Пять песен о войне на Украине
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За два года военных действий на Украине было написано много песен самых разных жанров и стилей
"Ой, чий то кінь стоїть" – Аким Апачев
Свою интерпретацию популярной украинской песни "Ой чий то кінь стоїть" (ой, чей то конь стоит – ред.) рэп-исполнитель Аким Апачев выпустил в октябре 2023 года, клип был снят на военном полигоне сотрудниками телеканала "Крым 24".
Официальное описание в YouTube:
"Это композиция о переполняющих чувствах лирического героя к красивой девушке во время войны. Клип и ролик к нему продолжают серию видеороликов с приглашением мужчин на контрактную службу в ряды Вооруженных сил России. Сам исполнитель сыграл роль солдата.
Возлюбленная – крымская татарка представляется ему везде: на линиях боевого соприкосновения и в полевом госпитале, где его выхаживают после столкновений с противником. Идея возродить малоросский фольклор в новом звучании и осмыслении принадлежит самому Акиму Апачеву, который называет украинский язык "русской мовой". По замыслу авторов, Россия возвращает не только свои территории, но и песни, зарождавшиеся при становлении государства."
Уже зимой, в январе Апачев опубликовал фотографию с военнослужащими, которые снялись в клипе.
Знойные пейзажи летнего Крыма, военная романтика – лирический герой артиста, находясь в военной части, рисует карандашом потрет своей возлюбленной – клип действительно сильно отличается от многих других на эту тему.
Но главное, конечно же, язык. Идеологические интерпретации украинских народных песен за два года боевых действий стали "фишкой" Апачева: его версия лемковской обрядовой песни "Плине кача по Тисині" (плывет утка по Тисе – ред.), исполненная дуэтом с певицей Дарьей Фрей звучала за это время и на фронте, и в "Лужниках", а сам артист настаивает: украинский язык – достояние русской культуры, от него нельзя отказываться.
"Триста тридцать три" – Александр Ванюшкин
Песня "Триста тридцать три" – из народа, и облетела весь фронт. Классические фронтовые частушки, ободряющие, поднимающие моральный дух, противопоставляющие бойцов сражающихся армий.
Автор рассказал журналистам, что написал песню "на листочке за три минуты", а теперь в зоне боевых действий эту песню знают и поют многие.
"На машине с надписью "Made in ФРГ"
По полю, по полюшку едет ДРГ.
А за тем, за полюшком – русский паренек
Четко корректирует "Град" и "Солнцепек"
Ванюшкин – подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне, сейчас ему 49 лет. В Тамбове работал тамадой на свадьбах и корпоративах, после начала спецоперации хотел пойти добровольцем, но четверо детей сдержали.
"Был страшный кураж, когда я первый раз достал гармонь в зоне СВО. Эти обнимашки с парнями ничем не передать. На последнем куплете пацаны уже все подпевали, подсвистывали, подхлопывали. Такой экспромт ни за какие деньги не купишь. Я просто хотел доставить им мимолетную радость, передать свою энергетику, сказать, что ими гордится страна. Именно в этом заключается смысл фронтовых песен", – рассказывал он в интервью РИА Новости.
"Волноваха" – Партизан FM
Песню "Волноваха" московская фолк-группа Партизан FM посвятила в 2023 году 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
"А также всем доблестным войнам нашей Родины! Написана была 22 марта 2023 года, в дружной братской компании, в поездке с гуманитарным конвоем, в город Волноваху", - пишут сами артисты в своих соцсетях.
А здесь на фронте все равны
И мужики, и пацаны
Но завсегда отдельный есть почёт
За них по третьей мы нальём и малых деток назовём
Прославивших родной наш
Тихоокеанский флот
Волноваха, Волноваха, Волноваха
То "Малой", твой позывной то "Россомаха"
И по правде уж сказать
Так приятней называть
Твоих защитников, ты если хочешь знать!
Текст песни написал Евгений Сикирицкий, авторами музыки указаны Юрий Андропов, Артем Лимин-Косачев и Владимир Абрамчук.
Песня очень напоминает казацкие походные песни – удалое многоголосье мужского хора с запевом и ответом, энергичными припевами.
Главная особенность группы Партизан FM – состав инструментов: в составе коллектива туба, саксофон и труба соседствуют с русскими народными инструментами – балалайкой и баяном. Аранжировки, подчеркивающие это сочетание – изюминка коллектива.
"Фазан" – Бранимир
Песня музыканта Бранимира (Александра Паршикова) была написана в 2022 году и вошла в его альбом "Добрые песни".
"Новая прекрасная песня нашего товарища. Про войну. Очень тронуло", - лаконично написал после релиза писатель Захар Прилепин.
У лампадки догорал огонек,
Тучки плакали тревожной водой
Собирался на войну паренек
С погонялом неприметны "Седой".
С детства батюшка твердил: "Не убий",
Говорили: убивать – это грех,
Но когда гудок тревогу трубит,
Это правило отнюдь не для всех"
По стилистике, образности, гармонии песня очень похожа на другие композиции исполнителя – мрачная, глубокая, размеренная, с сильным внутренним движением и культурными аллюзиями.
Свой стиль сам музыкант называет "русским дарк-фолком", интересна история появления его псевдонима:
"В 17 лет, как и всякий жаждущий знаний и скептически настроенный к общепринятому культурному наследию подросток, я изучал тему дохристианских религиозных воззрений древних славян, иными словами – "родноверие". У нас даже была своя импровизированная община – "Огневестие". Там я и получил имя Бранимир – "бранящийся, воюющий за мир". Имя так и осталось, оно мне по душе", - рассказывал он в интервью изданию "Дни.ру".
"Доброволец" – Зверобой
Рок-группа "Зверобой" поет о трагедии, происходящей в Донбассе не с 2022, а с 2015 года. Уже тогда, после начала боевых действий, артисты приезжали с концертами в Донецк, Луганск, Волноваху, Горловку.
Новую песню "Доброволец" написал в 2023 году солист и бас-гитарист группы Дмитрий Сосов.
Ты не плачь, ты пойми,
Ты подумай сама:
Если где-то с людьми
Поджигают дома –
Значит в мире война,
Значит надо идти,
Встать на все времена
У врага на пути.
На защиту родной
Необъятной земли
Вырастая стеной
Смело прадеды шли.
И теперь мой черёд
Отодвинуть беду:
За Победой в поход
Добровольцем иду.
"Родина – это мать, давшая нам всё. И мы всю жизнь отдаём наш сыновний долг. Мы ощущаем себя в одном ряду с предками, и в их победах – как в зеркале – видим нашу будущую Победу. Герой песни "Доброволец", уходя на войну, говорит жене самые важные слова, что защита Родины – это вопрос жизни, а Победа – залог мира.
Прийти на помощь по первому зову, не испугаться и победить подлого врага, спасти мир от войны – великая честь. В этом и заключается бескорыстный подвиг добровольца. И не меньший подвиг совершает его жена: она ждёт, она верит, она любит", - написали музыканты о своей композиции.
В клипе снялись добровольцы и мобилизованные военнослужащие ВС РФ.