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Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО

Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО - 24.02.2024 Украина.ру

Дмитрий Рогозин назвал две области, которые Россия должна освободить в ходе СВО

С учетом военных угроз в Черном море Одесская и Николаевская область должны быть освобождены. Такое мнение высказал 24 февраля сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале

2024-02-24T11:54

2024-02-24T11:54

2024-02-24T11:54

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черное море

черноморский флот

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"С учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены. И это - очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России", - заявилРогозин.По словам сенатора, также не следует забывать о необходимости форсирования Днепра."Поэтому для войск предпочтительнее двигаться на Одессу и Николаев не с востока, а с севера, что, уверен, рассматривается Генштабом в ходе разработки операции и последовательности ее осуществления", - отметил он.Как сообщало издание Украина.ру, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ 22 февраля заявил, что Одесса — это русский город. В декабре президент Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам 2023 года назвал Одессу русским городом. Он напомнил, что все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России.

https://ukraina.ru/20240224/1053146323.html

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николаев

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новости, одесса, николаев, черное море, черноморский флот