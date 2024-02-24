https://ukraina.ru/20240224/1053498424.html
В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников
В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников - 24.02.2024 Украина.ру
В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников
В Курской области в результате обстрела приграничных территорий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остаются пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 24 февраля в своем телеграм-канале
2024-02-24T13:18
2024-02-24T13:18
2024-02-24T13:18
новости
беспилотники
всу
атака
курская область
липецк
роман старовойт
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По его информации, электроснабжения нет в селах Кореневского района Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка.Старовойт отметил, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.Тем временем в Липецкой области были перехвачены два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он также сообщил, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината 24 февраля начался пожар. Губернатор региона не исключил, что возгорание могло спровоцировать падение летательного аппарата."Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", — сообщил Артамонов.Беспилотники в течение дня были уничтожены также над Курской, Белогородской, Брянской и Тульской областями.
https://ukraina.ru/20240219/1053387207.html
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новости, беспилотники, всу, атака, курская область, липецк, роман старовойт
Новости, беспилотники, ВСУ, атака, Курская область, Липецк, Роман Старовойт
В Курской области пять населенных пунктов остаются без света из-за атаки украинских беспилотников
В Курской области в результате обстрела приграничных территорий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остаются пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 24 февраля в своем телеграм-канале
По его информации, электроснабжения нет в селах Кореневского района Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка.
Старовойт отметил, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.
Тем временем в Липецкой области были перехвачены два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он также сообщил, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината 24 февраля начался пожар. Губернатор региона не исключил, что возгорание могло спровоцировать падение летательного аппарата.
"Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", — сообщил Артамонов.
Беспилотники в течение дня были уничтожены также над Курской, Белогородской, Брянской и Тульской областями.