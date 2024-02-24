https://ukraina.ru/20240224/1053498100.html

Съезд в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 февраля

Съезд в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 февраля - 24.02.2024 Украина.ру

Съезд в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 февраля

В Киев съехалось политическое руководство европейских стран. Украинские военные продолжают наносить удары по России

2024-02-24T13:04

2024-02-24T13:04

2024-02-24T13:04

хроники

эксклюзив

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев ко второй годовщине начала спецоперации."Я в Киеве <...> Мы ещё решительнее, чем когда-либо, поддерживаем Украину – финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной", – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.Кроме того, в Киев прибыли премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Бельгии Александр де Кроо и Италии Джорджия Мелони.Кроме того, пресс-служба правительства Италии сообщила, что позже в субботу Мелони планирует из Киева запускать видеовстречу лидеров G7, где Италия сейчас является председательствующей страной, и к разговору пригласят также президента Украины Владимира Зеленского.Также в Киев прибыл экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон., ранее сорвавший мирные переговоры Украины и России и способствовавший нарушению Киевом взятых на себя обязательств, из-за чего боевые действия продолжаются и по сей день.Позднее пресс-служба правительства Великобритании сообщила, что эта страна в течение года инвестирует £245 млн, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами.В правительственном коммюнике указывалось, что артиллерия сыграла и продолжает играть чрезвычайно важную роль на поле боя, а Украина в последнее время страдает от острой нехватки боеприпасов. Учитывая это, Великобритания выделяет £245 млн на приобретение боеприпасов и оживление цепочек поставок снарядов для ВСУ.Кроме этого и анонсированных отдельно ракет Brimstone, правительство сообщило о подписании серии контрактов между закупочным агентством Минобороны Великобритании и британской компанией Cook Defence Systems по приобретению сотен гусеничных запчастей для ремонта украинских танков и другой бронетехники.Также к 24 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак и лидер оппозиционных лейбористов Кир Стармер заявили, что Британия продолжит поддерживать Украину.Сунак подчеркнул, что Лондон настроен поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо.Стармер заверил, что Британия будет поддерживать Украину независимо от того, какая партия дальше сформирует правительство. Он особо указал, что британцы намерены "не позволить" России победить.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 7 обстрелов, на горловском — 19 обстрелов, выпустив 99 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц, было повреждено одно жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Корсунка — 4; Песчановка — 6; Козачьи Лагеря — 4; Днепряны — 5; Новая Маячка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Днепряны, Песчановка, Васильевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 24 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 30 артиллерийских снарядов, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов из пулемета Калашникова. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Разуменском сельском поселении – повреждены два автомобиля", - указывалось в сводке.В Волоконовском районе на окраине хутора Старый украинские атаковали с помощью двух БПЛА. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе в селе Дроновка на инфраструктурный объект связи с БПЛА сброшено самодельное взрывное устройство. По селу Замостье выпущено 3 миномётных снаряда. В селе Антоновка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Ломное системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Кроме того, в Шебекинском городском округе в городе Шебекино с БПЛА было сброшено 2 взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки был повреждён автомобиль и забор частного жилого домовладения. Под миномётный обстрел попал хутор Панков – зафиксировано 3 прилёта. Пострадавших не было. В результате обстрела повреждена газовая труба. По поселку Красное выпущено 5 миномётных снарядов. Также в поселке с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства. Обошлось без последствий.Как сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области, росссийские силы ПВО сбили третий за ночь украинский беспилотник над Тульской областью."В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Организовано реагирование экстренных служб. Подразделения ПВО Минобороны России продолжают боевое дежурство", - отмечалось в сообщении.Первые два беспилотника в небе над Тульской областью сбили вскоре после полуночи.Также в ночь на 24 февраля произошло возгорание на Новолипецком металлургическом комбинате."Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", - написал 03:55 в своём телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Позднее он сообщил об уничтожении БПЛА в области."Сегодня в ноль часов двенадцать минут был получен сигнал об авиационной опасности. В Липецкой области военные перехватили два беспилотника. Также БПЛА были перехвачены в Курской, Белогорской, Брянской и Тульской областях. Отбой авиационной тревоги был передан в 4:08", - указал Артамонов.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ukraina.ru/20240224/1053495361.html

https://ukraina.ru/20240222/1053479714.html

https://ukraina.ru/20240222/1053471710.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив