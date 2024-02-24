В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников - 24.02.2024 Украина.ру
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В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников
В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников - 24.02.2024 Украина.ру
В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников
В Курской области в результате обстрела приграничных территорий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остаются пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 24 февраля в своем телеграм-канале
2024-02-24T13:18
2024-02-24T13:18
новости
беспилотники
всу
атака
курская область
липецк
роман старовойт
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По его информации, электроснабжения нет в селах Кореневского района Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка.Старовойт отметил, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.Тем временем в Липецкой области были перехвачены два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он также сообщил, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината 24 февраля начался пожар. Губернатор региона не исключил, что возгорание могло спровоцировать падение летательного аппарата."Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", — сообщил Артамонов.Беспилотники в течение дня были уничтожены также над Курской, Белогородской, Брянской и Тульской областями.
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новости, беспилотники, всу, атака, курская область, липецк, роман старовойт
Новости, беспилотники, ВСУ, атака, Курская область, Липецк, Роман Старовойт

В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников

13:18 24.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Еременкоукраинский БПЛА Vampire
украинский БПЛА Vampire - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Еременко
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В Курской области в результате обстрела приграничных территорий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остаются пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 24 февраля в своем телеграм-канале
По его информации, электроснабжения нет в селах Кореневского района Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка.
Старовойт отметил, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.
Тем временем в Липецкой области были перехвачены два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он также сообщил, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината 24 февраля начался пожар. Губернатор региона не исключил, что возгорание могло спровоцировать падение летательного аппарата.
"Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", — сообщил Артамонов.
Беспилотники в течение дня были уничтожены также над Курской, Белогородской, Брянской и Тульской областями.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
19 февраля, 09:50
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над региономНад Брянской областью сбили второй украинский беспилотник, сообщил 19 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
 
НовостибеспилотникиВСУатакаКурская областьЛипецкРоман Старовойт
 
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Заголовок открываемого материала
13:48Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине
13:18В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников
13:04Съезд в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 февраля
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