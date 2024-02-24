https://ukraina.ru/20240224/1053355349.html

Пять песен о войне на Украине

Пять песен о войне на Украине - 24.02.2024 Украина.ру

Пять песен о войне на Украине

За два года военных действий на Украине было написано много песен самых разных жанров и стилей

2024-02-24T06:37

2024-02-24T06:37

2024-02-24T06:37

культура

эксклюзив

спецоперация

украина

музыка

песня

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"Ой, чий то кінь стоїть" – Аким АпачевСвою интерпретацию популярной украинской песни "Ой чий то кінь стоїть" (ой, чей то конь стоит – ред.) рэп-исполнитель Аким Апачев выпустил в октябре 2023 года, клип был снят на военном полигоне сотрудниками телеканала "Крым 24".Официальное описание в YouTube:"Это композиция о переполняющих чувствах лирического героя к красивой девушке во время войны. Клип и ролик к нему продолжают серию видеороликов с приглашением мужчин на контрактную службу в ряды Вооруженных сил России. Сам исполнитель сыграл роль солдата.Возлюбленная – крымская татарка представляется ему везде: на линиях боевого соприкосновения и в полевом госпитале, где его выхаживают после столкновений с противником. Идея возродить малоросский фольклор в новом звучании и осмыслении принадлежит самому Акиму Апачеву, который называет украинский язык "русской мовой". По замыслу авторов, Россия возвращает не только свои территории, но и песни, зарождавшиеся при становлении государства."Уже зимой, в январе Апачев опубликовал фотографию с военнослужащими, которые снялись в клипе.Знойные пейзажи летнего Крыма, военная романтика – лирический герой артиста, находясь в военной части, рисует карандашом потрет своей возлюбленной – клип действительно сильно отличается от многих других на эту тему.Но главное, конечно же, язык. Идеологические интерпретации украинских народных песен за два года боевых действий стали "фишкой" Апачева: его версия лемковской обрядовой песни "Плине кача по Тисині" (плывет утка по Тисе – ред.), исполненная дуэтом с певицей Дарьей Фрей звучала за это время и на фронте, и в "Лужниках", а сам артист настаивает: украинский язык – достояние русской культуры, от него нельзя отказываться."Триста тридцать три" – Александр ВанюшкинПесня "Триста тридцать три" – из народа, и облетела весь фронт. Классические фронтовые частушки, ободряющие, поднимающие моральный дух, противопоставляющие бойцов сражающихся армий.Автор рассказал журналистам, что написал песню "на листочке за три минуты", а теперь в зоне боевых действий эту песню знают и поют многие."На машине с надписью "Made in ФРГ"По полю, по полюшку едет ДРГ.А за тем, за полюшком – русский паренекЧетко корректирует "Град" и "Солнцепек"Ванюшкин – подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне, сейчас ему 49 лет. В Тамбове работал тамадой на свадьбах и корпоративах, после начала спецоперации хотел пойти добровольцем, но четверо детей сдержали."Был страшный кураж, когда я первый раз достал гармонь в зоне СВО. Эти обнимашки с парнями ничем не передать. На последнем куплете пацаны уже все подпевали, подсвистывали, подхлопывали. Такой экспромт ни за какие деньги не купишь. Я просто хотел доставить им мимолетную радость, передать свою энергетику, сказать, что ими гордится страна. Именно в этом заключается смысл фронтовых песен", – рассказывал он в интервью РИА Новости."Волноваха" – Партизан FMПесню "Волноваха" московская фолк-группа Партизан FM посвятила в 2023 году 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.А здесь на фронте все равныИ мужики, и пацаныНо завсегда отдельный есть почётЗа них по третьей мы нальём и малых деток назовёмПрославивших родной нашТихоокеанский флотВолноваха, Волноваха, ВолновахаТо "Малой", твой позывной то "Россомаха"И по правде уж сказатьТак приятней называтьТвоих защитников, ты если хочешь знать!Текст песни написал Евгений Сикирицкий, авторами музыки указаны Юрий Андропов, Артем Лимин-Косачев и Владимир Абрамчук.Песня очень напоминает казацкие походные песни – удалое многоголосье мужского хора с запевом и ответом, энергичными припевами.Главная особенность группы Партизан FM – состав инструментов: в составе коллектива туба, саксофон и труба соседствуют с русскими народными инструментами – балалайкой и баяном. Аранжировки, подчеркивающие это сочетание – изюминка коллектива."Фазан" – Бранимир Песня музыканта Бранимира (Александра Паршикова) была написана в 2022 году и вошла в его альбом "Добрые песни"."Новая прекрасная песня нашего товарища. Про войну. Очень тронуло", - лаконично написал после релиза писатель Захар Прилепин.У лампадки догорал огонек,Тучки плакали тревожной водойСобирался на войну паренекС погонялом неприметны "Седой".С детства батюшка твердил: "Не убий",Говорили: убивать – это грех,Но когда гудок тревогу трубит,Это правило отнюдь не для всех"По стилистике, образности, гармонии песня очень похожа на другие композиции исполнителя – мрачная, глубокая, размеренная, с сильным внутренним движением и культурными аллюзиями.Свой стиль сам музыкант называет "русским дарк-фолком", интересна история появления его псевдонима:"В 17 лет, как и всякий жаждущий знаний и скептически настроенный к общепринятому культурному наследию подросток, я изучал тему дохристианских религиозных воззрений древних славян, иными словами – "родноверие". У нас даже была своя импровизированная община – "Огневестие". Там я и получил имя Бранимир – "бранящийся, воюющий за мир". Имя так и осталось, оно мне по душе", - рассказывал он в интервью изданию "Дни.ру"."Доброволец" – ЗверобойРок-группа "Зверобой" поет о трагедии, происходящей в Донбассе не с 2022, а с 2015 года. Уже тогда, после начала боевых действий, артисты приезжали с концертами в Донецк, Луганск, Волноваху, Горловку.Новую песню "Доброволец" написал в 2023 году солист и бас-гитарист группы Дмитрий Сосов.Ты не плачь, ты пойми,Ты подумай сама:Если где-то с людьмиПоджигают дома –Значит в мире война,Значит надо идти,Встать на все временаУ врага на пути.На защиту роднойНеобъятной землиВырастая стенойСмело прадеды шли.И теперь мой черёдОтодвинуть беду:За Победой в походДобровольцем иду."Родина – это мать, давшая нам всё. И мы всю жизнь отдаём наш сыновний долг. Мы ощущаем себя в одном ряду с предками, и в их победах – как в зеркале – видим нашу будущую Победу. Герой песни "Доброволец", уходя на войну, говорит жене самые важные слова, что защита Родины – это вопрос жизни, а Победа – залог мира.Прийти на помощь по первому зову, не испугаться и победить подлого врага, спасти мир от войны – великая честь. В этом и заключается бескорыстный подвиг добровольца. И не меньший подвиг совершает его жена: она ждёт, она верит, она любит", - написали музыканты о своей композиции.В клипе снялись добровольцы и мобилизованные военнослужащие ВС РФ.

https://ukraina.ru/20240131/1053012088.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, спецоперация, украина, музыка, песня