, об этом говорят известные юристы", - заявил экс-нардеп.
Он добавил, что, по мнению юристов, "выборы должны состояться, если их невозможно провести, то должен произойти трансферт власти, полномочия президента должны быть переданы в парламент".
"Зеленский об этом молчит, это подпадает под действие Уголовного кодекса, это узурпация власти", - заявил Мосийчук.
По его словам, в этом же интервью Зеленский сказал о потерях ВСУ - "плюс-минус 80 тысяч". Лучше бы уж молчал, все понимают, что потери значительно больше, подчеркнул политик.
Напомним, ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко называл другую цифру потерь убитыми и тяжелоранеными — 500 тысяч.
Сколько бы ни было потерь, когда-то наверняка придется дать ответ на вопрос, за что погибли эти люди, объявлена ли война, за что мы вообще воюем. Сейчас умы затуманены пропагандой, но пройдет время, и такой вопрос неизбежно возникнет. Да он уже возник, его задавали женщины в Ивано-Франковской области на встрече с военкомами, отметила вынужденная покинуть страну известная украинская журналистка и ведущая Диана Панченко в эфире своего ютуб-канала.
"Сегодня вас уверяют, что это вопрос на выживание, что Россия пытается нас истребить, украинцев всех истребить. Почему тогда так много украинцев в России прекрасно себя чувствуют?", - сказала она, добавив, что и на территориях, которые сегодня фактически являются новыми территориями России, тоже никто никого не пытается истребить.
Панченко призвала соотечественников смотреть на вещи объективно, разбираясь с причинами случившегося. Хотя сейчас быть объективным очень трудно, но понять причины войны - значит понять, как ее завершить.
О причинах и характере войны она написала в книге "Неизбежное", которая скоро выйдет в свет. Почему такое название, о чем эта книга? О том, что эта война была неизбежной, почему так получилось и как мы к этому пришли, рассказала Панченко.
"Я, по сути, ровесница независимой Украины, и я видела, как моя Украина из дружелюбной, трудолюбивой, спокойной, приветливой страны превращалась в страну, в которой самая главная и модная тенденция — это ненавидеть. Ненавидеть не только русских, но всех тех, кто сегодня другой, всех тех, кто отличается...", - сказала автор.
Журналист также посоветовала всем на Украине подумать о своих жизнях - мобилизация будет усиливаться, на фронте ожидается обострение. Отметила, что не верит ни в какие мирные переговоры в обозримом будущем, объективная реальность такова, что пока Украина будет оставаться "Анти-Россией", война будет продолжаться.
По словам Панченко, невозможно себе представить, что Россия оставит у своих границ столь враждебное государство. Чтобы все прекратилось, ему нужно перестать быть враждебным.
 
Эксклюзив
 
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