Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО - 24.02.2024 Украина.ру
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Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО
Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО - 24.02.2024 Украина.ру
Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО
С учетом военных угроз в Черном море Одесская и Николаевская область должны быть освобождены. Такое мнение высказал 24 февраля сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале
2024-02-24T11:54
2024-02-24T11:54
новости
одесса
николаев
черное море
черноморский флот
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"С учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены. И это - очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России", - заявилРогозин.По словам сенатора, также не следует забывать о необходимости форсирования Днепра."Поэтому для войск предпочтительнее двигаться на Одессу и Николаев не с востока, а с севера, что, уверен, рассматривается Генштабом в ходе разработки операции и последовательности ее осуществления", - отметил он.Как сообщало издание Украина.ру, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ 22 февраля заявил, что Одесса — это русский город. В декабре президент Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам 2023 года назвал Одессу русским городом. Он напомнил, что все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России.
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новости, одесса, николаев, черное море, черноморский флот
Новости, Одесса, Николаев, Черное море, Черноморский флот

Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО

11:54 24.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВизит вице-премьера РФ Д. Рогозина в Сирию
Визит вице-премьера РФ Д. Рогозина в Сирию - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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С учетом военных угроз в Черном море Одесская и Николаевская область должны быть освобождены. Такое мнение высказал 24 февраля сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале
"С учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены. И это - очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России", - заявилРогозин.
По словам сенатора, также не следует забывать о необходимости форсирования Днепра.
"Поэтому для войск предпочтительнее двигаться на Одессу и Николаев не с востока, а с севера, что, уверен, рассматривается Генштабом в ходе разработки операции и последовательности ее осуществления", - отметил он.
Как сообщало издание Украина.ру, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ 22 февраля заявил, что Одесса — это русский город. В декабре президент Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам 2023 года назвал Одессу русским городом. Он напомнил, что все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России.
СВО коллаж
07:33
Терпение и время. Заметки ко второй годовщине начала СВОЧеловеку свойственно верить в лучшее, а поскольку война — это тяжелейшее испытание для человеческого общества, то общество, как правило, желает скорейшего выхода из войны — разумеется, с победой для своей стороны.
 
НовостиОдессаНиколаевЧерное мореЧерноморский флот
 
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