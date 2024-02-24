https://ukraina.ru/20240224/1053494810.html

"А если Украина проиграет?" Украинские эксперты испуганно размышляют над будущим

"А если Украина проиграет?" Украинские эксперты испуганно размышляют над будущим - 24.02.2024 Украина.ру

"А если Украина проиграет?" Украинские эксперты испуганно размышляют над будущим

На Украине начинают задумываться над тем, что будет, если Киеву не удастся достичь заявленных целей и ВСУ потерпят поражение. Такие версии будущего начинают обсуждать в экспертном сообществе, тогда как политики по-прежнему говорят исключительно о перемоге (победе — Ред.)

2024-02-24T08:42

2024-02-24T08:42

2024-02-24T08:42

эксклюзив

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Если Украина (киевский режим — Ред.) проиграет, то следствием этого будет вовсе не нападение России на Польшу и страны Балтии, считает украинский политобозреватель Виталий Портников. Следствием, по его мнению. будет приход к власти в этих и в некоторых других странах пророссийских партий."Весь фундамент для будущей пророссийской Центральной Европы уже заложен", - сказал эксперт в эфире одного их ютуб-каналов.Портников продолжил: "Мы будем видеть большую Россию в границах Советского Союза 1991 года, и мы будем видеть пророссийские правительства в Польше, в Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии и Венгрии. При этом эти страны будут членами ЕС и НАТО, и прямо из ихних Генеральных штабов вся важная для россиян информация будет поступать в Генштаб ВС РФ, не нужно даже будет новых альянсов создавать".По словам политэксперта, он уверен, что именно так и будет, если Киев проиграет. И такое положение вещей не очень обеспокоит Германию и Францию, потому что там тоже изменится расстановка политических сил.Сама же Украина станет частью России, и украинскую коррупцию вполне эффективно ликвидирует Следственный комитет РФ - "тут будет серьезная антикоррупционная борьба", сказал Портников, добавив, что многим оставшимся понравится, что эта борьба будет более действенна, нежели та борьба, которую вели прежние администрации."Но — это будет Россия. Над украинскими городами буде развеваться российский триколор, на улицах украинских городов будут говорить чистым русским языком. И никто не будет даже вспоминать, что здесь когда-то было другое государство. Вот так будет, если мы проиграем войну, если наши союзники не будут готовы нам помогать", - припугнул эксперт зрителей канала.Отвечая на вопрос, могут ли США позволить себе поражение Украины (киевского режима — Ред.), он напомнил, что "США позволили себе проиграть войну во Вьетнаме… США могут себе позволить все что угодно".Вообще, по мнению Портникова, если исходить из заявленных сторонами украинского конфликта целей, то нужно "четко себе сказать, что предпосылок для завершения этой войны в каком-то понятном будущем не существует в природе, эти условия появятся тогда, когда у сторон появятся другие цели". Или хотя бы у одной из сторон.Украинская власть, конечно, надеется не проиграть, но признает, что в отсутствие помощи от США фронт придется держать мобилизованными. Об этом сказал глава парламентская фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия."Если помощь будет меньше, нам больше придется мобилизовать людей", - заявил политик, чьи слова приводит издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале. Он добавил, что вообще нет выбора, нужна мобилизация или не нужна — "нужна, даже если это невозможно".Арахамия отметил, что ресурсы для этого найдут, возможно, придется для этого изменить (повысить — Ред.) налоги. Он заявил также, что в ВСУ "большой некомплект в бригадах, есть бригады, где комплект вообще 40 процентов".Если не проводить мобилизацию, то может быть прорыв фронта, тогда хоть миллион человек призови, уже будет поздно, считает глава фракции. Так что ужесточению мобилизации быть."А другого выхода зеленые совсем не видят. Только геноцид!" - комментирует заявление Арахамии оппозиционный телеграм-канал ЗеРала.Напомним, ранее Зеленский заявил, что военное командование запросило призвать в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек. Как отмечала "Страна" со ссылкой на расчеты Банковой, "обеспечение одного солдата (в 80 тысяч гривен в месяц) потребует брони для 4-5 человек, которые будут платить налоги на армию".Таким образом, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, нужно будет забронировать от мобилизации еще два миллиона. А если будет призыв еще сотен тысяч работающих, то значительная часть экономики может просто остановиться, отмечает издание.Но "зеленую" власть это, кажется, не очень-то и волнует. Как не волнуют политиков и потери ВСУ, точные данные о которых от общества скрываются.Бывший глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в январе 2024 года заявил в эфире канала "Прямой", что потери ВСУ убитыми и тяжелоранеными за время конфликта составили 500 тысяч человек — "если поделить на месяцы, то это по 30 тысяч в месяц".Луценко отметил, что "украинцы заслужили правду", а раскрытие реальных цифр потерь, по его мнению, закроет все дискуссии в стране относительно необходимости мобилизации.Что может остановить боевые действия, остановить этот конвейер горя и смерти? Только какие-то серьезные поражения одной или другой стороны способны усадить за стол переговоров, считает украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, высказанным в эфире ютуб-канала Шелеста (признан иноагентом в РФ), пока не видно, чтобы были какие-то предпосылки к переговорам или к перемирию. Так что потери будут только расти.

https://ukraina.ru/20240224/1053494332.html

https://ukraina.ru/20240224/1053146323.html

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив