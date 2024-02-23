https://ukraina.ru/20240223/1053477446.html

"Скребут по сусекам": политолог объяснил, почему Россию не смогли задушить санкциями и перешли на БПЛА

"Скребут по сусекам": политолог объяснил, почему Россию не смогли задушить санкциями и перешли на БПЛА - 23.02.2024 Украина.ру

"Скребут по сусекам": политолог объяснил, почему Россию не смогли задушить санкциями и перешли на БПЛА

Сначала в ЕС пытались задушить Россию более значимыми мерами, блокировкой банковских переводов, нефтянкой, а сейчас уже пытаются вводить санкции в сфере беспилотной авиации. Но поставки БПЛА в РФ изначально были ограничены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2024-02-23T03:30

2024-02-23T03:30

2024-02-23T03:30

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Евросоюз готовит 13 пакет санкций против России. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, он затронет и сферу беспилотной авиации. Но эти санкции имели прежде всего экономическую подоплеку, а беспилотники — это чисто военная стезя, их поставки были изначально ограничены, рассказал политолог.Сейчас во время спецоперации на Украине идет совершенно новый формат боевых действий, где беспилотники играют чуть ли не ведущую роль, добавил эксперт.Сначала РФ пытались задушить более значимыми мерами, блокировкой банковских переводов, нефтянкой, а сейчас уже пытаются "скрести по сусекам". Но объем комплектующих для БПЛА из ЕС всегда был на низком уровне, поэтому спохватились только сейчас, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240222/1053454891.html

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новости, бпла, дроны, беспилотники, ес, санкции, россия, украина, фрг, мид фрг