"Несколько этажей бетона": эксперт раскрыл, что ждет ВС РФ в Славянске и почему надо "срезать" Работино - 23.02.2024 Украина.ру
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"Несколько этажей бетона": эксперт раскрыл, что ждет ВС РФ в Славянске и почему надо "срезать" Работино
"Несколько этажей бетона": эксперт раскрыл, что ждет ВС РФ в Славянске и почему надо "срезать" Работино - 23.02.2024 Украина.ру
"Несколько этажей бетона": эксперт раскрыл, что ждет ВС РФ в Славянске и почему надо "срезать" Работино
В ожидании дальнейшего наступления ВС РФ на Украине давно высказываются опасения по поводу Купянска (Харьковская область) и Запорожского направления. Того... Украина.ру, 23.02.2024
2024-02-23T05:10
2024-02-23T05:10
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В ожидании дальнейшего наступления ВС РФ на Украине давно высказываются опасения по поводу Купянска (Харьковская область) и Запорожского направления. Того самого района Работино, где войска остановили контрнаступ ВСУ и прекрасно показала себя "линия Суровикина", рассказал эксперт.Я не знаю, подготовили ли ВСУ что-то на Запорожье. По крайней мере, они не говорят, что у них там железобетонная стена. Но у противника есть эшелонированная оборона в Донбассе. Именно поэтому ВС РФ так долго вскрывали Авдеевку и Марьинку, добавил он.Населенные пункты Артемовск (Бахмут), Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе. Если ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет означать, что Россия окончательно перешла в свое наступление, рассказал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240222/1053454891.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, работино, донецк, славянск, краматорск, наступление, донбасс, украина, россия, сво
Новости, Работино, Донецк, Славянск, Краматорск, наступление, Донбасс, Украина, Россия, СВО

"Несколько этажей бетона": эксперт раскрыл, что ждет ВС РФ в Славянске и почему надо "срезать" Работино

05:10 23.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В ожидании дальнейшего наступления ВС РФ на Украине давно высказываются опасения по поводу Купянска (Харьковская область) и Запорожского направления. Того самого района Работино, где войска остановили контрнаступ ВСУ и прекрасно показала себя "линия Суровикина", рассказал эксперт.
Я не знаю, подготовили ли ВСУ что-то на Запорожье. По крайней мере, они не говорят, что у них там железобетонная стена. Но у противника есть эшелонированная оборона в Донбассе. Именно поэтому ВС РФ так долго вскрывали Авдеевку и Марьинку, добавил он.
"Да, нужно отодвигать дальнобойную артиллерию от Донецка. Но в районе Славянска и Краматорска у ВСУ глубокая оборона. Они за эти 10 лет несколько этажей вниз заливали бетоном. А с политической точки зрения взятие Работино очень сильно ударит по киевскому режиму", - подчеркнул Скориков.
Населенные пункты Артемовск (Бахмут), Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе. Если ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет означать, что Россия окончательно перешла в свое наступление, рассказал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 03:32
Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная ПобедаВСУ вроде бы все делают правильно. Они оставляют бессмысленную затею с плацдармом в Крынках и пытаются задержать наше продвижение на Работино. Но в то же время это позволяет нам решать главную задачу.
 
НовостиРаботиноДонецкСлавянскКраматорскнаступлениеДонбассУкраинаРоссияСВО
 
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05:10"Несколько этажей бетона": эксперт раскрыл, что ждет ВС РФ в Славянске и почему надо "срезать" Работино
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