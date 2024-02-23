Зачистка в Крынках: военный эксперт раскрыл, куда бойцы выдавили ВСУшников и почему не удалось Работино
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Как сообщают сами военнослужащие, боевые действия в Крынках еще продолжаются. Мы пока только выдавили противника к берегу, для полной зачистки потребуется еще несколько дней. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По его словам, войска встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки.
Как сообщают сами российские военнослужащие, боевые действия в Крынках еще продолжаются. Там не 4-5 украинских вояк, которые прячутся по подвалам. Мы пока только выдавили противника к берегу. Для полной зачистки понадобится еще несколько дней, рассказал обозреватель.
"Теперь насчет огневой мощи ВСУ. Генштаб киевской хунты успел перебросить остатки бригад морской пехоты на Запорожье и на Времевский выступ. Именно поэтому наша попытка молниеносного захвата Работино провалилась", - отметил Онуфриенко.
Сейчас бои идут на западных и южных окраинах населенного пункта. В центре села противник смог закрепился, добавил он.
За полгода украинские военные успели создать дополнительные укрепления к тем развалинам, которые были в поселке, а теперь неплохо держат там оборону, заключил собеседник Украина.ру.
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21 февраля, 04:15Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на ЗападеВ районе Славянска и Краматорска у ВСУ глубокая оборона. Они за эти 10 лет несколько этажей вниз заливали бетоном. А с политической точки зрения взятие Работино очень сильно ударит по киевскому режиму. Потому что населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе.