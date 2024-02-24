Бербок обвинила Россию, что именно она не хочет переговоров с Украиной - 24.02.2024 Украина.ру
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Бербок обвинила Россию, что именно она не хочет переговоров с Украиной
Бербок обвинила Россию, что именно она не хочет переговоров с Украиной - 24.02.2024 Украина.ру
Бербок обвинила Россию, что именно она не хочет переговоров с Украиной
Запад не препятствует проведению переговоров Украины с Россией. Об этом 24 февраля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской колонке в издании Bild
2024-02-24T12:57
2024-02-24T12:57
новости
анналена бербок
германия
украина
россия
переговоры
оружие
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Бербок обвинила Россию в том, что именно она якобы не желает сесть за стол переговоров с Украиной."Говорить, что Запад препятствует ведению переговоров Украиной, - ложь", - написала министр.Также Бербок заявила, что каждый, кто утверждает, что поставки вооружений Киеву только продлевают конфликт, "играет на руку" России.Как сообщало издание Украина.ру, парламент Германии 22 февраля определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ. За поставку высказались 382 членов парламента, против – 284, воздержались двое.При этом бундестаг отклонил проект резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), содержавший призыв к правительству Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus.
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новости, анналена бербок, германия, украина, россия, переговоры, оружие
Новости, Анналена Бербок, Германия, Украина, Россия, переговоры, оружие

Бербок обвинила Россию, что именно она не хочет переговоров с Украиной

12:57 24.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Запад не препятствует проведению переговоров Украины с Россией. Об этом 24 февраля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской колонке в издании Bild
Бербок обвинила Россию в том, что именно она якобы не желает сесть за стол переговоров с Украиной.
"Говорить, что Запад препятствует ведению переговоров Украиной, - ложь", - написала министр.
Также Бербок заявила, что каждый, кто утверждает, что поставки вооружений Киеву только продлевают конфликт, "играет на руку" России.
Как сообщало издание Украина.ру, парламент Германии 22 февраля определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ. За поставку высказались 382 членов парламента, против – 284, воздержались двое.
При этом бундестаг отклонил проект резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), содержавший призыв к правительству Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 23:07
США не исключили поставки Украине ракет увеличенной дальности Вашингтон никогда не отказывался от идеи поставить Украине ракеты ATACMS, которые имеют увеличенную дальность. Об этом 22 февраля заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
 
НовостиАнналена БербокГерманияУкраинаРоссияпереговорыоружие
 
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