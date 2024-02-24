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Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО
Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО - 24.02.2024 Украина.ру
Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО
С учетом военных угроз в Черном море Одесская и Николаевская область должны быть освобождены. Такое мнение высказал 24 февраля сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале
2024-02-24T11:54
2024-02-24T11:54
2024-02-24T11:54
новости
одесса
николаев
черное море
черноморский флот
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"С учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены. И это - очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России", - заявилРогозин.По словам сенатора, также не следует забывать о необходимости форсирования Днепра."Поэтому для войск предпочтительнее двигаться на Одессу и Николаев не с востока, а с севера, что, уверен, рассматривается Генштабом в ходе разработки операции и последовательности ее осуществления", - отметил он.Как сообщало издание Украина.ру, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ 22 февраля заявил, что Одесса — это русский город. В декабре президент Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам 2023 года назвал Одессу русским городом. Он напомнил, что все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России.
https://ukraina.ru/20240224/1053146323.html
одесса
николаев
черное море
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, николаев, черное море, черноморский флот
Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО
С учетом военных угроз в Черном море Одесская и Николаевская область должны быть освобождены. Такое мнение высказал 24 февраля сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале
"С учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены. И это - очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России", - заявилРогозин.
По словам сенатора, также не следует забывать о необходимости форсирования Днепра.
"Поэтому для войск предпочтительнее двигаться на Одессу и Николаев не с востока, а с севера, что, уверен, рассматривается Генштабом в ходе разработки операции и последовательности ее осуществления", - отметил он.
Как сообщало издание Украина.ру, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ 22 февраля заявил, что Одесса — это русский город. В декабре президент Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам 2023 года назвал Одессу русским городом. Он напомнил, что все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России.