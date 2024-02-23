Зачистка в Крынках: военный эксперт раскрыл, куда бойцы выдавили ВСУшников и почему не удалось Работино

Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на Западе

В районе Славянска и Краматорска у ВСУ глубокая оборона. Они за эти 10 лет несколько этажей вниз заливали бетоном. А с политической точки зрения взятие Работино очень сильно ударит по киевскому режиму. Потому что населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе.