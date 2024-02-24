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В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников

В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников - 24.02.2024 Украина.ру

В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников

В Курской области в результате обстрела приграничных территорий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остаются пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 24 февраля в своем телеграм-канале

2024-02-24T13:18

2024-02-24T13:18

2024-02-24T13:18

новости

беспилотники

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липецк

роман старовойт

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По его информации, электроснабжения нет в селах Кореневского района Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка.Старовойт отметил, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.Тем временем в Липецкой области были перехвачены два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он также сообщил, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината 24 февраля начался пожар. Губернатор региона не исключил, что возгорание могло спровоцировать падение летательного аппарата."Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", — сообщил Артамонов.Беспилотники в течение дня были уничтожены также над Курской, Белогородской, Брянской и Тульской областями.

https://ukraina.ru/20240219/1053387207.html

курская область

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новости, беспилотники, всу, атака, курская область, липецк, роман старовойт