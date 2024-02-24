https://ukraina.ru/20240224/1053499396.html
В "Альтернативе для Германии" заявили об отсутствии союзнических обязательств по отношению к Украине
В "Альтернативе для Германии" заявили об отсутствии союзнических обязательств по отношению к Украине - 24.02.2024 Украина.ру
В "Альтернативе для Германии" заявили об отсутствии союзнических обязательств по отношению к Украине
Украина не является членом НАТО и Евросоюза и поэтому у Германии нет никаких союзнических обязанностей по отношению к этой стране. Об этом заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Крупалла 24 февраля в интервью телерадиокомпании SWR
2024-02-24T15:46
2024-02-24T15:46
2024-02-24T15:46
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"Украина не является ни членом НАТО, ни членом ЕС. Поэтому у Германии нет никаких союзнических обязательств ", - напомнил политик.По его словам, поставки оружия не помогут Украине победить Россию. Также Крупалла высказал сомнения по поводу того, что Киев сможет вернуть себе все территории.Поэтому политик призвал к мирным переговорам, которые могли бы пройти на нейтральном месте наподобие Берлина.Эти переговоры включали бы в себя обоюдные гарантии по безопасности, дискуссию об уступке Украиной территории и отказе от вступления в НАТО или ЕС. Россия могла бы взамен отвести свои войска, отметил Крупалла.Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая по поводу второй годовщины начала специальной военной операции, заявил, что Украина никогда не была так близко к присоединению к НАТО, как сейчас."Украина вступит в НАТО. Речь идет не про "если", а про "когда"", – сказал Столтенберг.
https://ukraina.ru/20240224/1053499284.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, альтернатива для германии (партия), украина, нато, ес
Новости, Германия, Альтернатива для Германии (партия), Украина, НАТО, ЕС
В "Альтернативе для Германии" заявили об отсутствии союзнических обязательств по отношению к Украине
Украина не является членом НАТО и Евросоюза и поэтому у Германии нет никаких союзнических обязанностей по отношению к этой стране. Об этом заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Крупалла 24 февраля в интервью телерадиокомпании SWR
"Украина не является ни членом НАТО, ни членом ЕС. Поэтому у Германии нет никаких союзнических обязательств ", - напомнил политик.
По его словам, поставки оружия не помогут Украине победить Россию. Также Крупалла высказал сомнения по поводу того, что Киев сможет вернуть себе все территории.
Поэтому политик призвал к мирным переговорам, которые могли бы пройти на нейтральном месте наподобие Берлина.
Эти переговоры включали бы в себя обоюдные гарантии по безопасности, дискуссию об уступке Украиной территории и отказе от вступления в НАТО или ЕС. Россия могла бы взамен отвести свои войска, отметил Крупалла.
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая по поводу второй годовщины начала специальной военной операции, заявил, что Украина никогда не была так близко к присоединению к НАТО, как сейчас.
"Украина вступит в НАТО. Речь идет не про "если", а про "когда"", – сказал Столтенберг.