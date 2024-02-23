Зачистка в Крынках: военный эксперт раскрыл, куда бойцы выдавили ВСУшников и почему не удалось Работино - 23.02.2024 Украина.ру
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Зачистка в Крынках: военный эксперт раскрыл, куда бойцы выдавили ВСУшников и почему не удалось Работино
Зачистка в Крынках: военный эксперт раскрыл, куда бойцы выдавили ВСУшников и почему не удалось Работино - 23.02.2024 Украина.ру
Зачистка в Крынках: военный эксперт раскрыл, куда бойцы выдавили ВСУшников и почему не удалось Работино
Как сообщают сами военнослужащие, боевые действия в Крынках еще продолжаются. Мы пока только выдавили противника к берегу, для полной зачистки потребуется еще несколько дней. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-23T04:50
2024-02-23T04:50
новости
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По его словам, войска встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки.Как сообщают сами российские военнослужащие, боевые действия в Крынках еще продолжаются. Там не 4-5 украинских вояк, которые прячутся по подвалам. Мы пока только выдавили противника к берегу. Для полной зачистки понадобится еще несколько дней, рассказал обозреватель.Сейчас бои идут на западных и южных окраинах населенного пункта. В центре села противник смог закрепился, добавил он.За полгода украинские военные успели создать дополнительные укрепления к тем развалинам, которые были в поселке, а теперь неплохо держат там оборону, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240221/1053428936.html
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новости, плацдарм, днепр, запорожье, вс рф, всу, река, морпехи, работино, запорожское направление, херсонское направление
Новости, плацдарм, Днепр, Запорожье, ВС РФ, ВСУ, река, морпехи, Работино, Запорожское направление, Херсонское направление

Зачистка в Крынках: военный эксперт раскрыл, куда бойцы выдавили ВСУшников и почему не удалось Работино

04:50 23.02.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP / Mstyslav Chernov
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Как сообщают сами военнослужащие, боевые действия в Крынках еще продолжаются. Мы пока только выдавили противника к берегу, для полной зачистки потребуется еще несколько дней. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По его словам, войска встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки.
Как сообщают сами российские военнослужащие, боевые действия в Крынках еще продолжаются. Там не 4-5 украинских вояк, которые прячутся по подвалам. Мы пока только выдавили противника к берегу. Для полной зачистки понадобится еще несколько дней, рассказал обозреватель.
"Теперь насчет огневой мощи ВСУ. Генштаб киевской хунты успел перебросить остатки бригад морской пехоты на Запорожье и на Времевский выступ. Именно поэтому наша попытка молниеносного захвата Работино провалилась", - отметил Онуфриенко.
Сейчас бои идут на западных и южных окраинах населенного пункта. В центре села противник смог закрепился, добавил он.
За полгода украинские военные успели создать дополнительные укрепления к тем развалинам, которые были в поселке, а теперь неплохо держат там оборону, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Иван Скориков интервью
21 февраля, 04:15
Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на ЗападеВ районе Славянска и Краматорска у ВСУ глубокая оборона. Они за эти 10 лет несколько этажей вниз заливали бетоном. А с политической точки зрения взятие Работино очень сильно ударит по киевскому режиму. Потому что населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе.
 
НовостиплацдармДнепрЗапорожьеВС РФВСУрекаморпехиРаботиноЗапорожское направлениеХерсонское направление
 
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Заголовок открываемого материала
05:00"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой
04:50Зачистка в Крынках: военный эксперт раскрыл, куда бойцы выдавили ВСУшников и почему не удалось Работино
04:44Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ
04:40Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию
04:30Эксперт рассказал, как Зеленский пытался "продать" Работино и почему не притащил "на блюдечке" Авдеевку
04:20Фронт трещит, ВСУ "поплыли": эксперт о том, на кого свалит вину Зеленский, чтобы потом закрыть на подвале
04:00"Taurus Киеву не видать": политолог Камкин о том, как Запад обкатывает на Украине новые технологии войны
03:50Возня вокруг Залужного: эксперт рассказал, как поплыл моральных дух ВСУ и затрещало кресло под Зеленским
03:30"Скребут по сусекам": политолог объяснил, почему Россию не смогли задушить санкциями и перешли на БПЛА
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