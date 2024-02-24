Military Watch рассказал о последствиях уничтожения ЗРК Patriot для Украины - 24.02.2024 Украина.ру
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Military Watch рассказал о последствиях уничтожения ЗРК Patriot для Украины
Military Watch рассказал о последствиях уничтожения ЗРК Patriot для Украины - 24.02.2024 Украина.ру
Military Watch рассказал о последствиях уничтожения ЗРК Patriot для Украины
Уничтоженные российскими войсками американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом 23 февраля пишет Military Watch.
2024-02-24T11:10
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По данным издания, в ходе недавных ракетных ударов российские войска повредили компоненты системы ПВО MIM-104 Patriot, находящейся на вооружении Вооруженных сил Украины. В том числе повреждена пусковая установка ракет класса "земля-воздух", боеприпасы и различные другие компоненты, отмечает издание, ссылаясь на сообщения российского Министерства обороны.При этом остается неясным, какие средства Россия использовала для нейтрализации "Пэтриотов", подчеркивает Military Watch. Издание предполагает, что это могут быть как новые баллистические ракеты "Кинжал", так и более старые и широко используемые оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".“Примечательно, что ракетные комплексы Patriot обслуживаются иностранными подрядчиками, поскольку время их поставки составляло лишь малую часть времени, необходимого для обучения украинского персонала работе с очень сложными объектами”, - пишет издание.Способность Украины восполнять не только уничтоженные части системы Patriot, но даже израсходованные боеприпасы были серьезно ограничены замораживанием Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия в страну с конца декабря, подчеркивается в статье.“Это еще больше усугубляется тем фактом, что вооруженные силы США сталкиваются с серьезной нехваткой систем Patriot для собственного использования”, - констатирует Military Watch.Ранее бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ США по России Джордж Биб сказал, что Россия добилась существенного прогресса в истощении личного состава Украины и осушения запасов Запада, необходимых для того, чтобы Украина продолжала воевать.
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новости, зрк patriot, "искандер", "кинжал", украина, вс рф
Новости, ЗРК Patriot, "Искандер", "Кинжал", Украина, ВС РФ

Military Watch рассказал о последствиях уничтожения ЗРК Patriot для Украины

11:10 24.02.2024 (обновлено: 11:14 24.02.2024)
 
© X / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© X / Oleksii Reznikov
Читать в
Уничтоженные российскими войсками американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом 23 февраля пишет Military Watch.
По данным издания, в ходе недавных ракетных ударов российские войска повредили компоненты системы ПВО MIM-104 Patriot, находящейся на вооружении Вооруженных сил Украины. В том числе повреждена пусковая установка ракет класса "земля-воздух", боеприпасы и различные другие компоненты, отмечает издание, ссылаясь на сообщения российского Министерства обороны.
При этом остается неясным, какие средства Россия использовала для нейтрализации "Пэтриотов", подчеркивает Military Watch. Издание предполагает, что это могут быть как новые баллистические ракеты "Кинжал", так и более старые и широко используемые оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
“Примечательно, что ракетные комплексы Patriot обслуживаются иностранными подрядчиками, поскольку время их поставки составляло лишь малую часть времени, необходимого для обучения украинского персонала работе с очень сложными объектами”, - пишет издание.
Способность Украины восполнять не только уничтоженные части системы Patriot, но даже израсходованные боеприпасы были серьезно ограничены замораживанием Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия в страну с конца декабря, подчеркивается в статье.
“Это еще больше усугубляется тем фактом, что вооруженные силы США сталкиваются с серьезной нехваткой систем Patriot для собственного использования”, - констатирует Military Watch.
Ранее бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ США по России Джордж Биб сказал, что Россия добилась существенного прогресса в истощении личного состава Украины и осушения запасов Запада, необходимых для того, чтобы Украина продолжала воевать.
ЗРК С-125 ВСУ ПВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
20 декабря 2023, 05:10
Эксперт объяснил, как российские "Кинжалы" и "Герани" уничтожают "Пэтриоты" и выматывают украинскую ПВОНа Украине нет достаточного количества ЗРК, поэтому они создают систему ПВО только для отдельных городов. Частично "прикрыт" Киев, а также припортовые города Одесса и Николаев, чтобы туда сухогрузами поставлять оружие, а обратно - вывозить зерно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиЗРК Patriot"Искандер""Кинжал"УкраинаВС РФ
 
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11:10Military Watch рассказал о последствиях уничтожения ЗРК Patriot для Украины
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