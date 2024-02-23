https://ukraina.ru/20240223/1053483355.html
"Несколько этажей бетона": эксперт раскрыл, что ждет ВС РФ в Славянске и почему надо "срезать" Работино
"Несколько этажей бетона": эксперт раскрыл, что ждет ВС РФ в Славянске и почему надо "срезать" Работино - 23.02.2024 Украина.ру
"Несколько этажей бетона": эксперт раскрыл, что ждет ВС РФ в Славянске и почему надо "срезать" Работино
В ожидании дальнейшего наступления ВС РФ на Украине давно высказываются опасения по поводу Купянска (Харьковская область) и Запорожского направления. Того... Украина.ру, 23.02.2024
2024-02-23T05:10
2024-02-23T05:10
2024-02-23T05:10
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В ожидании дальнейшего наступления ВС РФ на Украине давно высказываются опасения по поводу Купянска (Харьковская область) и Запорожского направления. Того самого района Работино, где войска остановили контрнаступ ВСУ и прекрасно показала себя "линия Суровикина", рассказал эксперт.Я не знаю, подготовили ли ВСУ что-то на Запорожье. По крайней мере, они не говорят, что у них там железобетонная стена. Но у противника есть эшелонированная оборона в Донбассе. Именно поэтому ВС РФ так долго вскрывали Авдеевку и Марьинку, добавил он.Населенные пункты Артемовск (Бахмут), Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе. Если ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет означать, что Россия окончательно перешла в свое наступление, рассказал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240222/1053454891.html
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новости, работино, донецк, славянск, краматорск, наступление, донбасс, украина, россия, сво
Новости, Работино, Донецк, Славянск, Краматорск, наступление, Донбасс, Украина, Россия, СВО
В ожидании дальнейшего наступления ВС РФ на Украине давно высказываются опасения по поводу Купянска (Харьковская область) и Запорожского направления. Того самого района Работино, где войска остановили контрнаступ ВСУ и прекрасно показала себя "линия Суровикина", рассказал эксперт.
Я не знаю, подготовили ли ВСУ что-то на Запорожье. По крайней мере, они не говорят, что у них там железобетонная стена. Но у противника есть эшелонированная оборона в Донбассе. Именно поэтому ВС РФ так долго вскрывали Авдеевку и Марьинку, добавил он.
"Да, нужно отодвигать дальнобойную артиллерию от Донецка. Но в районе Славянска и Краматорска у ВСУ глубокая оборона. Они за эти 10 лет несколько этажей вниз заливали бетоном. А с политической точки зрения взятие Работино очень сильно ударит по киевскому режиму", - подчеркнул Скориков.
Населенные пункты Артемовск (Бахмут), Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе. Если ВС РФ срежут Работинский выступ, это будет означать, что Россия окончательно перешла в свое наступление, рассказал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь