https://ukraina.ru/20240224/1053497838.html

Бербок обвинила Россию, что именно она не хочет переговоров с Украиной

Бербок обвинила Россию, что именно она не хочет переговоров с Украиной - 24.02.2024 Украина.ру

Бербок обвинила Россию, что именно она не хочет переговоров с Украиной

Запад не препятствует проведению переговоров Украины с Россией. Об этом 24 февраля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской колонке в издании Bild

2024-02-24T12:57

2024-02-24T12:57

2024-02-24T12:57

новости

анналена бербок

германия

украина

россия

переговоры

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/21/1033102102_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_bc6c122cc7c1575ed0b0079aa47b34a0.jpg

Бербок обвинила Россию в том, что именно она якобы не желает сесть за стол переговоров с Украиной."Говорить, что Запад препятствует ведению переговоров Украиной, - ложь", - написала министр.Также Бербок заявила, что каждый, кто утверждает, что поставки вооружений Киеву только продлевают конфликт, "играет на руку" России.Как сообщало издание Украина.ру, парламент Германии 22 февраля определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ. За поставку высказались 382 членов парламента, против – 284, воздержались двое.При этом бундестаг отклонил проект резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), содержавший призыв к правительству Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

https://ukraina.ru/20240222/1053482848.html

германия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, анналена бербок, германия, украина, россия, переговоры, оружие