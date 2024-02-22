https://ukraina.ru/20240222/1053478352.html

Успехи российской армии, депрессия в ВСУ. О чём говорили эксперты 22 февраля

Успехи российской армии, депрессия в ВСУ. О чём говорили эксперты 22 февраля - 22.02.2024 Украина.ру

Успехи российской армии, депрессия в ВСУ. О чём говорили эксперты 22 февраля

Украина.ру, 22.02.2024

2024-02-22T17:39

2024-02-22T17:39

2024-02-22T17:39

эксклюзив

всу

россия

украина

авдеевка

владимир евсеев

работино

сергей шойгу

александр сырский

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Конец плацдарма ВСУРанее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия полностью срезала плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки.На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Наблюдатели объясняют эти успехи тем, что противник перебросил с правого берега Днепра на Запорожское направление личный состав и огневые средства, чтобы купировать быстрое продвижение ВС РФ в районе Работино.Силы и средства с правого берега Днепра в район Работино быстро не перебросишь, говорит военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Во-первых, нужно немало времени на перевозку. Во-вторых, как только они попадут в зону нашего поражения, мы по ним начнем работать.После того как главкомом ВСУ стал Сырский, противник фактически сдал Авдеевку (последний этап сражения больше был похож на бегство, чем на организованное сопротивление). Наверное, он пытается себя реабилитировать, пересматривая ошибки, которые киевский режим допустил ранее, отмечает эксперт.Сырский понимает, что плацдарм на левом берегу Днепра был нужен только для отвлечения нашего внимания (никакого наступления там развить не вышло бы). При этом его удержание приводило к тому, что Украина бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты."В условиях, когда у Киева не хватает резервов, такая переброска сил была бы логичной.Более того, ВСУ в случае оставления плацдарма должны перебазировать с правого берега ствольную и реактивную артиллерию, танки, операторов БПЛА, средства РЭБ и комплексы ПВО. Иначе им нет смысла держать там такую группировку войск.Я считаю такое развитие событий относительно благоприятным для нас. Потому что уничтожать вражескую артиллерию на более высоком берегу и на закрытых позициях сложно. Проще ее уничтожать в степи", – сообщил эксперт.Противник вроде бы всё делает правильно, продолжил Евсеев. Оставляет бессмысленную затею с плацдармом и пытается задержать наше продвижение на Работино. Но в то же время он позволяет нам решать главную задачу."Она состоит не в освобождении как можно большего количества территорий, а в уничтожении боеспособных бригад и техники ВСУ. И мы будем делать это там, где нам это сделать проще.Кроме того, когда ВСУ прекратят удерживать плацдарм, мы тоже сможем высвободить часть войск. Нам их перебросить на Запорожское направление проще, чем противнику. Мы более мобильны. Для нас там расстояние – меньше. Да и резервов у нас больше", – заявил Евсеев."Это подрывает моральный дух украинской армии"Борьба за Авдеевку – часть более широкой стратегии, которую применяет Россия на фронте, говорит военный обозреватель и социолог Денис Селезнев.Мы постепенно расшатываем украинскую оборону в тех местах, где она демонстрирует слабость.При этом Киев хотел оставить Авдеевку гораздо раньше, но там никто не хотел брать на себя ответственность за это, поясняет социолог. В результате противник сжигал там свои резервы, затягивал себя в невыгодную конфигурацию и дотянул до того, что оборона истощилась, начала разваливаться и рухнула за три дня."Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию.Она уже 1,5 года не видит никаких побед. И если Россия приступает к штурму того или иного города, противник его вынужден либо оставить, либо сжечь там свои резервы без всякой пощады.Это подрывает моральный дух ВСУ, который является не каким-то там отвлеченным, а материальным фактором", – сообщил Селезнев.Это отражается и в украинской статистике. У Киева есть официальные данные, что с начала 2024 года они открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Учитывая, что не все эти люди попадают под уголовное преследование, реальное количество дезертиров – вдвое выше."Авдеевка – это очередной вклад в эту деморализацию, которую Украина не может побороть одними разговорами. Ей нужны победы. А у нее нет даже образа победы", – заявил обозреватель.По его словам, сейчас у киевского режима есть три варианта ведения действий.Первое – продолжать войну в прежней динамике. Второе – вступить в переговоры, пока они еще могут делать вид, что они не совсем проиграли, поскольку "Россия не смогла захватить всю Украину и уничтожить украинскую нацию". Третье – попытка мобилизации общества."Пока же украинские власти выбрали вариант "идет, как идет" в надежде, что их ракетно-дроновые удары по территории РФ так утомят российское общество, что оно потребует окончания войны, а это приведет к переговорам на условиях Украины", – сказал социолог.

https://ukraina.ru/20240222/1053454891.html

https://ukraina.ru/20240222/1053457311.html

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авдеевка

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, россия, украина, авдеевка, владимир евсеев, работино, сергей шойгу, александр сырский